Two Sided Scalp

4.2

Two Sided Scalp позволяет выбрать 2 валютные пары для торговли, после чего обе пары скальпируются одновременно на одном графике.

Рекомендуемые пары (GBPUSD и USDCHF, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и GBPUSD)

Живой сигнал Two Sided Scalp доступен! Текущая цена будет увеличена. Ограниченная цена 99 USD

  • Без сетки, без мартингейла

Рекомендовано

  • График: Торгует 2 символами на одном графике (один график)
  • Таймфрейм: H1

Входные параметры

  • Метод расчета лота – выбрать авто лот или фиксированный лот
  • Фиксированный размер лота – фиксированный размер лота
  • Авто лоты – 0.01 лота на указанную сумму валюты счёта
  • Макс спред – установить максимальный спред для открытия позиций
  • Фиксированный стоп-лосс – фиксированное количество пунктов
  • Фильтр NFP – если включен, советник не торгует во время новостей NFP
  • Авто определение GMT – автоматически вычисляет смещение GMT вашего брокера
  • Magic Number – магическое число для каждого ордера
  • Комментарий – комментарий к ордеру
Отзывы 12
108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
326
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Рекомендуем также
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA — это специализированный торговый советник, разработанный исключительно для валютной пары   CADJPY   на таймфрейме   H1 . Его стратегия нацелена на определение потенциальных точек разворота рынка посредством анализа ценового движения и импульса. В основе логики советника лежит система подтверждения сигналов от нескольких индикаторов. Он комбинирует сигналы классических индикаторов, таких как Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) и A
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Эксперты
THE KRAKEN будет майнить для вас. Свяжитесь со мной в Telegram [@glownx] для получения скидки. Я предпочитаю покупать вне маркетплейса из-за высоких комиссий. Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Высокая прибыль на таймфреймах 1–5 минут ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ PROP FIRMS (оценочных счетов) Перед использованием внесите рекомендуемые изменения в настройки входных параметров. Трейлинг-стоп: 20 Баллы прибыли до активации трейлинг-стопа: 25 Этот советник (EA) — скальпер. Он
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
The Catalyst EA The Catalyst EA — это профессиональный торговый советник, разработанный для платформы MetaTrader 5. Он специально создан для торговли валютной парой   AUDUSD на таймфрейме H1 . Советник применяет стратегию, основанную на нескольких индикаторах, цель которой — выявление и использование потенциальных рыночных разворотов и коррекций. Основное внимание в его разработке уделено надежному управлению риском, включая динамический расчет размера лота и несколько уровней защиты сделок для
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Эксперты
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Эксперты
Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рынок на наилучших уровнях с высокой точностью. Все как ты любишь, бро! А теперь обо всем по порядку! Для тестирования используйте валютную па
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Эксперты
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Эксперты
Synapse Trader: Нейросеть, открывающая новые горизонты в трейдинге Представьте себе советника, который не просто анализирует рынок, а становится вашим интеллектуальным помощником, обучающимся каждый день и адаптирующимся к меняющимся условиям. Synapse Trader — это уникальный инструмент, построенный на основе передовых технологий нейронных сетей, способный улавливать самые тонкие рыночные сигналы. Это не просто советник — это живая нейросеть, которая думает, предсказывает и развивается. Специальн
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Эксперты
Aureus Quantum Surge - H1 раскрывает потенциал автоматической торговли золотом Специальное предложение: текущая цена $799 (лимит времени)! Следующая цена: $899 Сигнал реального счета:  https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Общий обзор Aureus Quantum Surge - H1 - это современный экспертный консультант, предназначенный для торговли XAUUSD (золотом) в течение периода H1. Он сочетает в себе множество технических индикаторов с надежными технологиями управления рисками
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Эксперты
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Эксперты
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Эксперты
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Золотой снайпер | Трендовая свинг-стратегия | Стабильный рост Aurum Gold Ambush — это специализированная торговая система для XAUUSD (Золото), разработанная с упором на терпение и точность. В отличие от высокочастотных ботов, открывающих сделки каждую минуту, этот алгоритм действует как Снайпер: он выжидает идеальную ситуацию и наносит удар, чтобы захватить максимальное движение цены. Этот советник создан для Долгосрочного роста капитала, где качество в
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Эксперты
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Эксперты
Functional Overview Momentum Scalping Engine: Purpose: The EA is designed for rapid, short-term trades—scalping the market by capturing small, quick gains from significant momentum shifts. Core Functionality: It monitors market data in real time to identify brief but strong momentum bursts. When conditions meet preset thresholds, the scalper quickly enters and exits trades, ensuring swift profit realization while limiting exposure. Image Recognition Integration: Purpose: Beyond traditional n
