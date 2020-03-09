M1 Quantum EA
- Эксперты
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Hamed DehganiЯ Хамед, профессиональный разработчик MQL4/MQL5 с 18-летним опытом создания советников (Expert Advisors), индикаторов и торговых инструментов для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.0
- Активации: 10
План ценообразования:
- Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей)
- Следующая запланированная цена: $599
- Планируемая розничная цена: $1,499
Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска.
M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum. Он анализирует рынок, находит качественные точки входа и автоматически управляет сделками с помощью встроенных Stop Loss и Take Profit.
Ключевые особенности M1 Quantum EA
- Полностью автоматическая торговая система
- Мультивалютный алгоритм, разработанный для таймфрейма M1
- Подходит для счетов от $500 и выше
- Встроенный механизм оптимизации без сложных настроек
- Каждая сделка защищена Stop Loss и Take Profit
- Без мартингейла и без сеточной торговли (Grid)
- Точные входы на основе стратегии M1 Quantum
- Безопасное и контролируемое управление рисками
VIP-поддержка 24/7 включена для всех клиентов M1 Quantum EA.