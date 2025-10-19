Silver Echo Bot

Bienvenue dans le trading intelligent, structuré et sans stress

Silver Echo n'est pas un autre conseiller expert—c'est votre partenaire de trading silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous gériez un petit compte ou que vous travailliez avec une société de trading, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie avec une exécution des trades fondée sur la logique et une protection intelligente du capital.


Moteur principal : Ce qui alimente Silver Echo

Composant Objectif
Déclencheur de breakout Détecte lorsque le prix franchit des niveaux de support ou de résistance clés et trade le breakout
Couche de risque Logique de SL, TP et de stop suiveur intégrée—pas de martingale, pas de grid


Pourquoi utiliser Silver Echo ?

  • Déploiement ultra-simple : Chargez sur un seul graphiqueXAGUSD sur M30. Pas de jonglage entre plusieurs paires ou modèles.
  • Entièrement autonome : De l'entrée à la sortie, Silver Echo gère chaque trade sans intervention manuelle.
  • Intelligence adaptable : Que le marché soit en tendance ou en plage, la logique interne s'ajuste pour maintenir la cohérence.


Spécifications

Paramètre Détails
Graphique requis XAGUSD (Intervalle de temps : M30)
Dépôt minimum 100 $
Symboles pris en charge XAGUSD
Types de comptes Standard, ECN, comptes de société de trading


    Pour qui est-ce ?

    Silver Echo est idéal pour :

    • Ceux qui recherchent des solutions de trading passives fiables
    • Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les trades manuels
    • Les débutants cherchant une introduction à faible entretien au trading algorithmiques

    Comment commencer

    Commencer est simple :

    1. Attachez Silver Echo à un seul graphique : XAGUSD sur M30
    2. Définissez votre risque et vos horaires de trading souhaités
    3. Activez et laissez l'EA gérer vos trades


