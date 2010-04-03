FiboSens MT5

FiboSens

FiboSens — это советник для MetaTrader 5, в основе которого лежит не формальное построение Fibonacci, а глубокий анализ рыночной структуры. Он автоматически определяет значимые опорные точки, отбирает наиболее качественную конфигурацию для построения сетки и работает только с теми сценариями, где сохраняется логика движения цены. Там, где ручной анализ часто превращается в набор сомнений и неточных решений, FiboSens даёт ясную, строгую и технологичную систему, в которой каждое построение должно пройти внутренний отбор, прежде чем стать основой для торгового решения.

Ключевые преимущества

• Продвинутая система выбора опорных точек

FiboSens не строит Fibonacci по случайным максимумам и минимумам. Советник анализирует структуру движения и выбирает действительно значимые опорные точки, из которых получается рабочая, логичная и актуальная сетка.

• Многоуровневый отбор опорных точек

Внутри используется не один примитивный алгоритм, а многослойная система отбора. Советник отдельно оценивает локальные и более крупные рыночные участки, сравнивает их между собой и выбирает ту конфигурацию, которая лучше отражает текущую картину рынка. Это позволяет не терять контекст и не застревать в слишком мелком шуме.

• Адаптивная глубина анализа рынка

FiboSens подстраивает глубину поиска опорных точек под текущую структуру движения. В одном участке цена требует более тонкой разметки, в другом — более широкого охвата. За счёт этого сетка строится не шаблонно, а по ситуации.

• Оценка качества каждой пары опорных точек

Перед построением сетки советник не просто находит точки, а проверяет их по целому набору критериев: силе движения, ширине ценового импульса, расстоянию между точками, охвату участка, свежести конечной точки, качеству экстремумов и общему соответствию рыночной структуре. В работу попадает не первая найденная связка, а та, которая действительно заслуживает стать основой Fibonacci.

• Защита от слабых, устаревших и нарушенных построений

Если выбранная структура уже потеряла актуальность, слишком растянута, выглядит мелкой, устаревшей или нарушена последующим движением цены, FiboSens не держится за неё. Советник умеет распознавать проблемные конфигурации и отбрасывать их до того, как они превратятся в источник слабых решений.

• Контроль конечной опорной точки

Особое внимание уделяется последней опорной точке — именно той, от которой зависит, насколько живая и актуальная сетка перед вами. Если рынок уже дал более свежий и более сильный ориентир, FiboSens умеет обновить построение, чтобы сетка оставалась привязанной к текущему движению, а не к уже отработанному импульсу.

• Переоценка структуры при признаках разворота

Когда рынок меняет характер движения, советник способен не просто сохранять старую сетку, а пересобрать логику построения под новый сценарий. Это важная защита от ситуации, когда прежняя Fibonacci-структура уже потеряла смысл, а стандартные алгоритмы продолжают работать по инерции.

• Защита от ложных опорных точек и внутренних перекосов

FiboSens проверяет, действительно ли выбранные опорные точки являются крайними в своём рабочем участке, не был ли повторно протестирован стартовый ориентир, не слишком ли далеко сместилась начальная точка и не искажена ли вся конструкция по времени или масштабу. Такой контроль помогает сохранять чистую геометрию сетки.

• Система восстановления построения

Если активная конфигурация теряет качество, советник умеет быстро перейти на более устойчивую рабочую структуру. Это особенно важно в живом рынке, где цена не обязана двигаться идеально. Вместо жёсткой схемы здесь работает гибкий механизм пересборки.

• Точное сопровождение движения после построения

Если после выбора опорных точек рынок продолжает развивать импульс, FiboSens умеет корректно обновлять конечную часть построения, чтобы сетка не отставала от цены. Это сохраняет актуальность уровней и делает работу советника ближе к реальной рыночной динамике.

• Торговля по тренду и в сценариях разворота

После того как построение выбрано, советник может работать как в направлении основного движения, так и в логике разворотных сценариев — в зависимости от ваших настроек и торгового подхода.

