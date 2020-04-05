Harmony Grid MT5

Harmony Grid MT5 – многофункциональная торговая система, разработанная для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на хеджинг счету). Также данный советник можно рассматривать как общий конструктор стратегий, возможности которого позволяют настраивать не только сеточную торговлю, но и создавать нечто более сложное и индивидуальное, если хорошо разобраться в его функционале. То есть используемая стратегия совсем не обязательно должна быть сеточной или полностью автоматической.
 

Советник может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов. 

Торговые идеи и стратегии >>

Позволяет корректировать свои настройки на лету, по умолчанию работает только со своими позициями и ордерами, но при определенных настройках может вмешиваться не только в ручную торговлю, но и в торговлю других советников. Имеет мощную информационную систему, с помощью которой возможно контролировать общую торговую ситуацию для всего счёта.

Краткое описание основных возможностей Harmony Grid MT5:

Развертывание и поддержка сетей с самыми различными настройками

Одновременно могут поддерживаться 4 типа сети:

  • BuyUp - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
  • BuyDown - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВНИЗ от исходной цены
  • SellUp - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
  • SellDown - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены

Каждая сеть имеет свою собственную исходную цену. Исходные цены можно задавать вручную, либо генерировать автоматически по нескольким различным алгоритмам. Все сети могут работать абсолютно независимо друг от друга и для каждой из них есть отдельный блок настроек, принцип действия которых абсолютно идентичен.

В базовые сетевые настройки входят:
  • Размер шага сети (с поддержкой коэффициентов различных типов)
  • Размер Take-Profit для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
  • Размер Stop-Loss для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
  • Размер лота для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
Типы поддерживаемых коэффициентов:  умножение, деление, сложение, вычитание


Переоткрытие закрывающихся позиций
Автоматическое переоткрытие закрывающихся сетевых позиций. То есть, если какая-то рыночная позиция закрылась по тейк-профиту, стоп-лосс или вручную, на её месте будет сразу же создан новый отложенный ордер с теми же самыми настройками... и технически, такая сеть может работать бесконечно. При этом данная функциональность не является обязательной и легко отключается в настройках.

Сетка из отложенных ордеров позволяет открывать рыночные позиции настолько быстро, насколько это вообще возможно и делается это даже тогда, когда терминал выключен. При этом после включения терминала советник быстро возвращает себе контроль над ситуацией, выдавая отчет о произошедших событиях. 


Торговля с отслеживанием времени
Поддерживается два режима контроля временного диапазона. Торговля может быть разрешена либо только внутри заданного диапазона (классический вариант), либо за пределами заданного диапазона (если нужно заблокировать торговлю только на какое-то время). При этом, если для одного валютного инструмента использовать несколько графиков одновременно, можно настроить торговлю по расписанию в самых различных комбинациях. Для этого, на каждом таком графике, для каждого экземпляра советника нужно обязательно использовать разные магические номера (помимо остальных отличающихся настроек). 

Также поддерживается перезапуск торговли для каждого нового дня по заданным часам.


Торговля с отслеживанием прибыли и убытка
Данный режим позволяет финализировать торговлю (любую) по достижению заданного уровня прибыли или убытка. Верхний уровень трактуется как тейк-профит, нижний как стоп-лосс. При этом, использование хотя бы одного из этих уровней, в данном режиме торговли, обязательно! Значения для них задаются в валюте депозита (то есть с учетом размерности лотов), а расчёт прибыли происходит  с учетом уже закрывшихся позиций с момента старта торговли (не только для действующих позиций). 

После достижения любой из заданных границ советник перестаёт автообновлять свои  сетевые уровни. Также может быть проведено массовое закрытие рыночных позиций или удаление отложенных ордеров в самых различных комбинациях. Для перезапуска данного режима достаточно выключить и включить его снова. 

Также данный тип отслеживания можно автоматически перезапускать каждый новый день.

   
Многоразовая торговля с отслеживанием прибыли и убытка
Режим многоразовой торговли является продолжением развития идеи с отслеживанием средств трейдера и даёт возможность не только автоматически перезапускать стандартный режим необходимое количество раз, но и отслеживать общую прибыль для всех перезапусков.

Подобный подход значительно расширяет торговые возможности советника, позволяя реализовывать различные многоступенчатые стратегии, в том числе и в тестере стратегий! Например, можно относительно безопасно использовать агрессивные сеточные настройки с небольшими значениями тейк-профитов и стоп-лоссов для одноразовой торговли и большими для многоразовой.

Также данный режим можно автоматически перезапускать каждый новый день.

    
Торговля внутри заданного ценового диапазона
Данный режим позволяет начать и вести торговлю в пределах установленного ценового диапазона.

Поддерживаются следующие возможности:

  • Торговля только внутри заданного ценового диапазона
  • Развертывание сетки отложенных ордеров при подходе к заданной цене (или 1 ордера)
  • Трейлинг-стоп заданных ценовых границ
  • Закрытие позиций и удаление ордеров заданного типа при выходе за заданные ценовые границы
  • Возможность использовать данный тип торговли одновременно с любыми другими типами торговли, которые поддерживает советник. 

