Trailing Stop Multi Mode Pro

Trailing Stop Utility PRO – Многофункциональное управление трейлинг-стопом

Если вы обнаружили ошибку или необычное поведение — обязательно напишите мне.

Обратная связь помогает улучшать инструмент и поддерживать его стабильность.

Обзор

Trailing Stop Utility PRO — это продвинутый и гибкий инструмент для управления трейлинг-стопами на нескольких символах и таймфреймах.

Он лёгкий, стабильный и полностью совместим со всеми версиями MT5.

Подходит как для ручной торговли, так и для работы с советниками. Поддерживает режимы Percent, Pips и ATR, а также профили по символам и Magic Number, адаптивный ATR и защиту капитала.

Ключевые особенности

1. Несколько режимов трейлинга

Percent Mode — дистанция трейлинга в процентах от цены.

Pips Mode — фиксированное количество пунктов.

ATR Mode — волатильностный трейлинг по ATR.

2. Профили для символов и Magic Number

Индивидуальные настройки трейлинга для каждого инструмента или Magic Number.

Поддержка override параметров и глобальных (wildcard) профилей.

3. Адаптивный ATR

ATR-множитель автоматически корректируется в зависимости от волатильности, используя сравнение быстрого и медленного ATR.

4. Equity Lock (блокировка прибыли по счёту)

Когда equity достигает заданного процента выше баланса — все прибыльные позиции переводятся в безубыток с небольшим смещением.

5. Мультисимвольная и мультитаймфреймная работа

Обрабатывает все открытые позиции на всех символах и ТF.

Поддерживает позиции, открытые вручную или советниками.

6. Умные триггеры

Активация трейлинга по:

проценту прибыли

количеству пунктов

ATR-триггеру

7. Фильтры и производительность

Фильтр Magic Number

Интервалы обновления от 1 мс

Оптимизированный движок для быстрого рынка

8. Информационный вывод на графике

Отображает текущие SL, статус трейлинга и последнее изменение.

Почему это лучше

Не требует установки советника

Двигает SL только в сторону прибыли

Адаптивный ATR делает трейлинг интеллектуальным

Подходит для скальпинга, интрадей и свинга

Чистый код, без внешних зависимостей

Кому подходит

Ручные трейдеры

Пользователи советников

Скальперы

Трендовые и свинг-трейдеры

Трейдеры с несколькими стратегиями и Magic Number

Подсказки

Используйте Percent/Pips для быстрых ТF.

Используйте ATR или Adaptive ATR для старших ТF и трендов.

Создавайте профили для символов с высокой волатильностью.

Поддержка

Есть предложения или нашли проблему?

Пишите — я открыт к улучшениям.