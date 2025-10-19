Silver Echo Bot

Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Offerta di Lancio: Prendi Silver Echo ora a un prezzo speciale scontato 300, prossimo prezzo: 392 (9/10 copie rimaste).


Senzo il mio file di impostazioni, i risultati potrebbero essere errati. Contattami per la corretta impostazione del backtest.

Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato, Senza Stress

Silver Echo non è solo un altro consulente esperto—è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati costanti. Che tu stia scalando un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere sulla giusta strada con un'esecuzione commerciale guidata dalla logica e una protezione del capitale intelligente.


Motore Principale: Cosa Alimenta Silver Echo

Componente Scopo
Trigger di Fuga Rileva quando il prezzo supera livelli chiave di supporto o resistenza e commercia la fuga
Livello di Rischio Logica SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente grid


Perché Usare Silver Echo?

  • Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo graficoXAGUSD su M30. Niente da destreggiarsi tra più coppie o modelli.
  • Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Silver Echo gestisce ogni operazione senza input manuale.
  • Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in tendenza o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.


Specifica

Parametro Dettagli
Grafico Richiesto XAGUSD (Timeframe: M30)
Deposito Minimo $100
Simboli Supportati XAGUSD
Tipi di Account Standard, ECN, Account di Società Prop


    Chi È per Questo?

    Silver Echo è ideale per:

    • Coloro che cercano soluzioni di trading passivo affidabili
    • Esperti che necessitano di uno strumento automatico per integrare le operazioni manuali
    • Principianti che cercano un'introduzione a basso mantenimento al trading algoritmico

    Come Iniziare

    Iniziare è semplice:

    1. Collega Silver Echo a un singolo grafico: XAGUSD su M30
    2. Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
    3. Attiva e lascia che l'EA gestisca le tue operazioni


