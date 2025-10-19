Silver Echo Bot

Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Kurulum Rehberi: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Piyasaya Çıkış Teklifi: Silver Echo'i özel indirimli fiyatı 300 ile kapın, bir sonraki fiyat: 458 (9/10 kopya kaldı).

Ayar dosyam olmadan sonuçlar yanlış olabilir. Bana ulaşın doğru geri test kurulumu için.

Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz

Silver Echo sadece bir başka uzman danışman değil—bu, verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesap büyütüyor, ister bir prop firmasıyla çalışıyorsanız, bu EA mantığa dayalı ticaret yürütümü ve akıllı sermaye korumasıyla yolunuzda kalmanıza yardımcı olur.





Temel Motor: Silver Echo'i Ne Güçlendiriyor

Bileşen Amaç Breakout Tetikleyici Fiyatın ana destek veya direnç seviyelerini kırdığını tespit eder ve kırılmayı ticaret eder Risk Katmanı Yerleşik SL, TP ve trailing stop mantığı—martingale yok, grid yok





Neden Silver Echo Kullanmalı?

Aşırı Basit Dağıtım: bir grafik üzerine yalnızca yükleyin— XAGUSD üzerinde M30 . Birden fazla parite veya şablonla uğraşmanıza gerek yok.

yükleyin— üzerinde . Birden fazla parite veya şablonla uğraşmanıza gerek yok. Tamamen Otonom: Girişten çıkışa, Silver Echo her ticareti manuel giriş olmadan yönetir.

Girişten çıkışa, Silver Echo her ticareti manuel giriş olmadan yönetir. Uyum Sağlayabilen Zeka: Pazar trendde veya aralıkta olsun, iç mantık tutarlılığı korumak için ayarlanır.





Özellikler

Parametre Ayrıntılar Gerekli Grafik XAGUSD (Zaman Dilimi: M30) Min. Mevduat $100 Desteklenen Semboller XAGUSD Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları





Kimin İçin?

Silver Echo, aşağıdaki kişiler için idealdir:

Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar

Manuel ticareti tamamlayacak bir araç arayan uzmanlar

Algotic ticarete düşük bakım ile giriş yapmak isteyen acemiler





Nasıl Başlanır

Başlamak basit:

Silver Echo'i tek bir grafiğe ekleyin: XAGUSD üzerinde M30 İstediğiniz risk ve ticaret zamanlarını ayarlayın Aktif hale getirin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin







