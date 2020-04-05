Harmony Grid MT5
- Эксперты
-
- Версия: 1.1
- Обновлено: 3 июня 2026
- Активации: 20
Советник может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.
Краткое описание основных возможностей Harmony Grid MT5:
Одновременно могут поддерживаться 4 типа сети:
- BuyUp - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
- BuyDown - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВНИЗ от исходной цены
- SellUp - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
- SellDown - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
- Размер шага сети (с поддержкой коэффициентов различных типов)
- Размер Take-Profit для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
- Размер Stop-Loss для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
- Размер лота для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
Также поддерживается перезапуск торговли для каждого нового дня по заданным часам.
Также данный тип отслеживания можно автоматически перезапускать каждый новый день.
Подобный подход значительно расширяет торговые возможности советника, позволяя реализовывать различные многоступенчатые стратегии, в том числе и в тестере стратегий! Например, можно относительно безопасно использовать агрессивные сеточные настройки с небольшими значениями тейк-профитов и стоп-лоссов для одноразовой торговли и большими для многоразовой.
Также данный режим можно автоматически перезапускать каждый новый день.
Поддерживаются следующие возможности:
- Торговля только внутри заданного ценового диапазона
- Развертывание сетки отложенных ордеров при подходе к заданной цене (или 1 ордера)
- Трейлинг-стоп заданных ценовых границ
- Закрытие позиций и удаление ордеров заданного типа при выходе за заданные ценовые границы
- Возможность использовать данный тип торговли одновременно с любыми другими типами торговли, которые поддерживает советник.
В нормальной ситуации для полноценного поддержания всех типов сетей одновременно, потребуется не более 4 отложенных ордеров, но следует учитывать, что речь идет именно об отложенных ордерах. Действующие рыночные позиции фантомный режим не контролирует, и они остаются под контролером трейдера и остальных настроек советника.
Важно, что данный режим может корректно работать даже при неравномерном распределении сетевых уровней (когда используется коэффициент шага).
Для каждой сети в настройках можно задать диапазон привязки исходной сетевой цены к текущим рыночным уровням. То есть как только рыночная цена удалится от исходной цены на заданное расстояние, и это расстояние будет вмещать в себя цельный сетевой шаг (или несколько шагов), исходная цена автоматически переместится как можно ближе к текущей рыночной цене.
Далее, вслед за ней перестроится вся остальная сеть - лишние отложенные ордера будут удалены, а рыночные позиции, выпавшие из нее будут считаться устаревшими. В данном случае важно учитывать то, что без изменений сеть будет работать только, если не будет использоваться коэффициент шага. В противном случае лучше использовать фантом-режим.
Также, пользуясь данным функционалом можно реализовать некоторые НЕсетевые стратегии. Например, если в настройках сети указать только 1 сетевой ордер, тогда при перемещении исходной цены, советник каждый раз будет выставлять новый отложенный ордер и удалять старый (кроме рыночных позиций). Именно так, например, можно организовать трейлинг-стоп одиночного отложенного ордера (по сетевым шагам), до момента когда он превратится в рыночную позицию.
Возможны и другие стратегии...
- Советник можно одновременно запускать на любых валютных парах или даже на одной и той же с разными настройками. Каждый его ордер или позиция помечаются индивидуальным комментарием в котором присутствует и цена его открытия и название его инструмента. Также в комментарий можно добавить личную отметку трейдера.
- Советнику не страшны никакие прерывания в работе. При каждом новом запуске и неизменных настройках, он подхватывает все свои ордера и выдаёт отчет о том, что произошло с ними за время его бездействия. Также Alpha Grid обладает отдельной системой различных оповещений (текстовых и графических), которые помогают быстрее разбираться, что конкретно происходит с его торговлей в любой момент времени.
- Информационные (и некоторые торговые) возможности советника можно использовать при обычной ручной торговле. При этом большинство информационных панелей, кнопок и уведомлений можно свободно перемещать по графику, некоторые из них сворачивать и масштабировать. Цветовые настройки панелей можно использовать для быстрого визуального опознавания работающего советника при его одновременном использовании на разных графиках.
Подробное описание настроек >>
Ответы на популярные вопросы >>