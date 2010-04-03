FiboSens MT5

FiboSens

FiboSens — это советник для MetaTrader 5, в основе которого лежит не формальное построение Fibonacci, а глубокий анализ рыночной структуры. Он автоматически определяет значимые опорные точки, отбирает наиболее качественную конфигурацию для построения сетки и работает только с теми сценариями, где сохраняется логика движения цены. Там, где ручной анализ часто превращается в набор сомнений и неточных решений, FiboSens даёт ясную, строгую и технологичную систему, в которой каждое построение должно пройти внутренний отбор, прежде чем стать основой для торгового решения.

Ключевые преимущества

Продвинутая система выбора опорных точек
FiboSens не строит Fibonacci по случайным максимумам и минимумам. Советник анализирует структуру движения и выбирает действительно значимые опорные точки, из которых получается рабочая, логичная и актуальная сетка.

Многоуровневый отбор опорных точек
Внутри используется не один примитивный алгоритм, а многослойная система отбора. Советник отдельно оценивает локальные и более крупные рыночные участки, сравнивает их между собой и выбирает ту конфигурацию, которая лучше отражает текущую картину рынка. Это позволяет не терять контекст и не застревать в слишком мелком шуме.

Адаптивная глубина анализа рынка
FiboSens подстраивает глубину поиска опорных точек под текущую структуру движения. В одном участке цена требует более тонкой разметки, в другом — более широкого охвата. За счёт этого сетка строится не шаблонно, а по ситуации.

Оценка качества каждой пары опорных точек
Перед построением сетки советник не просто находит точки, а проверяет их по целому набору критериев: силе движения, ширине ценового импульса, расстоянию между точками, охвату участка, свежести конечной точки, качеству экстремумов и общему соответствию рыночной структуре. В работу попадает не первая найденная связка, а та, которая действительно заслуживает стать основой Fibonacci.

Защита от слабых, устаревших и нарушенных построений
Если выбранная структура уже потеряла актуальность, слишком растянута, выглядит мелкой, устаревшей или нарушена последующим движением цены, FiboSens не держится за неё. Советник умеет распознавать проблемные конфигурации и отбрасывать их до того, как они превратятся в источник слабых решений.

Контроль конечной опорной точки
Особое внимание уделяется последней опорной точке — именно той, от которой зависит, насколько живая и актуальная сетка перед вами. Если рынок уже дал более свежий и более сильный ориентир, FiboSens умеет обновить построение, чтобы сетка оставалась привязанной к текущему движению, а не к уже отработанному импульсу.

Переоценка структуры при признаках разворота
Когда рынок меняет характер движения, советник способен не просто сохранять старую сетку, а пересобрать логику построения под новый сценарий. Это важная защита от ситуации, когда прежняя Fibonacci-структура уже потеряла смысл, а стандартные алгоритмы продолжают работать по инерции.

Защита от ложных опорных точек и внутренних перекосов
FiboSens проверяет, действительно ли выбранные опорные точки являются крайними в своём рабочем участке, не был ли повторно протестирован стартовый ориентир, не слишком ли далеко сместилась начальная точка и не искажена ли вся конструкция по времени или масштабу. Такой контроль помогает сохранять чистую геометрию сетки.

Система восстановления построения
Если активная конфигурация теряет качество, советник умеет быстро перейти на более устойчивую рабочую структуру. Это особенно важно в живом рынке, где цена не обязана двигаться идеально. Вместо жёсткой схемы здесь работает гибкий механизм пересборки.

Точное сопровождение движения после построения
Если после выбора опорных точек рынок продолжает развивать импульс, FiboSens умеет корректно обновлять конечную часть построения, чтобы сетка не отставала от цены. Это сохраняет актуальность уровней и делает работу советника ближе к реальной рыночной динамике.

Торговля по тренду и в сценариях разворота
После того как построение выбрано, советник может работать как в направлении основного движения, так и в логике разворотных сценариев — в зависимости от ваших настроек и торгового подхода.

