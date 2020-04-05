Harmony Grid MT5 – многофункциональная торговая система, разработанная для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на хеджинг счету). Также данный советник можно рассматривать как общий конструктор стратегий, возможности которого позволяют настраивать не только сеточную торговлю, но и создавать нечто более сложное и индивидуальное, если хорошо разобраться в его функционале. То есть используемая стратегия совсем не обязательно должна быть сеточной или полностью автоматической.

Советник может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов. Торговые идеи и стратегии >>

Позволяет корректировать свои настройки на лету, по умолчанию работает только со своими позициями и ордерами, но при определенных настройках может вмешиваться не только в ручную торговлю, но и в торговлю других советников. Имеет мощную информационную систему, с помощью которой возможно контролировать общую торговую ситуацию для всего счёта.





Краткое описание основных возможностей Harmony Grid MT5:

Развертывание и поддержка сетей с самыми различными настройками

Одновременно могут поддерживаться 4 типа сети:

BuyUp - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены

- сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены BuyDown - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВНИЗ от исходной цены

- сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВНИЗ от исходной цены SellUp - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены

- сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены SellDown - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены

Каждая сеть имеет свою собственную исходную цену. Исходные цены можно задавать вручную, либо генерировать автоматически по нескольким различным алгоритмам. Все сети могут работать абсолютно независимо друг от друга и для каждой из них есть отдельный блок настроек, принцип действия которых абсолютно идентичен.





В базовые сетевые настройки входят:

Размер шага сети (с поддержкой коэффициентов различных типов)

Размер Take-Profit для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)

Размер Stop-Loss для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)

Размер лота для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)

Типы поддерживаемых коэффициентов: умножение, деление, сложение, вычитание









Переоткрытие закрывающихся позиций

Автоматическое переоткрытие закрывающихся сетевых позиций. То есть, если какая-то рыночная позиция закрылась по тейк-профиту, стоп-лосс или вручную, на её месте будет сразу же создан новый отложенный ордер с теми же самыми настройками... и технически, такая сеть может работать бесконечно. При этом данная функциональность не является обязательной и легко отключается в настройках.





Сетка из отложенных ордеров позволяет открывать рыночные позиции настолько быстро, насколько это вообще возможно и делается это даже тогда, когда терминал выключен. При этом после включения терминала советник быстро возвращает себе контроль над ситуацией, выдавая отчет о произошедших событиях.









Торговля с отслеживанием времени

Поддерживается два режима контроля временного диапазона. Торговля может быть разрешена либо только внутри заданного диапазона (классический вариант), либо за пределами заданного диапазона (если нужно заблокировать торговлю только на какое-то время). При этом, если для одного валютного инструмента использовать несколько графиков одновременно, можно настроить торговлю по расписанию в самых различных комбинациях. Для этого, на каждом таком графике, для каждого экземпляра советника нужно обязательно использовать разные магические номера (помимо остальных отличающихся настроек).



Также поддерживается перезапуск торговли для каждого нового дня по заданным часам.









Торговля с отслеживанием прибыли и убытка

Данный режим позволяет финализировать торговлю (любую) по достижению заданного уровня прибыли или убытка. Верхний уровень трактуется как тейк-профит, нижний как стоп-лосс. При этом, использование хотя бы одного из этих уровней, в данном режиме торговли, обязательно! Значения для них задаются в валюте депозита (то есть с учетом размерности лотов), а расчёт прибыли происходит с учетом уже закрывшихся позиций с момента старта торговли (не только для действующих позиций).





После достижения любой из заданных границ советник перестаёт автообновлять свои сетевые уровни. Также может быть проведено массовое закрытие рыночных позиций или удаление отложенных ордеров в самых различных комбинациях. Для перезапуска данного режима достаточно выключить и включить его снова.



Также данный тип отслеживания можно автоматически перезапускать каждый новый день.





Многоразовая торговля с отслеживанием прибыли и убытка Режим многоразовой торговли является продолжением развития идеи с отслеживанием средств трейдера и даёт возможность не только автоматически перезапускать стандартный режим необходимое количество раз, но и отслеживать общую прибыль для всех перезапусков.



Подобный подход значительно расширяет торговые возможности советника, позволяя реализовывать различные многоступенчатые стратегии, в том числе и в тестере стратегий! Например, можно относительно безопасно использовать агрессивные сеточные настройки с небольшими значениями тейк-профитов и стоп-лоссов для одноразовой торговли и большими для многоразовой.



Также данный режим можно автоматически перезапускать каждый новый день.



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Торговля внутри заданного ценового диапазона

Данный режим позволяет начать и вести торговлю в пределах установленного ценового диапазона.

Поддерживаются следующие возможности:

Торговля только внутри заданного ценового диапазона

Развертывание сетки отложенных ордеров при подходе к заданной цене (или 1 ордера)

Трейлинг-стоп заданных ценовых границ

Закрытие позиций и удаление ордеров заданного типа при выходе за заданные ценовые границы

Возможность использовать данный тип торговли одновременно с любыми другими типами торговли, которые поддерживает советник.





Фантом режим

Данный режим позволяет обойти ограничение брокера на количество отложенных ордеров и использовать их абсолютный минимум для развертывания и поддержки сетей с любым количеством сетевых уровней и с любыми настройками.





Общий принцип этого режима заключается в том, что выставляются только ближайшие, к текущим рыночным ценам, отложенные ордера (сверху и снизу) и так продолжается до тех пор пока рыночные цены находится в пределах сети. При этом всю сеть, можно визуализировать в любой момент времени с помощью специальной подсветки.

В нормальной ситуации для полноценного поддержания всех типов сетей одновременно, потребуется не более 4 отложенных ордеров, но следует учитывать, что речь идет именно об отложенных ордерах. Действующие рыночные позиции фантомный режим не контролирует, и они остаются под контролером трейдера и остальных настроек советника. Важно, что данный режим может корректно работать даже при неравномерном распределении сетевых уровней (когда используется коэффициент шага).







Привязка исходных цен к актуальным рыночными уровням

Для каждой сети в настройках можно задать диапазон привязки исходной сетевой цены к текущим рыночным уровням. То есть как только рыночная цена удалится от исходной цены на заданное расстояние, и это расстояние будет вмещать в себя цельный сетевой шаг (или несколько шагов), исходная цена автоматически переместится как можно ближе к текущей рыночной цене. Далее, вслед за ней перестроится вся остальная сеть - лишние отложенные ордера будут удалены, а рыночные позиции, выпавшие из нее будут считаться устаревшими. В данном случае важно учитывать то, что без изменений сеть будет работать только, если не будет использоваться коэффициент шага. В противном случае лучше использовать фантом-режим. Также, пользуясь данным функционалом можно реализовать некоторые НЕсетевые стратегии. Например, если в настройках сети указать только 1 сетевой ордер, тогда при перемещении исходной цены, советник каждый раз будет выставлять новый отложенный ордер и удалять старый (кроме рыночных позиций). Именно так, например, можно организовать трейлинг-стоп одиночного отложенного ордера (по сетевым шагам), до момента когда он превратится в рыночную позицию. Возможны и другие стратегии...

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