Silver Echo Bot

Senzo il mio file di impostazioni, i risultati potrebbero essere errati. Contattami per la corretta impostazione del backtest.

Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato, Senza Stress

Silver Echo non è solo un altro consulente esperto—è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati costanti. Che tu stia scalando un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere sulla giusta strada con un'esecuzione commerciale guidata dalla logica e una protezione del capitale intelligente.





Motore Principale: Cosa Alimenta Silver Echo

Componente Scopo Trigger di Fuga Rileva quando il prezzo supera livelli chiave di supporto o resistenza e commercia la fuga Livello di Rischio Logica SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente grid





Perché Usare Silver Echo?

Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo grafico — XAGUSD su M30 . Niente da destreggiarsi tra più coppie o modelli.

Carica su — su . Niente da destreggiarsi tra più coppie o modelli. Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Silver Echo gestisce ogni operazione senza input manuale.

Dall'ingresso all'uscita, Silver Echo gestisce ogni operazione senza input manuale. Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in tendenza o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.





Specifica

Parametro Dettagli Grafico Richiesto XAGUSD (Timeframe: M30) Deposito Minimo $100 Simboli Supportati XAGUSD Tipi di Account Standard, ECN, Account di Società Prop





Chi È per Questo?

Silver Echo è ideale per:

Coloro che cercano soluzioni di trading passivo affidabili

Esperti che necessitano di uno strumento automatico per integrare le operazioni manuali

Principianti che cercano un'introduzione a basso mantenimento al trading algoritmico





Come Iniziare

Iniziare è semplice:

Collega Silver Echo a un singolo grafico: XAGUSD su M30 Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading Attiva e lascia che l'EA gestisca le tue operazioni







