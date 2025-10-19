Silver Echo Bot
- Эксперты
- Subandriah
- Версия: 1.53
- Обновлено: 8 декабря 2025
- Активации: 20
OTTIMO EA! consigliatissimo
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.
OTTIMO EA! consigliatissimo
Запустил на центовом счёте, ордера в тестере стратегий совпадают с реальными.
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.