VeloxGrid AI
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Эксперты
How to Use It Open MetaEditor in MT5. Create a new EA ( File > New > Expert Advisor ). Name it something like SimpleGoldSELL . Paste the full code and compile. Attach it to the XAUUSD chart on any timeframe. ️ Tips This EA only sends one SELL order when attached. Test on a demo account first . Adjust LotSize , StopLoss , and TakeProfit based on your broker's gold settings. Let me know if you want to: Automatically re-enter a sell if the trade closes Add moving averages for signal confirmatio
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
Euro Sniper Pro
Suwanon Kosiri
Эксперты
Euro Sniper Pro is a high-precision trading algorithm engineered specifically for EURUSD . Unlike high-frequency scalpers, this EA adopts a "Sniper" approach—patiently waiting for high-probability setups on the M15 timeframe (and higher) before executing a trade. Designed for traders who seek consistent growth with a safety net, Euro Sniper Pro incorporates a Smart Recovery Calculation . If the market moves against an order, the internal algorithm calculates the precise volume and position for r
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Эксперты
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Эксперты
Представляем версию MT5 нашей полностью автоматизированной адаптивной торговой системы - Score EA . Эта новая версия обладает значительно улучшенными возможностями и функциями, которые поднимут ваш торговый опыт на новый уровень. Ключевые обновления включают: Поддержка до 28 символов, что позволяет расширить рынок и повысить диверсификацию. Расширенный пользовательский интерфейс, теперь с полным списком позиций и кнопками ручного управления для большей гибкости. Новые торговые алгоритмы и улучше
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Эксперты
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
Эксперты
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Эксперты
LUNOX SYNTH — Smart S/R + Candle-Pattern EA for Deriv (MT5) LUNOX SYNTH is a precision entry Expert Advisor built for the Deriv Step Indices (Step 100–500) it also trades EURUSD & GBPUSD on MetaTrader 5 . It combines continuous Support/Resistance (S/R) mapping , a “lock & retest” breakout engine , and price-action confirmations  to time entries with disciplined risk control. Inputs (highlights) Symbols : Enable Step 100–500 individually CandlePatternTF : default M15 (choose what fits your strate
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Эксперты
Ключи к успеху в торговле на Форекс - это дисциплина, терпение и четкое преимущество, которое мы имеем благодаря нашему уникальному анализу реальных торговых объемов. Это наш опыт 10-летней торговли на Форекс, и все эти ключевые факторы обобщены в серии советников S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN обеспечивает очень сбалансированное соотношение риска и вознаграждения и легко переживает любые рыночные обстоятельства - даже самые критические, такие как Corona, Brexit и т.д.
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Эксперты
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
ZOR AI — Авангард мастерства торговли золотом с помощью ИИ ZOR AI представляет собой вершину искусственного интеллекта в автоматизированной торговле, разработанную специально для волатильного мира XAUUSD (золото). Используя обширную историческую базу данных, охватывающую десятилетия рыночных данных, в сочетании с передовыми алгоритмами машинного обучения и многослойными нейронными сетями, ZOR AI не просто реагирует на рынок — он его предвидит. Этот мощный советник адаптируется в режиме реально
Chomper MT5
Mark Taylor
Эксперты
Introducing the Financial Market " Chomper EA ", a pioneering " Smart Fully Automated Trading System " equipped with advanced filters designed to optimize profitability. Developed over a decade by a team of experienced traders and coders, this expert advisor employs three distinct strategies to analyze and trade the most liquid major currency pairs. Also, checkout " Nacho ", " Chomper's " baby cousin! Don't Buy The Backtest, Buy the Working System -->  Live Signals -->   Click Here   Time Limite
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
Эксперты
Product Description Ready to master one of the world's most dynamic instruments? Stop guessing the direction of the Gold market and start trading based on confirmed price patterns with Azaha Pattern Breakout. Designed specifically for the modern trader, Azaha Pattern Breakout is a premium Expert Advisor (EA) that automates a disciplined and objective breakout trading strategy. It allows you to execute opportunities in the XAUUSD market with precision, 24 hours a day, 5 days a week. The Philo
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
BOOSTER FOR MT5 - это профессиональный скальперский советник для ежедневной работы на валютном рынке FOREX. В трейдинге, вместе с опытом к трейдерам обычно приходит понимание того, что значимую роль на рынке играют уровни скопления стоп-ордеров, цена и время. В этом ФОРЕКС советнике реализована данная стратегия, и Я надеюсь, что Вы получите не только удовольствие от использования данного продукта, но и примите участие в его развитии - оставив свой отзыв с пожеланиями здесь  https://www.mql5.com/
