🏆 Fast Gold Scalper Pro — Scalping précis pour l’or (XAUUSD)

Fast Gold Scalper Pro est un Expert Advisor (EA) de nouvelle génération, conçu spécialement pour XAUUSD (or) et d’autres instruments très volatils.

Il détecte les mouvements explosifs des chandeliers et réagit immédiatement avec des ordres en attente intelligents, pour saisir les retournements rapides ou les cassures — parfait pour le marché de l’or rapide.

Avec rapidité, sécurité et adaptabilité, Fast Gold Scalper Pro fonctionne très bien lors des annonces économiques, à l’ouverture des sessions et pendant les mouvements de marché importants.

⚙️ Logique principale du trading

✅ Moteur intelligent de détection de chandeliers

Identifie en temps réel les chandeliers à forte impulsion et filtre les mouvements faibles ou peu volatils.

✅ Système automatique d’ordres en attente

Place des ordres BUY STOP ou SELL STOP près des zones clés, prêt à capturer les extensions rapides ou les retracements.

✅ Gestion dynamique des ordres

Les ordres en attente suivent automatiquement le prix, s’ajustent selon la volatilité et expirent si non déclenchés dans le temps défini.

✅ Contrôle avancé du trailing stop

Protège automatiquement les profits avec un trailing stop personnalisable qui suit précisément les mouvements forts.

✅ Validation du risque et du spread

Assure des ordres sûrs et une exécution stable même en période de forte volatilité.

💡 Fonctionnalités principales

Fonction Description ⚡ Détection rapide des chandeliers Filtre les chandeliers rapides et forts selon taille et corps 🎯 Ordres en attente intelligents Placement et suivi dynamique des ordres selon le marché 🔒 Gestion complète de la sécurité SL automatique, validation des distances, contrôle d’expiration 🧠 Validation automatique des lots Respecte les règles de lot du broker 🔄 Moteur de trailing stop Paramètres distance et pas personnalisables pour protéger les gains 📊 Mode debug Journaux transparents pour optimiser la stratégie 💰 Pas de martingale / pas de grille Logique de trading propre et contrôlée

⚙️ Paramètres d’entrée

Paramètres de détection des chandeliers

Taille minimale du chandelier

Seuil de mouvement rapide

Période de vérification des chandeliers

Seuil de spread

Gestion des ordres

Nombre maximum d’ordres en attente

Distance des ordres

Stop loss initial

Pas et distance du trailing stop

Expiration des ordres en attente

Risque et sécurité

Taille de lot fixe

Magic Number

Activer trailing stop

Profit minimum pour le trailing

Général

Commentaire des ordres

Afficher les informations debug

📈 Paramètres recommandés

Paramètre Recommandation Symbole XAUUSD (or) Timeframe M5 Type de compte Hedging ou Netting (auto compatible) Meilleures sessions Londres / New York Dépôt minimum 100$+ (avec levier 1:500) Type de broker ECN / Spread réduit, de préférence compte sans swap

Pour les brokers avec cotation à 3 décimales sur l’or, contactez-moi pour les réglages.

Plug & Play ! Fonctionne même avec un capital initial de 10 €.

⚠️ Notes importantes

Pas de martingale, pas de grille, pas d’augmentation automatique.

Fonctionne mieux lors de périodes volatiles ou à l’ouverture des sessions.

Toujours tester l’EA dans le Strategy Tester (mode « Every Tick ») avant de passer en réel.

Activer le trading automatique et vérifier que votre broker autorise les ordres en attente proches du prix actuel.

🔥 Pourquoi les traders aiment Fast Gold Scalper Pro

Conçu pour la volatilité de l’or — rapide, fiable et clair.

Fonctionne directement avec des paramètres sûrs par défaut, mais totalement personnalisable.

Idéal pour les scalpers, les traders d’actualité et les traders de momentum à court terme.

Logique de gestion des risques de niveau institutionnel pour stabilité et vitesse.

💬 Résumé

Fast Gold Scalper Pro combine détection ultra-rapide des chandeliers et gestion intelligente des ordres en attente,

pour saisir rapidement et en toute sécurité les mouvements du marché.

Si vous tradez l’or lors de périodes volatiles, cet EA vous offre précision, automatisation et rapidité — tout en un.

📜 Avertissement :

Le trading sur le Forex et les CFD avec effet de levier comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Tradez de manière responsable.

🚀 Rapide. Intelligent. Conçu pour l’or.