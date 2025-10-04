Obsidian Path
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
Добро пожаловать в Умную, Структурированную, Безстрессовую Торговлю
Obsidian Path — это не просто ещё один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Будь вы управляете небольшой учетной записью или работаете с проп-фирмой, этот советник помогает вам оставаться на правильном пути с логически обоснованным исполнением сделок и разумной защитой капитала.
Основной механизм: Что движет Obsidian Path
|Компонент
|Назначение
|Снайпер отката
|Ожидает временного отката цены в тренде перед входом в сделку
|Уровень риска
|Встроенная логика SL, TP и трейлинг-стопа — без мартингейла, без сетки
Почему стоит использовать Obsidian Path?
- Ультра-простое развертывание: Загружайте на один график только — XAUUSD на M30. Никакой необходимости заниматься несколькими парами или шаблонами.
- Полная автономность: От входа до выхода, Obsidian Path управляет каждой сделкой без ручного ввода.
- Адаптируемый интеллект: Независимо от того, находится ли рынок в тренде или движется боком, внутренняя логика автоматически подстраивается для поддержания стабильности.
Технические характеристики
|Параметр
|Детали
|Требуемый график
|XAUUSD (Временной интервал: M30)
|Минимальный депозит
|$100
|Поддерживаемые символы
|XAUUSD
|Типы аккаунтов
|Стандартные, ECN, аккаунты проп-фирм
Для кого это?
Obsidian Path идеально подходит для:
- Тех, кто ищет надежные решения для пассивной торговли
- Экспертов, нуждающихся в инструменте, который дополняет ручные торговли
- Новичков, ищущих низкообслуживаемое введение в алгоритмическую торговлю
Как начать
Начать просто:
- Присоедините Obsidian Path к одному графику: XAUUSD на M30
- Установите желаемый уровень риска и время торговли
- Активируйте и позвольте ЭА управлять вашими сделками
