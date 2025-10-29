Two Sided Scalp
- Эксперты
- Connor Michael Woodson
- Версия: 1.1
- Обновлено: 13 декабря 2025
- Активации: 10
Two Sided Scalp позволяет выбрать 2 валютные пары для торговли, после чего обе пары скальпируются одновременно на одном графике.
Рекомендуемые пары (GBPUSD и USDCHF, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и GBPUSD)
Живой сигнал Two Sided Scalp доступен! Текущая цена будет увеличена. Ограниченная цена 99 USD
- Без сетки, без мартингейла
Рекомендовано
- График: Торгует 2 символами на одном графике (один график)
- Таймфрейм: H1
Входные параметры
- Метод расчета лота – выбрать авто лот или фиксированный лот
- Фиксированный размер лота – фиксированный размер лота
- Авто лоты – 0.01 лота на указанную сумму валюты счёта
- Макс спред – установить максимальный спред для открытия позиций
- Фиксированный стоп-лосс – фиксированное количество пунктов
- Фильтр NFP – если включен, советник не торгует во время новостей NFP
- Авто определение GMT – автоматически вычисляет смещение GMT вашего брокера
- Magic Number – магическое число для каждого ордера
- Комментарий – комментарий к ордеру
I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.