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 199 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Two Sided Scalp MT4
Connor Michael Woodson
5 (2)
Эксперты
Two Sided Scalp позволяет выбрать 2 валютные пары для торговли, после чего обе пары скальпируются одновременно на одном графике. Рекомендуемые пары (GBPUSD и USDCHF, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и GBPUSD) Живой сигнал Two Sided Scalp доступен! Текущая цена будет увеличена. Ограниченная цена 75 USD Без сетки, без мартингейла Рекомендовано График: Торгует 2 символами на одном графике (один график) Таймфрейм: H1 Входные параметры Метод расчета лота – выбрать авто лот или фиксированный лот Фиксированный
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
3 (2)
Эксперты
OpenScalp GXT — это простая скальпинговая система, основанная на консенсусе последних моделей GPT. Вы можете выбрать предпочитаемую модель из выпадающего списка в настройках ввода или позволить советнику выбрать модель автоматически. Каждая сделка открывается отдельно, одна за другой, без мартигейла и сеток. Каждая позиция защищена виртуальным динамическим стоп-лоссом, также доступен полностью настраиваемый фиксированный стоп-лосс. Консенсус ИИ в сочетании с движком динамической волатильности об
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Эксперты
Bitcoin Cross Hedge открывает позицию по BTCUSD, одновременно занимая противоположные позиции по EURUSD и GBPUSD и управляя ими одновременно. Текущая цена будет повышена. Ограниченное предложение 80 USD Не использует сетку или мартингейл и торгует 2 валютными парами на одном графике. Рекомендации График: BTCUSD настройка на одном графике Таймфрейм: H1 Входные параметры Выбор кросс-пары - Выберите золотую кросс-пару Метод расчета лота - Выберите авто-лот или фиксированный лот Фиксированный размер
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Эксперты
Bitcoin Fear & Greed Scalper - Анализ настроений по биткойну в реальном времени из интернета Один из величайших трейдеров всех времён жил по принципу "Покупай, когда другие боятся, и продавай, когда другие жадничают". Именно этим принципом руководствуется Bitcoin Fear & Greed Scalper. Индекс страха и жадности по биткойну — это всесторонний анализ всех общественных факторов, влияющих на рынок биткойна, сведённых в одно простое число. Он автоматически сканирует наиболее надёжные фундаментальные ис
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Synaptica разработан для обеспечения стабильной надежности при защите ваших интересов с помощью передовых стратегий на основе искусственного интеллекта. Его автономная система управления рисками динамически адаптируется к изменяющимся условиям, обеспечивая оптимальную защиту вашего капитала в любое время. Благодаря адаптивному мониторингу в реальном времени, Synaptica прогнозирует и реагирует на потенциальные угрозы, поддерживая стабильность даже в условиях непредсказуемых колебаний. Его интелле
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Восстание планеты обезьян — это система скальпинга с низкой волатильностью. ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения инструкций и бонуса! Скоро будет доступен живой сигнал "Восстание планеты обезьян"! Текущая цена будет увеличена. Цена ограничена временем 50 USD Один выстрел, без сетки, без мартингейла. Каждая сделка имеет стоп-лосс Рекомендуется График: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Таймфрейм: M30 Параметры Режим размера лота — Выберите авто-лот или фиксированный лот Размер лота — Фиксир
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
Эксперты
Восстание планеты обезьян — это система скальпинга с низкой волатильностью. ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения инструкций и бонуса! Скоро будет доступен живой сигнал "Восстание планеты обезьян"! Текущая цена будет увеличена. Цена ограничена временем 50 USD Один выстрел, без сетки, без мартингейла. Каждая сделка имеет стоп-лосс Рекомендуется График: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Таймфрейм: M30 Параметры Режим размера лота — Выберите авто-лот или фиксированный лот Размер лота — Фиксир
Фильтр:
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.18 11:54 
 

Unfortunately the expert trades randomly—buying and selling without reason—closes positions at tiny take-profits, and holds losing trades forever with no exit plan. This expert is unusable.

108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
326
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Dang Van Luu
187
Dang Van Luu 2025.11.30 01:27 
 

SCAM EA: The backtest is fake; in reality the EA performs very poorly and only loses money.

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.28 21:57 
 

Very cool 1st moth of trade with it 8)))

shogun1543
456
shogun1543 2025.11.26 10:16 
 

4 Stars

Kap Biene
124
Kap Biene 2025.11.23 14:11 
 

So far the bot works great for my 1st week. It did good profits on auto lot setup for EURUSD and USDCHF / GBPUSD and AUDUSD. However, I just wonder if it has a stop loss or not. I'll update a review by next month.

Bin Xie
851
Bin Xie 2025.11.19 07:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yo-san
119
Yo-san 2025.11.10 02:35 
 

This is the best EA. Amazing!! I wish you and everyone the best.

Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.11.06 12:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Krisztian Pataj
63
Krisztian Pataj 2025.11.03 06:56 
 

It looks very promising, and the author responds quickly. I'll keep updating.

Ответ на отзыв