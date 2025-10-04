Obsidian Path

3.86

Канал: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Руководство по настройке: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Специальное предложение: Загрузите Obsidian Path сейчас по специальной скидке 59 , следующая цена: 85 (осталось 9/10 копий).


Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Добро пожаловать в Умную, Структурированную, Безстрессовую Торговлю

Obsidian Path — это не просто ещё один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Будь вы управляете небольшой учетной записью или работаете с проп-фирмой, этот советник помогает вам оставаться на правильном пути с логически обоснованным исполнением сделок и разумной защитой капитала.


Основной механизм: Что движет Obsidian Path

Компонент Назначение
Снайпер отката Ожидает временного отката цены в тренде перед входом в сделку
Уровень риска Встроенная логика SL, TP и трейлинг-стопа — без мартингейла, без сетки


Почему стоит использовать Obsidian Path?

  • Ультра-простое развертывание: Загружайте на один график толькоXAUUSD на M30. Никакой необходимости заниматься несколькими парами или шаблонами.
  • Полная автономность: От входа до выхода, Obsidian Path управляет каждой сделкой без ручного ввода.
  • Адаптируемый интеллект: Независимо от того, находится ли рынок в тренде или движется боком, внутренняя логика автоматически подстраивается для поддержания стабильности.


Технические характеристики

Параметр Детали
Требуемый график XAUUSD (Временной интервал: M30)
Минимальный депозит $100
Поддерживаемые символы XAUUSD
Типы аккаунтов Стандартные, ECN, аккаунты проп-фирм


    Для кого это?

    Obsidian Path идеально подходит для:

    • Тех, кто ищет надежные решения для пассивной торговли
    • Экспертов, нуждающихся в инструменте, который дополняет ручные торговли
    • Новичков, ищущих низкообслуживаемое введение в алгоритмическую торговлю

    Как начать

    Начать просто:

    1. Присоедините Obsidian Path к одному графику: XAUUSD на M30
    2. Установите желаемый уровень риска и время торговли
    3. Активируйте и позвольте ЭА управлять вашими сделками

    Отзывы 7
    A 1
    132
    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

