Silver Echo Bot
- Experts
- Subandriah
- Version: 1.0
- Activations: 20
Canal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Guide de configuration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Offre de lancement : Obtenez Silver Echo maintenant à un prix spécial réduit 300, prochain prix : 479 (9/10 copies restantes).
Sans mon fichier de paramètres, les résultats peuvent être erronés. Contactez-moi pour la configuration de backtest correcte.
Bienvenue dans le trading intelligent, structuré et sans stress
Silver Echo n'est pas un autre conseiller expert—c'est votre partenaire de trading silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous gériez un petit compte ou que vous travailliez avec une société de trading, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie avec une exécution des trades fondée sur la logique et une protection intelligente du capital.
Moteur principal : Ce qui alimente Silver Echo
|Composant
|Objectif
|Déclencheur de breakout
|Détecte lorsque le prix franchit des niveaux de support ou de résistance clés et trade le breakout
|Couche de risque
|Logique de SL, TP et de stop suiveur intégrée—pas de martingale, pas de grid
Pourquoi utiliser Silver Echo ?
- Déploiement ultra-simple : Chargez sur un seul graphique—XAGUSD sur M30. Pas de jonglage entre plusieurs paires ou modèles.
- Entièrement autonome : De l'entrée à la sortie, Silver Echo gère chaque trade sans intervention manuelle.
- Intelligence adaptable : Que le marché soit en tendance ou en plage, la logique interne s'ajuste pour maintenir la cohérence.
Spécifications
|Paramètre
|Détails
|Graphique requis
|XAGUSD (Intervalle de temps : M30)
|Dépôt minimum
|100 $
|Symboles pris en charge
|XAGUSD
|Types de comptes
|Standard, ECN, comptes de société de trading
Pour qui est-ce ?
Silver Echo est idéal pour :
- Ceux qui recherchent des solutions de trading passives fiables
- Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les trades manuels
- Les débutants cherchant une introduction à faible entretien au trading algorithmiques
Comment commencer
Commencer est simple :
- Attachez Silver Echo à un seul graphique : XAGUSD sur M30
- Définissez votre risque et vos horaires de trading souhaités
- Activez et laissez l'EA gérer vos trades