Фантом режим 
Данный режим позволяет обойти ограничение брокера на количество отложенных ордеров и использовать их абсолютный минимум для развертывания и поддержки сетей с любым количеством сетевых уровней и с любыми настройками. 

Общий принцип этого режима заключается в том, что выставляются только ближайшие, к текущим рыночным ценам, отложенные ордера (сверху и снизу) и так продолжается до тех пор пока рыночные цены находится в пределах сети. При этом всю сеть, можно визуализировать в любой момент времени с помощью специальной подсветки. 

В нормальной ситуации для полноценного поддержания всех типов сетей одновременно, потребуется не более 4 отложенных ордеров, но следует учитывать, что речь идет именно об отложенных ордерах. Действующие рыночные позиции фантомный режим не контролирует, и они остаются под контролером трейдера и остальных настроек советника.

Важно, что данный режим может корректно работать даже при неравномерном распределении сетевых уровней (когда используется коэффициент шага). 


Привязка исходных цен к актуальным рыночными уровням

Для каждой сети в настройках можно задать диапазон привязки исходной сетевой цены к текущим рыночным уровням. То есть как только рыночная цена удалится от исходной цены на заданное расстояние, и это расстояние будет вмещать в себя цельный сетевой шаг (или несколько шагов), исходная цена автоматически переместится как можно ближе к текущей рыночной цене.

Далее, вслед за ней перестроится вся остальная сеть - лишние отложенные ордера будут удалены, а рыночные позиции, выпавшие из нее будут считаться устаревшими. В данном случае важно учитывать то, что без изменений сеть будет работать только, если не будет использоваться коэффициент шага. В противном случае лучше использовать фантом-режим.

Также, пользуясь данным функционалом можно реализовать некоторые НЕсетевые стратегии. Например, если в настройках сети указать только 1 сетевой ордер, тогда при перемещении исходной цены, советник каждый раз будет выставлять новый отложенный ордер и удалять старый (кроме рыночных позиций). Именно так, например, можно организовать трейлинг-стоп одиночного отложенного ордера (по сетевым шагам), до момента когда он превратится в рыночную позицию.

Возможны и другие стратегии...

Общая дополнительная информация
  • Советник можно одновременно запускать на любых валютных парах или даже на одной и той же с разными настройками. Каждый его ордер или позиция помечаются индивидуальным комментарием в котором присутствует и цена его открытия и название его инструмента. Также в комментарий можно добавить личную отметку трейдера.

  • Советнику не страшны  никакие прерывания в работе. При каждом новом запуске и неизменных настройках, он подхватывает все свои ордера и выдаёт отчет о том, что произошло с ними за время его бездействия. Также Alpha Grid обладает отдельной системой различных оповещений (текстовых и графических), которые помогают быстрее разбираться, что конкретно происходит с его торговлей в любой момент времени. 

  • Информационные (и некоторые торговые) возможности советника можно использовать при обычной ручной торговле. При этом большинство информационных панелей, кнопок и уведомлений можно свободно перемещать по графику, некоторые из них сворачивать и масштабировать. Цветовые настройки панелей можно использовать для быстрого визуального опознавания работающего советника при его одновременном использовании на разных графиках.

Подробное описание настроек  >>

Ответы на популярные вопросы >>

Примеры готовых настроек для тестера  >>


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Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Quattro Grid MT5
Aliaksandr Charkes
Эксперты
Quattro Grid MT5 – многофункциональная торговая система, разработанная для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на хеджинг счету). Также данный советник можно рассматривать как общий конструктор стратегий, возможности которого позволяют настраивать не только сеточную торговлю, но и создавать нечто более сложное и индивидуальное, если хорошо разобраться в его функционале. То есть используемая стратегия совсем не обязательно должна быть сеточной или п
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Эксперты
Magic Grid MT5 - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию (на счету типа хеджинг). Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли). Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютны
Elastic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
5 (3)
Эксперты
Elastic Grid – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на счету типа хеджинг). Советник может торговать на любом таймфрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.  Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими позициями и ордерами
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Aliaksandr Charkes
5 (3)
Эксперты
Alpha Grid MT5  — универсальная торговая система для полной или частичной автоматизации различных торговых стратегий, связанных с сеточной торговлей на хеджинговых счетах. В отличие от большинства сеточных советников, реализующих одну заранее определённую стратегию, Alpha Grid предоставляет набор гибких инструментов, которые позволяют реализовывать десятки различных вариантов сеточной торговли, комбинировать их между собой и постепенно адаптировать к изменяющимся рыночным условиям. Советник мож
User Grid MT4
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User Grid MT4   – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей. Советник может торговать на любом таймфрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.  Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими позициями и ордерами. Имеет понятную инфо
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4.5 (8)
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Master Grid   MT5 – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на счету типа хеджинг). Советник может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.  Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими позициями и ор
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