Silver Echo Bot
- Experts
- Subandriah
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Senzo il mio file di impostazioni, i risultati potrebbero essere errati. Contattami per la corretta impostazione del backtest.
Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato, Senza Stress
Silver Echo non è solo un altro consulente esperto—è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati costanti. Che tu stia scalando un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere sulla giusta strada con un'esecuzione commerciale guidata dalla logica e una protezione del capitale intelligente.
Motore Principale: Cosa Alimenta Silver Echo
|Componente
|Scopo
|Trigger di Fuga
|Rileva quando il prezzo supera livelli chiave di supporto o resistenza e commercia la fuga
|Livello di Rischio
|Logica SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente grid
Perché Usare Silver Echo?
- Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo grafico—XAGUSD su M30. Niente da destreggiarsi tra più coppie o modelli.
- Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Silver Echo gestisce ogni operazione senza input manuale.
- Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in tendenza o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.
Specifica
|Parametro
|Dettagli
|Grafico Richiesto
|XAGUSD (Timeframe: M30)
|Deposito Minimo
|$100
|Simboli Supportati
|XAGUSD
|Tipi di Account
|Standard, ECN, Account di Società Prop
Chi È per Questo?
Silver Echo è ideale per:
- Coloro che cercano soluzioni di trading passivo affidabili
- Esperti che necessitano di uno strumento automatico per integrare le operazioni manuali
- Principianti che cercano un'introduzione a basso mantenimento al trading algoritmico
Come Iniziare
Iniziare è semplice:
- Collega Silver Echo a un singolo grafico: XAGUSD su M30
- Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
- Attiva e lascia che l'EA gestisca le tue operazioni