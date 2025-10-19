Silver Echo Bot

5
Comentários 4
JPBLANC66
91
JPBLANC66 2025.12.10 22:39 
 

Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.

Dino Caccia
1144
Dino Caccia 2025.12.03 08:55 
 

OTTIMO EA! consigliatissimo

Yrii77
107
Yrii77 2025.11.14 09:13 
 

Запустил на центовом счёте, ордера в тестере стратегий совпадают с реальными.