Контроль качества входа у уровня
Сделка открывается не «где-то рядом», а с контролем расстояния до выбранного уровня Fibonacci. Это помогает отсекать поздние касания и ослабленные входы.

Гибкий контроль сопровождения и ограничений
FiboSens поддерживает ограничения по количеству сделок, паузу между входами, фильтр торгового времени, контроль прибыли по позициям и классические сценарии сопровождения. Это делает систему не только точной в построении, но и собранной в работе.

Заключение

FiboSens создан для тех, кто ценит в алгоритме не внешнюю простоту, а внутреннюю точность. Это инструмент для трейдеров, которым важны структура, дисциплина и качество построения, потому что именно из этих деталей складывается серьёзный подход к рынку. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование и подобрать параметры под ваш инструмент, стиль работы и уровень риска.

Расшифровка входных параметров

=== General Settings ===
• Lot Size — размер торгового лота.
• Max Open Buy Orders — максимальное количество одновременно открытых покупок.
• Max Open Sell Orders — максимальное количество одновременно открытых продаж.
• Magic Number — уникальный идентификатор ордеров советника.

=== Startup Delay Settings ===
• Enable startup trade delay — включить задержку перед началом новой торговли после запуска.
• Delay before allowing new trades (MM:SS) — время задержки перед разрешением новых сделок.

=== Analysis Settings ===
• Limit Trades by Bars — ограничение частоты входов по количеству баров.
• Bars Between Trades — минимальное количество баров между новыми сделками.
• Trade with Trend (false = Reversal Trading) — торговля по тренду; при отключении используется логика разворотных входов.
• Max Pips from Level to Open Trade — максимальная дистанция от уровня Fibonacci для открытия сделки.

=== Time Filter ===
• Use Time Filter — включить торговлю только в заданные часы.
• Start Trading Hour — час начала торговли.
• End Trading Hour — час завершения торговли.
• Continue if Orders Open After Hours — продолжать сопровождение уже открытых позиций после окончания торгового времени.

=== Risk Management ===
• Use Stop Loss — включить Stop Loss.
• Stop Loss (pips) — размер Stop Loss в пунктах.
• Use Take Profit — включить Take Profit.
• Take Profit (pips) — размер Take Profit в пунктах.

=== Equity Close Settings ===
• Close All on Total Profit — закрывать все позиции по общей прибыли.
• Total Profit Target ($) — целевой уровень общей прибыли.
• Close Buys on Buy Profit — закрывать покупки по суммарной прибыли Buy-позиций.
• Buy Profit Target ($) — целевая прибыль для покупок.
• Close Sells on Sell Profit — закрывать продажи по суммарной прибыли Sell-позиций.
• Sell Profit Target ($) — целевая прибыль для продаж.

=== Fibonacci Open Levels ===
• Fibonacci Level for Opening Buy — уровень Fibonacci для открытия покупок.
• Fibonacci Level for Opening Sell — уровень Fibonacci для открытия продаж.

=== Fibonacci Close Levels ===
• Use Fibo Take Profit for Buy — включить Fibonacci Take Profit для покупок.
• Fibo Take Profit Level for Buy — уровень Fibonacci для Take Profit по покупкам.
• Use Fibo Take Profit for Sell — включить Fibonacci Take Profit для продаж.
• Fibo Take Profit Level for Sell — уровень Fibonacci для Take Profit по продажам.
• Use Fibo Stop Loss for Buy — включить Fibonacci Stop Loss для покупок.
• Fibo Stop Loss Level for Buy — уровень Fibonacci для Stop Loss по покупкам.
• Use Fibo Stop Loss for Sell — включить Fibonacci Stop Loss для продаж.
• Fibo Stop Loss Level for Sell — уровень Fibonacci для Stop Loss по продажам.

=== Display Settings ===
• Fibonacci lines color — выбор цветовой палитры для отображения Fibonacci.
• Show the diagonal line between the anchor points (start/end). — показывать диагональную линию между опорными точками.


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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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