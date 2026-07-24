Prop Firm Trade Assistant MT5
- Утилиты
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Hamed DehganiЯ Хамед, профессиональный разработчик MQL4/MQL5 с 18-летним опытом создания советников (Expert Advisors), индикаторов и торговых инструментов для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.1
- Активации: 5
- Prop Firm Trade Assistant — это профессиональная панель для графика, созданная для трейдеров, которые хотят пройти отбор и защитить счета проп-компаний с чёткими правилами, контролируемым риском и дисциплинированным исполнением.
- Подходит ли этот продукт вам? Этот продукт подходит для трейдеров, которые торгуют вручную и хотят торговать проще, быстрее и эффективнее. Этот помощник помогает вам избегать лишних убытков и психологических ошибок.
- Цена : Цена остаётся на уровне 50$ для первых 100 покупателей, после чего повышается до 100$ как справедливая цена этого продукта.
Prop Firm Trade Assistant — профессиональный торговый ассистент, специально адаптированный для prop firm торговли. Он помогает задать параметры вашего prop-счёта, сохранить правила фирмы внутри панели, а затем открывать и управлять сделками с постоянным контролем риска.
Вместо переключения между калькуляторами, заметками и графиком всё собрано в одной современной панели: ваши лимиты, Risk %, уровни входа и статус счёта в реальном времени — чтобы сохранять дисциплину во время торговли.
Ключевые возможности Prop Firm Trade Assistant
- Создан для счетов Prop Firm Challenge, Evaluation и Funded
- Сохраняет и запоминает ваши prop-правила (дневной убыток, макс. просадка, цель по прибыли, время сброса и другое)
- Расчёт лота по риску на основе Risk % и дистанции Stop Loss
- Быстрое исполнение: Instant Buy / Sell и отложенные ордера Limit / Stop
- Визуальные зоны Win / Lose на графике — перетаскивайте Entry, SL и TP как в trade manager
- Живая статистика: баланс, equity, дневной P/L, просадка, винрейт и оставшиеся лимиты
- Красивый интерфейс Dark / Light, перемещаемая панель и сохранение настроек по символу
- Прост для новичков и достаточно мощный для серьёзных prop-трейдеров
Как трейдеры используют продукт
- Откройте Profile и введите правила вашей prop firm.
- Задайте нужный Risk % на странице Trade.
- Включите зоны Visual, перетащите Entry / SL / TP под ваш план.
- Откройте Instant или Pending ордер одним кликом.
- Следите за Statistics, чтобы оставаться в лимитах дневного убытка и макс. просадки.
Простой процесс. Профессиональный контроль. Создано для успеха в prop firm.
Что внутри панели?
Ассистент разделён на пять понятных страниц. У каждой страницы одна задача — вы всегда знаете, куда смотреть.
1) Страница Profile
Один раз задайте параметры prop-счёта — ассистент их запомнит.
- Тип счёта: Challenge / Funded / Evaluation
- Starting Balance, Profit Target %, Daily Loss Limit %, Max Drawdown %
- Daily Reset Time и режим просадки (Equity / Balance)
- Опции Include Floating Loss и Trailing Drawdown
- Лимиты торговли: Max Lot, Max Open Trades, Max Daily Trades, Max Exposure %
- Пресет профиля риска: Conservative / Normal / Aggressive
2) Страница Control
Защита в стиле prop firm: ограничения и настройки дисциплины.
- Фильтры блокировки: Daily Loss, Max Drawdown, News, Spread, Volatility и Session
- Уровни Warning Zone и Danger Zone с визуальным индикатором
- Инструменты дисциплины: Cooldown After Losses, Max Consecutive Losses
- Daily Trade Limit и Revenge Protection
3) Страница Trade
Главный центр исполнения — расчёт риска, ордера и визуальное управление уровнями.
- Быстрые пресеты риска: 0.25% / 0.50% / 1.00% / Custom
- Лот рассчитывается автоматически по Risk % и Stop Loss
- BUY / SELL с живыми Ask / Bid и отображением спреда
- PLACE INSTANT BUY / PLACE INSTANT SELL для рыночных входов
- Отложенные ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop
- SL / TP в пунктах и цене, с отображением риска и прибыли в деньгах
- Пресеты R:R от 1:1 до 1:4
- Visual zones: мягкие зоны win/lose плюс перетаскиваемые блоки Entry / SL / TP
- Умная логика pending: при переносе Entry выше/ниже рынка недоступные кнопки отключаются автоматически
- Кнопка Instant отключается, когда Entry установлен для Limit / Stop — чтобы не открыть неверный тип ордера
4) Страница Management
Подготовьте стиль управления сделкой и защиты открытых позиций.
- Режимы трейлинга: Classic / ATR / Candle / Structure
- Break-even, Partial Close и Lock Profit по целям R:R
- Max Symbol Exposure и Max Basket Exposure
- Correlation Control и Hedge Detection
- Disable Trading и Emergency Lock для полной остановки при необходимости
5) Страница Statistics
Следите за состоянием prop-счёта в реальном времени во время торговли.
- Balance, Equity, Daily P/L, Floating P/L
- Текущая просадка %, Win Rate, Profit Factor
- Remaining Daily Loss и Remaining Max Drawdown
- Оценки Survival, Consistency и Risk Stability
- Счётчики Blocked Trades, Prevented Violations и Rule Warnings
Дизайн и удобство
- Чистая современная панель с темами Dark и Light
- Перемещаемая панель — перетащите её в удобное место на графике
- Режим свёртывания для компактного рабочего пространства
- Настройки сохраняются автоматически (панель + торговые настройки по символу)
Prop Firm Trade Assistant — это не просто панель ордеров. Это полноценный торговый компаньон для prop-трейдеров, которым нужны структура, контроль риска и быстрое исполнение в одном красивом инструменте.
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