• Контроль качества входа у уровня

Сделка открывается не «где-то рядом», а с контролем расстояния до выбранного уровня Fibonacci. Это помогает отсекать поздние касания и ослабленные входы.

• Гибкий контроль сопровождения и ограничений

FiboSens поддерживает ограничения по количеству сделок, паузу между входами, фильтр торгового времени, контроль прибыли по позициям и классические сценарии сопровождения. Это делает систему не только точной в построении, но и собранной в работе.

Заключение

FiboSens создан для тех, кто ценит в алгоритме не внешнюю простоту, а внутреннюю точность. Это инструмент для трейдеров, которым важны структура, дисциплина и качество построения, потому что именно из этих деталей складывается серьёзный подход к рынку. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование и подобрать параметры под ваш инструмент, стиль работы и уровень риска.

Расшифровка входных параметров

=== General Settings ===

• Lot Size — размер торгового лота.

• Max Open Buy Orders — максимальное количество одновременно открытых покупок.

• Max Open Sell Orders — максимальное количество одновременно открытых продаж.

• Magic Number — уникальный идентификатор ордеров советника.

=== Startup Delay Settings ===

• Enable startup trade delay — включить задержку перед началом новой торговли после запуска.

• Delay before allowing new trades (MM:SS) — время задержки перед разрешением новых сделок.

=== Analysis Settings ===

• Limit Trades by Bars — ограничение частоты входов по количеству баров.

• Bars Between Trades — минимальное количество баров между новыми сделками.

• Trade with Trend (false = Reversal Trading) — торговля по тренду; при отключении используется логика разворотных входов.

• Max Pips from Level to Open Trade — максимальная дистанция от уровня Fibonacci для открытия сделки.

=== Time Filter ===

• Use Time Filter — включить торговлю только в заданные часы.

• Start Trading Hour — час начала торговли.

• End Trading Hour — час завершения торговли.

• Continue if Orders Open After Hours — продолжать сопровождение уже открытых позиций после окончания торгового времени.

=== Risk Management ===

• Use Stop Loss — включить Stop Loss.

• Stop Loss (pips) — размер Stop Loss в пунктах.

• Use Take Profit — включить Take Profit.

• Take Profit (pips) — размер Take Profit в пунктах.

=== Equity Close Settings ===

• Close All on Total Profit — закрывать все позиции по общей прибыли.

• Total Profit Target ($) — целевой уровень общей прибыли.

• Close Buys on Buy Profit — закрывать покупки по суммарной прибыли Buy-позиций.

• Buy Profit Target ($) — целевая прибыль для покупок.

• Close Sells on Sell Profit — закрывать продажи по суммарной прибыли Sell-позиций.

• Sell Profit Target ($) — целевая прибыль для продаж.

=== Fibonacci Open Levels ===

• Fibonacci Level for Opening Buy — уровень Fibonacci для открытия покупок.

• Fibonacci Level for Opening Sell — уровень Fibonacci для открытия продаж.

=== Fibonacci Close Levels ===

• Use Fibo Take Profit for Buy — включить Fibonacci Take Profit для покупок.

• Fibo Take Profit Level for Buy — уровень Fibonacci для Take Profit по покупкам.

• Use Fibo Take Profit for Sell — включить Fibonacci Take Profit для продаж.

• Fibo Take Profit Level for Sell — уровень Fibonacci для Take Profit по продажам.

• Use Fibo Stop Loss for Buy — включить Fibonacci Stop Loss для покупок.

• Fibo Stop Loss Level for Buy — уровень Fibonacci для Stop Loss по покупкам.

• Use Fibo Stop Loss for Sell — включить Fibonacci Stop Loss для продаж.

• Fibo Stop Loss Level for Sell — уровень Fibonacci для Stop Loss по продажам.

=== Display Settings ===

• Fibonacci lines color — выбор цветовой палитры для отображения Fibonacci.

• Show the diagonal line between the anchor points (start/end). — показывать диагональную линию между опорными точками.