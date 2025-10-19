Silver Echo Bot
- Experten
- Subandriah
- Version: 1.53
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
OTTIMO EA! consigliatissimo
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.
OTTIMO EA! consigliatissimo
Запустил на центовом счёте, ордера в тестере стратегий совпадают с реальными.
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Erlauben Sie die Verwendung von Cookies, um sich auf der Website MQL5.com anzumelden.
Bitte aktivieren Sie die notwendige Einstellung in Ihrem Browser, da Sie sich sonst nicht einloggen können.
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.