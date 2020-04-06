Fast Gold Scalper pro
- エキスパート
- Marc Henning Hruschka
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 9 12月 2025
- アクティベーション: 15
🏆 Fast Gold Scalper Pro — ゴールド（XAUUSD）専用の精密スキャルピングEA
Fast Gold Scalper Pro は、XAUUSD（ゴールド） や他の高ボラティリティ銘柄のために設計された次世代のスキャルピング用エキスパートアドバイザー（EA）です。
急激なローソク足の動きを検出し、スマートな指値注文（Pending Order） で即座に反応。
急な反転やブレイクアウトを素早くキャッチします。ゴールド市場のようなスピードの速い環境に最適です。
このEAは スピード、安全性、柔軟性 を兼ね備え、ニュース発表時やセッションオープン時など、相場が大きく動く場面で特に強みを発揮します。
⚙️ 基本ロジック
✅ スマートローソク検出エンジン
リアルタイムで強いモメンタムのローソク足を検出し、弱い動きを除外します。
✅ 自動指値注文システム
主要なモメンタムゾーン付近に BUY STOP / SELL STOP を自動で設置し、
価格の急上昇・急落を逃さずキャッチします。
✅ ダイナミック注文管理
指値注文は価格に追随し、ボラティリティに合わせて調整。
一定時間内に約定しない場合は自動で削除されます。
✅ 高度なトレーリングストップ制御
利益を自動で保護。トレーリング距離やステップを細かく設定できます。
✅ リスク・スプレッド検証機能
急変動中でも、安全で安定した注文実行を保証します。
💡 主な特徴
|機能
|説明
|⚡ 高速ローソク検出
|ローソク足のサイズとボディから強い動きを抽出
|🎯 スマート指値注文
|市場方向に応じて注文を自動設置・追従
|🔒 安全管理システム
|自動SL、距離検証、注文期限コントロール
|🧠 自動ロット検証
|ブローカー規定に合わせたロットサイズを自動調整
|🔄 トレーリングストップ機能
|距離とステップをカスタマイズ可能
|📊 デバッグモード
|ストラテジー最適化に役立つログ出力
|💰 マーチンゲール・グリッドなし
|シンプルで安全なロジック
⚙️ パラメータ設定
ローソク検出設定
-
最小ローソクサイズ
-
高速変動閾値
-
チェック期間
-
スプレッド閾値
注文管理
-
最大指値注文数
-
注文距離
-
初期ストップロス
-
トレーリング距離・ステップ
-
指値注文の有効期限
リスク・安全管理
-
固定ロットサイズ
-
マジックナンバー
-
トレーリングストップを有効化
-
トレーリング開始の最小利益
一般設定
-
注文コメント
-
デバッグ情報表示
📈 推奨設定
|項目
|推奨値
|通貨ペア
|XAUUSD（ゴールド）
|時間足
|M15
|口座タイプ
|ヘッジまたはネッティング（自動対応）
|ベストセッション
|ロンドン／ニューヨーク
|最低入金額
|$100以上（レバレッジ1:500）
|ブローカー
|ECN／低スプレッド口座、スワップフリー推奨
※ ゴールドが「3桁表示」のブローカーをお使いの場合は、設定サポートをご依頼ください。
プラグ＆プレイ対応！
たった 10ユーロ の資金から稼働可能です。
購入10件ごとに価格が 60ドル 上がります。
⚠️ 注意事項
-
マーチンゲール・グリッド・ナンピンは使用していません。
-
ニュース時や高ボラティリティ時に最も効果的です。
-
実運用前に必ずストラテジーテスター（Every Tick モード）でテストしてください。
-
Algo Trading（自動売買）を有効化し、ブローカーが現在価格近くの指値を許可していることを確認してください。
🔥 トレーダーが Fast Gold Scalper Pro を選ぶ理由
-
ゴールドのボラティリティ向けに設計 — 高速・安定・反応が早い。
-
すぐに使える安全な初期設定、完全にカスタマイズ可能。
-
スキャルピング、ニューストレード、短期モメンタム取引に最適。
-
プロ仕様のリスク管理ロジックで安定性とスピードを両立。
💬 まとめ
Fast Gold Scalper Pro は、高速ローソク検出 と スマート指値管理 を組み合わせ、
市場の動きを素早く安全に捉えます。
もしゴールドを高ボラティリティ時間帯に取引するなら、
このEAはあなたに 精密なコントロール、自動管理、スピード優位性 を提供します。
📜 免責事項：
外国為替およびCFD取引は高リスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。リスクを理解した上で取引してください。
🚀 速い・賢い・ゴールドのために作られた。