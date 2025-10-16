Break Out Explosion MT5

Símbolos: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (Eu amo USDCHF_H1)

USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Períodos de tempo: M15, H1, H4, D1

Principais características: Sem repintar, sem atraso, sinal direcional, múltiplas confirmações

Segurança: Os sinais incluem stop loss, take profit e seguem a regra de risco e recompensa

Inclui: Scanner de múltiplos timeframes gratuito (Após adquirir este produto, basta enviar-me uma captura de tela por mensagem privada e eu lhe enviarei pessoalmente o arquivo do scanner.)

Conceito completo do sistema de negociação: Ler artigo (todo o conceito é explicado neste artigo)

O produto foi atualizado para a versão 1.5 (Eu opero manualmente todos os dias em conta real e continuo melhorando este indicador) A versão MT4 do Break Out Explosion está disponível: https://www.mql5.com/en/market/product/155132 Sinal ao vivo mostrando minhas operações reais em uma conta de 1000$ : https://www.mql5.com/en/signals/2348010



Break Out Explosion é um sistema de negociação completo projetado para identificar fortes sinais de rompimento na direção da tendência principal do mercado.

Ele funciona detectando rompimentos de linhas de tendência menores que se alinham com a tendência direcional maior, garantindo configurações de alta probabilidade com lógica clara.

Cada configuração de negociação segue três etapas simples:

Uma onda direcional é formada. Ocorre um retraçamento (percentagem personalizável). Uma linha de tendência menor é rompida na direção da tendência principal.

Este indicador fornece sinais precisos em tempo real, sem atraso, repintura ou latência.

Ele sugere automaticamente um stop loss ideal com base nos níveis de oscilação recentes e oferece três níveis dinâmicos de take profit usando fatores individuais de risco e recompensa.

Painel de controle intuitivo integrado com opções ajustáveis.

Fibonacci de alta/baixa personalizável para visualização de retraçamentos.

Configurações de stop loss baseado em swing ou fixo .

Até 3 metas de take profit personalizáveis .

Filtro de média móvel para permitir apenas operações na direção da tendência.

Break Out Explosion combina lógica profissional com uma interface intuitiva — ideal para traders que valorizam precisão, estrutura e simplicidade em suas estratégias de negociação.