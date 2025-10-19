Silver Echo Bot

Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Kurulum Rehberi: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Piyasaya Çıkış Teklifi: Silver Echo'i özel indirimli fiyatı 300 ile kapın, bir sonraki fiyat: 458 (9/10 kopya kaldı).


Ayar dosyam olmadan sonuçlar yanlış olabilir. Bana ulaşın doğru geri test kurulumu için.

Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz

Silver Echo sadece bir başka uzman danışman değil—bu, verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesap büyütüyor, ister bir prop firmasıyla çalışıyorsanız, bu EA mantığa dayalı ticaret yürütümü ve akıllı sermaye korumasıyla yolunuzda kalmanıza yardımcı olur.


Temel Motor: Silver Echo'i Ne Güçlendiriyor

Bileşen Amaç
Breakout Tetikleyici Fiyatın ana destek veya direnç seviyelerini kırdığını tespit eder ve kırılmayı ticaret eder
Risk Katmanı Yerleşik SL, TP ve trailing stop mantığı—martingale yok, grid yok


Neden Silver Echo Kullanmalı?

  • Aşırı Basit Dağıtım: bir grafik üzerine yalnızca yükleyin—XAGUSD üzerinde M30. Birden fazla parite veya şablonla uğraşmanıza gerek yok.
  • Tamamen Otonom: Girişten çıkışa, Silver Echo her ticareti manuel giriş olmadan yönetir.
  • Uyum Sağlayabilen Zeka: Pazar trendde veya aralıkta olsun, iç mantık tutarlılığı korumak için ayarlanır.


Özellikler

Parametre Ayrıntılar
Gerekli Grafik XAGUSD (Zaman Dilimi: M30)
Min. Mevduat $100
Desteklenen Semboller XAGUSD
Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları


    Kimin İçin?

    Silver Echo, aşağıdaki kişiler için idealdir:

    • Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar
    • Manuel ticareti tamamlayacak bir araç arayan uzmanlar
    • Algotic ticarete düşük bakım ile giriş yapmak isteyen acemiler

    Nasıl Başlanır

    Başlamak basit:

    1. Silver Echo'i tek bir grafiğe ekleyin: XAGUSD üzerinde M30
    2. İstediğiniz risk ve ticaret zamanlarını ayarlayın
    3. Aktif hale getirin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin


    Yazarın diğer ürünleri
    Obsidian Path
    Subandriah
    Uzman Danışmanlar
    Kanal:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Kurulum Kılavuzu:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Pazarlama Teklifi: Şimdi Obsidian Path'i özel indirimli fiyatla 59 alın, sonraki fiyat: 83 (9/10 kopya kaldı). Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup. Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz Obsidian Path sadece başka bir uzman danışman değil—verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ort
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt