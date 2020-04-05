Cluster trixter

Автоматизированная торговля золотом с ИИ: Знакомьтесь с роботом Cluster trixter

Приветствуем инвесторов и трейдеров! Перед вами полностью автономный торговый эксперт Cluster trixter, созданный для заработка на рынке без рутинного ручного труда. 

Архитектура и логика алгоритма

В основе Cluster trixter лежат современные технологии машинного обучения. Советник использует продвинутые математические методы кластеризации рыночных фаз и алгоритмы градиентного бустинга CatBoost. За счет этого ИИ с высокой точностью выявляет устойчивые паттерны и отсекает ложные движения при любых фазах рынка. Робот не требователен к пингу и скорости исполнения, что позволяет запускать его на серверах и счетах любых брокеров.

Главное отличие от конкурентов — бескомпромиссная безопасность:

Никакого мартингейла, сеток и усреднений. Система не использует токсичные методы, ведущие к потере капитала.

Полный контроль рисков. Каждый ордер в обязательном порядке сопровождается фиксированным стоп-лоссом.

Умный выход. Позиции могут ликвидироваться досрочно, если алгоритм фиксирует противоположный сигнал.

Поддерживаемые инструменты и управление активностью

Робот спроектирован исключительно для торговли парой XAU/USD (Золото). Вы можете самостоятельно влиять на динамику и частоту открытия сделок, просто переключая рабочие таймфреймы (от M1 до H1):

Консервативный подход (H1): Минимальное число сделок, максимальная выверенность входов. Для тех, кто никуда не спешит.

Сбалансированный режим (M5 / M15): Оптимальное соотношение частоты операций и доходности.

Динамичный трейдинг (M1): Максимальная интенсивность и высокая плотность ордеров для любителей активного рынка.

Советник не занимается бессистемным спамом сделками и не полагается на удачу. Вход в рынок происходит только тогда, когда текущая ситуация на 100% совпадает с обученной ML-моделью. Из-за этого робот может молчать днями, выжидая идеальный момент, что и гарантирует стабильный профит на дистанции.

Простота запуска: Всё готово к работе

Вам не придется часами копаться в конфигурационных файлах. Продукт поставляется с уже оптимизированными внутренними параметрами. От вас требуется лишь указать желаемый объем лота и перетащить советник на график золота с выбранным таймфреймом.

Технические требования:

Стартовый баланс: от $300 (комфортный уровень — от $1000).

Размер кредитного плеча: от 1:100 (идеально — 1:500).

Режим учета позиций: Хеджинг (Hedging).

Выбор брокера: любой надежный контрагент (софт адаптирован под любые торговые условия).

Ключевые преимущества Cluster trixter

1. Доступность и тест-драйв: Дорогая покупка не обязательна — предусмотрена опция помесячной аренды, позволяющая проверить эффективность ИИ с минимальными затратами.

2. Математическое превосходство: Связка машинного обучения и кластеризации нацелена на поиск сделок с исключительно положительным мат. ожиданием. Вашему депозиту ничего не угрожает.

3. Универсальность настроек: Вы можете полагаться на заводские пресеты или полностью перенастроить логику под свою стратегию.

Подключайте передовые технологии искусственного интеллекта и переводите торговлю золотом на новый уровень уже сегодня!


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Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Flatera Gold
Andrei Samokhin
Эксперты
Flatera Gold - это новый торговый алгоритм, который специализируется на инструменте XAUUSD H1. Торговая система включает себя кластерный анализ. Это означает, что она торгует только в определенных рыночных режимах, а именно - во флэте. На скриншоте изображены сделки для понимания, что система торгует в периоды рыночного затишья. Группировка котировок по волатильности и некоторым другим авторским индикаторам позволила сделать эту систему очень стабильной. Бот знает, что во флэтовом кластере сущес
GScalper Huge
Andrei Samokhin
Эксперты
GScalper Huge - это профессиональная скальпирующая система для золота (XAUUSD). Создание высококлассных торговых систем - мой профиль, я занимаюсь этим уже более 10 лет. GScalper Huge представляет собой интеллектуального торгового помощника, заточенного под работу с парой XAUUSD. В основе его алгоритма  — нейросеть архитектуры  Transformer , развёрнутая в формате ONNX: такой подход даёт возможность улавливать закономерности в динамике цен и последовательно оценивать рыночные изменения. Задача мо
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Andrei Samokhin
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Trixter gold - это интеллектуальная торговая система, основанная на анализе волатильности золота. Основные моменты, которые вы должны знать перед покупкой: Используется анализ волатильности золота на нескольких тайм-фреймах и периодах индикаторов. Волатильность группируется таким образом, чтобы найти эффективные паттерны для покупок и продаж. Таких паттернов может быть от 100 до 3000. Найденные паттерны проходят статистическую проверку: они должны иметь высокое матожидание выигрыша и быть статис
Trixter KNN
Andrei Samokhin
Эксперты
Trixter KNN Gold — интеллектуальная торговая система, основанная на анализе волатильности золота. Бот использует умный поиск закономерностей на основе метода ближайших соседей (KNN). Найденные паттерны обрабатываются двумя классификаторами, после чего модель экспортируется в формат ONNX. Ключевые принципы Анализ волатильности золота на нескольких тайм-фреймах и периодах индикаторов. Группировка волатильности для поиска эффективных паттернов (от 100 до 3000). Статистическая проверка: высокое мате
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