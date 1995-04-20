Break Out Explosion
- Индикаторы
- Hamed Dehgani
- Версия: 1.3
- Обновлено: 13 декабря 2025
- Активации: 5
Таймфреймы: H1, H4, D1
Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения
Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль
Полная концепция торговой системы: Читать статью (вся концепция объяснена в этой статье)
Break Out Explosion — это полноценная торговая система, созданная для определения мощных сигналов пробоя в направлении основного рыночного тренда.
Она работает, выявляя пробои малых трендовых линий, совпадающих с более крупным направленным трендом, обеспечивая сетапы с высокой вероятностью и четкой логикой.
Каждый торговый сетап состоит из трёх простых шагов:
-
Формируется направленная волна.
-
Происходит откат (настраиваемый процент).
-
Происходит пробой малой трендовой линии в направлении основного тренда.
Этот индикатор предоставляет точные сигналы в реальном времени без задержек, перерисовки или запаздываний.
Он автоматически предлагает оптимальный стоп-лосс на основе последних уровней свинга и предлагает три динамических уровня тейк-профита с индивидуальными коэффициентами риск–прибыль.
-
Встроенная удобная панель управления с настраиваемыми параметрами.
-
Настраиваемый бычий/медвежий Фибоначчи для визуализации откатов.
-
Настройки стоп-лосса на основе свинга или фиксированного уровня.
-
До 3 настраиваемых целей тейк-профита.
-
Фильтр скользящей средней для торговли только по направлению тренда.
Break Out Explosion сочетает профессиональную логику с интуитивно понятным интерфейсом — идеально подходит для трейдеров, ценящих точность, структуру и простоту в своей торговой стратегии.