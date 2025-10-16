Break Out Explosion MT5
- Hamed Dehgani
- Версия: 1.6
- Обновлено: 6 декабря 2025
- Активации: 7
Таймфреймы: M15, H1, H4, D1
Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения
Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль
Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер (После покупки продукта просто отправьте мне скриншот в личное сообщение, и я лично отправлю вам файл сканера.)
Полная концепция торговой системы: Читать статью (вся концепция объяснена в этой статье)
Product has been upgraded to version 1.5 (Я каждый день торгую вручную на реальном счёте и постоянно улучшаю этот индикатор)
Версия Break Out Explosion для MT4 доступна: https://www.mql5.com/en/market/product/155132
Живой сигнал, показывающий мои реальные сделки на счёте 1000$ : https://www.mql5.com/en/signals/2348010
Присоединяйтесь к обсуждению
В сообществе MQL5 доступна группа поддержки. Присоединяйтесь к группе поддержки, чтобы делиться идеями, задавать вопросы или обсуждать торговые сетапы с другими пользователями.О Break Out Explosion
Break Out Explosion — это полноценная торговая система, созданная для определения мощных сигналов пробоя в направлении основного рыночного тренда.
Она работает, выявляя пробои малых трендовых линий, совпадающих с более крупным направленным трендом, обеспечивая сетапы с высокой вероятностью и четкой логикой.
Каждый торговый сетап состоит из трёх простых шагов:
-
Формируется направленная волна.
-
Происходит откат (настраиваемый процент).
-
Происходит пробой малой трендовой линии в направлении основного тренда.
Этот индикатор предоставляет точные сигналы в реальном времени без задержек, перерисовки или запаздываний.
Он автоматически предлагает оптимальный стоп-лосс на основе последних уровней свинга и предлагает три динамических уровня тейк-профита с индивидуальными коэффициентами риск–прибыль.
-
Встроенная удобная панель управления с настраиваемыми параметрами.
-
Настраиваемый бычий/медвежий Фибоначчи для визуализации откатов.
-
Настройки стоп-лосса на основе свинга или фиксированного уровня.
-
До 3 настраиваемых целей тейк-профита.
-
Фильтр скользящей средней для торговли только по направлению тренда.
Break Out Explosion сочетает профессиональную логику с интуитивно понятным интерфейсом — идеально подходит для трейдеров, ценящих точность, структуру и простоту в своей торговой стратегии.
Break Out Explosion has been amazing for my trading! I used it on USDCHF H1 last week and caught a perfect move — made solid profit on my real account. The signals match perfectly with my old strategy, which was based on retrace entries on moving lines, but this indicator gives even more accurate entry points. I’m really happy with this purchase.