Trailing Stop Multi Mode Pro
- Утилиты
- Yafi Maulana Hakim
- Версия: 1.1
- Обновлено: 25 ноября 2025
- Активации: 10
Trailing Stop Utility PRO – Многофункциональное управление трейлинг-стопом
Если вы обнаружили ошибку или необычное поведение — обязательно напишите мне.
Обратная связь помогает улучшать инструмент и поддерживать его стабильность.
Обзор
Trailing Stop Utility PRO — это продвинутый и гибкий инструмент для управления трейлинг-стопами на нескольких символах и таймфреймах.
Он лёгкий, стабильный и полностью совместим со всеми версиями MT5.
Подходит как для ручной торговли, так и для работы с советниками. Поддерживает режимы Percent, Pips и ATR, а также профили по символам и Magic Number, адаптивный ATR и защиту капитала.
Ключевые особенности
1. Несколько режимов трейлинга
Percent Mode — дистанция трейлинга в процентах от цены.
Pips Mode — фиксированное количество пунктов.
ATR Mode — волатильностный трейлинг по ATR.
2. Профили для символов и Magic Number
Индивидуальные настройки трейлинга для каждого инструмента или Magic Number.
Поддержка override параметров и глобальных (wildcard) профилей.
3. Адаптивный ATR
ATR-множитель автоматически корректируется в зависимости от волатильности, используя сравнение быстрого и медленного ATR.
4. Equity Lock (блокировка прибыли по счёту)
Когда equity достигает заданного процента выше баланса — все прибыльные позиции переводятся в безубыток с небольшим смещением.
5. Мультисимвольная и мультитаймфреймная работа
Обрабатывает все открытые позиции на всех символах и ТF.
Поддерживает позиции, открытые вручную или советниками.
6. Умные триггеры
Активация трейлинга по:
-
проценту прибыли
-
количеству пунктов
-
ATR-триггеру
7. Фильтры и производительность
-
Фильтр Magic Number
-
Интервалы обновления от 1 мс
-
Оптимизированный движок для быстрого рынка
8. Информационный вывод на графике
Отображает текущие SL, статус трейлинга и последнее изменение.
Почему это лучше
-
Не требует установки советника
-
Двигает SL только в сторону прибыли
-
Адаптивный ATR делает трейлинг интеллектуальным
-
Подходит для скальпинга, интрадей и свинга
-
Чистый код, без внешних зависимостей
Кому подходит
-
Ручные трейдеры
-
Пользователи советников
-
Скальперы
-
Трендовые и свинг-трейдеры
-
Трейдеры с несколькими стратегиями и Magic Number
Подсказки
Используйте Percent/Pips для быстрых ТF.
Используйте ATR или Adaptive ATR для старших ТF и трендов.
Создавайте профили для символов с высокой волатильностью.
Поддержка
Есть предложения или нашли проблему?
Пишите — я открыт к улучшениям.