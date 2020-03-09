M1 Quantum EA

План ценообразования:

  • Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей)
  • Следующая запланированная цена: $599
  • Планируемая розничная цена: $1,499
Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска.

M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum. Он анализирует рынок, находит качественные точки входа и автоматически управляет сделками с помощью встроенных Stop Loss и Take Profit.

Ключевые особенности M1 Quantum EA

  • Полностью автоматическая торговая система
  • Мультивалютный алгоритм, разработанный для таймфрейма M1
  • Подходит для счетов от $500 и выше
  • Встроенный механизм оптимизации без сложных настроек
  • Каждая сделка защищена Stop Loss и Take Profit
  • Без мартингейла и без сеточной торговли (Grid)
  • Точные входы на основе стратегии M1 Quantum
  • Безопасное и контролируемое управление рисками

VIP-поддержка 24/7 включена для всех клиентов M1 Quantum EA.

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No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
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XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Эксперты
Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настрое
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Эксперты
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,      XAUUSD M30 SL5 За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в  группу mql5 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 649 USD! ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 920 USD. Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
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Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
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TopBottomEA's advantage: the first support for small capital work EA, real trading for more than 4 years; this EA based on volatility adaptive mechanism, only one single at a time, each single with a stop-loss, an average of about 4 orders per day, holding a single length of 12 hours or so, with a limit of $ 20 principal challenge backtesting ran through more than 10 years. Every interval of three days to increase the price of $ 100, the price process: 998 --> 1098 --> 1198...... Up to the targ
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратег
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Эксперты
TikiPip EA – Полная стабильность с контролируемым управлением рисками Я разработал TikiPip EA для трейдеров, которые ценят стабильность и ответственное управление капиталом. Он не обещает волшебных результатов, а предлагает стабильную ежемесячную доходность с контролем над рисками. Это надёжный инструмент, работающий 24/5, с адаптивным интеллектом на основе волатильности, позволяющим ему подстраиваться под любые рыночные условия. Посетите канал TikiPip EA здесь: TIKIPIP EA - КАНАЛ Проверьте
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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
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План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
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Новости продукта: Strategy Assistant обновлен до новой версии 1.9 с более высокой скоростью работы, переработанным профессиональным интерфейсом и улучшенным пользовательским опытом. Примечание разработчика: Strategy Assistant находится в стадии непрерывной разработки с регулярными обновлениями и улучшениями. Следующее обновление: добавление Strategy Agent (интеллектуальных комбинаций нескольких торговых стратегий). Примечание по цене: Текущая цена остается $50 для первых 100 пользователей , пос
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Протестируйте его на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию   , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant — это профессиональная панель для графика, созданная для трейдеров, которые хотят пройти отбор и защитить счета проп-компаний с чёткими правилами, контролируем
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Hamed Dehgani
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О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Если вы интересуетесь стратегиями пробоя, ознакомьтесь с
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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена  автоматически  с помощью  Quantum Trade Assistant ,  бесплатно  включённого в этот продукт.) Примечание разработчика:   После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить последний   рекомендуемый файл настроек (set file) , торговые советы и приглашение в нашу   VIP-группу поддержки , где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum. Версия MT5 доступна : Перейти в MT5 M1 Quantum — э
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Введение в Strategy Assistant 15 мощных торговых стратегий в одном умном индикаторе Простая настройка без сложных параметров Быстрые вычисления с возможностью управления графическими объектами и оповещениями для широкого спектра торговых стратегий на одном графике. MT5 Version :  Open Strategy Assistant   — это мощный   универсальный   торговый инструмент, созданный для того, чтобы помочь трейдерам анализировать рынок с использованием некоторых из самых популярных и эффективных стратегий, примен
Break Out Explosion
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Примечание разработчика: Break Out Explosion включает бесплатный Trade Assistant, который может автоматически открывать сделки на основе данной стратегии. Symbols:   USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы:  H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер
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Hamed Dehgani
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Hamed Dehgani
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Протестируйте продукт на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant   — профессиональная панель на графике для трейдеров, которые хотят   проходить и защищать prop firm счета   с чёткими правилами, контролируемым риском и чис
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