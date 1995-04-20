Break Out Explosion

Symbols: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (Я люблю USDCHF_H1)

Таймфреймы: H1, H4, D1
Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения
Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль
Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер (После покупки продукта просто отправьте мне скриншот в личное сообщение, и я лично отправлю вам файл сканера.)
Полная концепция торговой системы: Читать статью (вся концепция объяснена в этой статье)

Версия Break Out Explosion для MT5 доступна: https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Живой сигнал, показывающий мои реальные сделки на счёте 1000$ : https://www.mql5.com/en/signals/2348010

Присоединяйтесь к обсуждению

В сообществе MQL5 доступна группа поддержки.  Присоединяйтесь к группе поддержки, чтобы делиться идеями, задавать вопросы или обсуждать торговые сетапы с другими пользователями.

О Break Out Explosion

Break Out Explosion — это полноценная торговая система, созданная для определения мощных сигналов пробоя в направлении основного рыночного тренда.
Она работает, выявляя пробои малых трендовых линий, совпадающих с более крупным направленным трендом, обеспечивая сетапы с высокой вероятностью и четкой логикой.

Каждый торговый сетап состоит из трёх простых шагов:

  1. Формируется направленная волна.

  2. Происходит откат (настраиваемый процент).

  3. Происходит пробой малой трендовой линии в направлении основного тренда.

Этот индикатор предоставляет точные сигналы в реальном времени без задержек, перерисовки или запаздываний.
Он автоматически предлагает оптимальный стоп-лосс на основе последних уровней свинга и предлагает три динамических уровня тейк-профита с индивидуальными коэффициентами риск–прибыль.

Ключевые особенности

  • Встроенная удобная панель управления с настраиваемыми параметрами.

  • Настраиваемый бычий/медвежий Фибоначчи для визуализации откатов.

  • Настройки стоп-лосса на основе свинга или фиксированного уровня.

  • До 3 настраиваемых целей тейк-профита.

  • Фильтр скользящей средней для торговли только по направлению тренда.

Break Out Explosion сочетает профессиональную логику с интуитивно понятным интерфейсом — идеально подходит для трейдеров, ценящих точность, структуру и простоту в своей торговой стратегии.

