Break Out Explosion MT5

Symbols: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (Я люблю USDCHF_H1)

USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Таймфреймы: M15, H1, H4, D1

Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения

Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль

Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер (После покупки продукта просто отправьте мне скриншот в личное сообщение, и я лично отправлю вам файл сканера.)

Полная концепция торговой системы: Читать статью (вся концепция объяснена в этой статье)

Product has been upgraded to version 1.5 (Я каждый день торгую вручную на реальном счёте и постоянно улучшаю этот индикатор) Версия Break Out Explosion для MT4 доступна: https://www.mql5.com/en/market/product/155132



Break Out Explosion — это полноценная торговая система, созданная для определения мощных сигналов пробоя в направлении основного рыночного тренда.

Она работает, выявляя пробои малых трендовых линий, совпадающих с более крупным направленным трендом, обеспечивая сетапы с высокой вероятностью и четкой логикой.

Каждый торговый сетап состоит из трёх простых шагов:

Формируется направленная волна. Происходит откат (настраиваемый процент). Происходит пробой малой трендовой линии в направлении основного тренда.

Этот индикатор предоставляет точные сигналы в реальном времени без задержек, перерисовки или запаздываний.

Он автоматически предлагает оптимальный стоп-лосс на основе последних уровней свинга и предлагает три динамических уровня тейк-профита с индивидуальными коэффициентами риск–прибыль.

Встроенная удобная панель управления с настраиваемыми параметрами.

Настраиваемый бычий/медвежий Фибоначчи для визуализации откатов.

Настройки стоп-лосса на основе свинга или фиксированного уровня .

До 3 настраиваемых целей тейк-профита .

Фильтр скользящей средней для торговли только по направлению тренда.

Break Out Explosion сочетает профессиональную логику с интуитивно понятным интерфейсом — идеально подходит для трейдеров, ценящих точность, структуру и простоту в своей торговой стратегии.