    Рекомендуем также
    Duende MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    Эксперты
    Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
    SYO strategy EA
    Ivan Isern Puyuelo
    Эксперты
    A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
    Fibonacci MT5
    Konstantin Chechnev
    Эксперты
    Fibonacci EA MT5 представляет собой советник для автоматизации торговли на основе уровней Фибоначчи. Он определяет минимум и максимум цены за указанное количество баров, строит уровни Фибоначчи и открывает сделки при достижении текущей ценой выбранных уровней. Советник может торговать в направлении тренда или против него, с учетом заданных параметров. Он также позволяет настраивать уровни для закрытия сделок, управление рисками и фильтры времени. Особенности : Автоматическое определение локальны
    Monarch Scalper EA MT5
    Alberto Boada
    1 (1)
    Эксперты
    Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
    FDow
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Эксперты
    FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
    No Marti No Party MT5
    Agus Santoso
    Эксперты
    Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545. Представляем советник (EA) No Marti No Party: воплощение агрессивных торговых стратегий. Этот советник не для слабонервных, поскольку он работает по принципу высокого риска и высокой прибыли, который может привести как к существенной прибыли, так и к значительным потерям. Название говорит само за себя: в основе этого советника лежит стратегия Мартингейла. Он предназначен для агре
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Эксперты
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
    Csaba Horvath
    Эксперты
    QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
    SuperMax MT5
    Paranchai Tensit
    5 (1)
    Эксперты
    SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
    GER40 Nova AI
    Yusuke Matsuya
    Эксперты
    GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
    Pick and Roll
    Marta Gonzalez
    Эксперты
    Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    Эксперты
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Эксперты
    HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
    FSilverTrend
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Эксперты
    FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
    The Last Pharaon
    Alexander Oropesa Marrero
    Эксперты
    Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
    Guard Scalper
    Entus Sofian
    Эксперты
    Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
    Srfire Hedge Position
    Javier Antonio Gomez Miranda
    Эксперты
    SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
    Grid Master EA
    Andrii Hurin
    5 (2)
    Эксперты
    Grid Master — это настраиваемый полностью автоматизированный алгоритм сеточной торговли. Он предназначен для улавливания волатильности рынка и преобразования ее в прибыль. Если на рынке происходит движение, из этого можно извлечь прибыль Grid Master обладает мощным торговым потенциалом, прост в настройке и использовании. Он имеет встроенную информационную торговую панель для отображения статистики, фильтр новостей и фильтр времени торговли для защиты вашего капитала. Как торгует советник: Сна
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Эксперты
    PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
    DOW King
    Anton Kondratev
    4.25 (8)
    Эксперты
    DOW KING   EA  -  это полностью автоматическая система для индексов   с открытыми параметрами оптимизации и   механизмом восстановления в реальном времени. DOW King Гайд Сигналы Возврат комиссии Брокера Обновления Полезный Блог Алгоритм имеет встроенный опциональный фильтр волатильности, что позволяет обходить ложные пробои на рынке. Система использует пробой рынка в определенные часы в начале торговой сессии США. Каждая позиция всегда имеет Фиксированный SL/TP и сопровождение прибыльных позиций
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Эксперты
    Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
    Project Maximum Heat MT5
    Ruslan Pishun
    Эксперты
    Project Maximum Heat - это уникальная полностью автоматизированная система рассчитанная на работу на 28 валютных пар и 5 таймфреймов: М5, М15, М30, Н1, Н4. Стратегия основана на многочисленных стратегий, таких как работа по боковому тренду, нисходящему тренду, восходящему  тренду, пробой треугольных трендов и другие. Для вычисления нужных комбинаций используется такие индикаторы как: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. Советник испо
    Nova ALG Trader
    Anita Monus
    Эксперты
    Nova ALG Trader is a fully automated Expert Advisor designed around the Alligator indicator concept introduced by Bill Williams. The system focuses on identifying structured trend phases using smoothed moving averages and predefined alignment conditions. The trading logic is based on the interaction between the Alligator’s jaws, teeth, and lips, which are used to evaluate market direction and momentum state. Trades are considered only when these components are aligned according to strict interna
    Maxi Daxi
    Malhar Utpalkumar Jivrajani
    Эксперты
    Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
    US30 Evening Breakout
    Koen Arnold Terpstra
    Эксперты
    https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
    Rice Martingale
    Quang Dang Tong
    Эксперты
    Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
    WaterstriderFTMOGold
    Helgie Mogi
    Эксперты
    Этот советник разработан специально для FTMO со свинг-аккаунтом, чтобы пройти испытание фирмы. Этот советник использует максимум 3 сделки и максимум 2 входа за 1 день (откроется на следующий день, если баланс все еще отрицательный). использовать с таймфреймом XAUUSD M1. Отрегулируйте баланс в соответствии с вашими потребностями, обычно размер лота 0,1 для счета в 10 000 долларов. Пожалуйста, используйте на свой страх и риск, я не гарантирую потерю вашей учетной записи.
    AI Dynamic Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Эксперты
    Основные принципы работы AI Dynamic Grid 1. Скальпинговая стратегия Скальпинг подразумевает открытие множества коротких сделок с целью быстрого получения небольшой прибыли. Такая стратегия снижает общие риски, поскольку каждая сделка несёт относительно малый потенциальный убыток. Вопрос эффективности скальпинга заключается именно в количестве успешных мелких сделок, что увеличивает общую стабильность доходов даже при низкой волатильности рынка. Почему скальпинг эффективен? Скальпинг эффективно р
    Neuro Start
    Dmytryi Voitukhov
    4.75 (4)
    Эксперты
    UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
    FREE
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Эксперты
    Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
    С этим продуктом покупают
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (377)
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    Эксперты
    AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Эксперты
    РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Эксперты
    Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Эксперты
    ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Эксперты
    Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Эксперты
    Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Эксперты
    Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Эксперты
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (13)
    Эксперты
    С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Эксперты
    Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (4)
    Эксперты
    X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Эксперты
    Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Эксперты
    Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Эксперты
    BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Эксперты
    Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Эксперты
    PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Эксперты
    How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    Эксперты
    Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Эксперты
    Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    Эксперты
    Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Эксперты
    ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Эксперты
    Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.67 (51)
    Эксперты
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Другие продукты этого автора
    Silver Echo Bot
    Subandriah
    5 (3)
    Эксперты
    Omni Core
    Subandriah
    Эксперты
    Канал:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Руководство по настройке:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Предложение на запуск: Получите свою копию сейчас по специальной сниженной цене 39, следующая цена: 59 ( 1/5 копий продано). Добро пожаловать в Умную, Структурированную, Безстрессовую Торговлю Omni Core — это не просто еще один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Независимо от того, увеличивает
    Фильтр:
    A 1
    132
    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    Subandriah
    746
    Ответ разработчика Subandriah 2025.12.14 07:11
    thank you for your very kind feedback.
    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Subandriah
    746
    Ответ разработчика Subandriah 2025.12.13 13:44
    Thank you so much I appreciate it
    Jaimor Barossi
    145
    Jaimor Barossi 2025.12.10 01:02 
     

    stop account

    Subandriah
    746
    Ответ разработчика Subandriah 2025.12.10 04:35
    Hi please contact me to see what's your issue
    surajsss78
    20
    surajsss78 2025.11.27 14:21 
     

    you are not answering my questions and your ea not working kindly setup this ea or refund the money else i will complaint in credit card and mql5. above 1 days gone you still not answering my question. kindly setup this ea.

    Subandriah
    746
    Ответ разработчика Subandriah 2025.11.27 16:32
    Hello im sorry to hear that , i always answer everyone maybe i missed your massage or got lost in ton of massages i get everyday i will definitely check and answer you ASAP.
    UPDATE: i just checked and i did answer all your questions and sent you even backtest files but since you didnt know how to make them work apparently you are upset but if you check in last massage i did tell you how to use the file.
    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

    Subandriah
    746
    Ответ разработчика Subandriah 2025.11.18 22:25
    Thank you so much for your nice review.
    Kate_43
    148
    Kate_43 2025.11.05 10:25 
     

    I'll update again after running 2 weeks from now.

    Subandriah
    746
    Ответ разработчика Subandriah 2025.11.05 12:57
    im so sorry to hear that, i recently updated the EA and another one is on the way this week i will contact you to check for you.
    Yrii77
    107
    Yrii77 2025.10.24 14:03 
     

    Это отличный советник! Все сделки совершённые за две недели на реальном счёте с помощью "Obsidian Path" полностью совпали с результатом тестера стратегий МТ5 за этот же период. Время и цена, открытия и закрытия сделок незначительно отличаются, а иногда точно совпадают. "Красивому" графику в магазине автора и результатам в тестере стратегий МТ5 можно доверять и соответственно ожидать похожие результаты в будущем. ( версия 1.70 )

    Subandriah
    746
    Ответ разработчика Subandriah 2025.10.24 19:09
    Hello and thank you so much , it is so heart warming ,let me know if you need any further questions or help.
    Ответ на отзыв