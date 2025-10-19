Silver Echo Bot

Canal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guide de configuration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offre de lancement : Obtenez Silver Echo maintenant à un prix spécial réduit 300, prochain prix : 479 (9/10 copies restantes).

Sans mon fichier de paramètres, les résultats peuvent être erronés. Contactez-moi pour la configuration de backtest correcte.

Bienvenue dans le trading intelligent, structuré et sans stress

Silver Echo n'est pas un autre conseiller expert—c'est votre partenaire de trading silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous gériez un petit compte ou que vous travailliez avec une société de trading, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie avec une exécution des trades fondée sur la logique et une protection intelligente du capital.





Moteur principal : Ce qui alimente Silver Echo

Composant Objectif Déclencheur de breakout Détecte lorsque le prix franchit des niveaux de support ou de résistance clés et trade le breakout Couche de risque Logique de SL, TP et de stop suiveur intégrée—pas de martingale, pas de grid





Pourquoi utiliser Silver Echo ?

Déploiement ultra-simple : Chargez sur un seul graphique — XAGUSD sur M30 . Pas de jonglage entre plusieurs paires ou modèles.

Entièrement autonome : De l'entrée à la sortie, Silver Echo gère chaque trade sans intervention manuelle.

De l'entrée à la sortie, Silver Echo gère chaque trade sans intervention manuelle. Intelligence adaptable : Que le marché soit en tendance ou en plage, la logique interne s'ajuste pour maintenir la cohérence.





Spécifications

Paramètre Détails Graphique requis XAGUSD (Intervalle de temps : M30) Dépôt minimum 100 $ Symboles pris en charge XAGUSD Types de comptes Standard, ECN, comptes de société de trading





Pour qui est-ce ?

Silver Echo est idéal pour :

Ceux qui recherchent des solutions de trading passives fiables

Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les trades manuels

Les débutants cherchant une introduction à faible entretien au trading algorithmiques





Comment commencer

Commencer est simple :

Attachez Silver Echo à un seul graphique : XAGUSD sur M30 Définissez votre risque et vos horaires de trading souhaités Activez et laissez l'EA gérer vos trades







