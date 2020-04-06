Fast Gold Scalper pro

🏆 Fast Gold Scalper Pro — 精准剥头皮利器，掌控黄金波动

Fast Gold Scalper Pro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 和其他高波动品种设计的下一代剥头皮智能交易系统（EA）。
它能够检测市场中爆发性的蜡烛波动，并立即以智能挂单方式进行反应，捕捉快速的反转或突破行情——非常适合节奏飞快的黄金市场。

凭借速度、安全与适应性的完美结合，Fast Gold Scalper Pro 在新闻行情、交易时段开启及高波动时期表现出色。

⚙️ 核心交易逻辑

智能蜡烛检测引擎
实时识别强劲的动量蜡烛，过滤掉低波动或弱势行情。

自动挂单系统
在关键动能区域附近自动下达 BUY STOPSELL STOP 挂单，随时准备捕捉价格的快速延伸或回调。

动态订单管理
挂单会自动追随价格变化，根据波动性自动调整，并在未触发时于设定时间后自动取消。

高级移动止盈控制
内置灵活的追踪止盈系统，精准跟随趋势，自动保护盈利。

内置风险与点差检测
即使在剧烈波动中，也能确保安全下单与稳定执行。

💡 主要功能

功能 描述
快速蜡烛检测 通过蜡烛大小与实体阈值过滤高速行情
🎯 智能挂单系统 根据市场方向动态设置并追踪挂单
🔒 全面安全管理 自动止损、距离验证及挂单过期控制
🧠 自动手数验证 确保符合经纪商手数要求
🔄 追踪止盈引擎 可自定义追踪距离与步长，保护利润
📊 调试模式 启用透明日志，便于策略优化
💰 无马丁 / 无网格 清晰、可控的交易逻辑

⚙️ 输入参数

蜡烛检测设置

  • 最小蜡烛大小

  • 快速波动阈值

  • 蜡烛检测周期

  • 点差阈值

订单管理

  • 最大挂单数量

  • 挂单距离

  • 初始止损

  • 追踪止盈步长与距离

  • 挂单过期时间

风险与安全

  • 固定手数

  • 魔术编号

  • 启用追踪止盈

  • 最小追踪利润

通用设置

  • 订单备注

  • 显示调试信息

📈 推荐设置

参数 建议
交易品种 XAUUSD（黄金）
时间周期 M15（5分钟）
账户类型 对冲或净头寸账户（自动兼容）
最佳交易时段 伦敦 / 纽约时段
最低入金 $100+（杠杆 1:500）
经纪商类型 ECN / 原始点差账户，建议无隔夜利息账户

如您的黄金报价为 3 位小数，请联系我以获取专属设置。

即插即用！最低仅需 10 欧元 起步资金即可运行。
每 10 笔购买，价格将上调 60 美元

⚠️ 重要说明

  • 无马丁、无网格、无加仓。

  • 在新闻行情或高波动时段运行效果最佳。

  • 上线前请先在策略测试器（每笔勾选模式）中进行回测。

  • 请启用自动交易（Algo Trading），并确保经纪商允许在当前价格附近下达挂单。

🔥 为什么交易者喜欢 Fast Gold Scalper Pro

  • 专为黄金波动设计：快速、稳定、反应灵敏。

  • 开箱即用，安全默认参数，亦可全面自定义。

  • 适合剥头皮、新闻交易与短线动量交易者。

  • 具备机构级风险控制逻辑，稳定且高效。

💬 总结

Fast Gold Scalper Pro 结合了极速蜡烛检测智能挂单管理系统
可在高波动行情中快速、安全地捕捉市场机会。

如果你经常交易黄金并偏好高波动时段，
这款 EA 将为你提供精准控制、自动化管理与速度优势——集于一身的专业剥头皮系统。

📜 免责声明：
外汇及差价合约交易存在高风险，可能并不适合所有投资者。
过往表现不代表未来结果。请理性交易并做好风险管理。

🚀 快速 · 智能 · 为黄金而生


