Prop Firm Trade Assistant MT5

Протестируйте его на реальном рынке перед покупкой : Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте. Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту.
  • Prop Firm Trade Assistant — это профессиональная панель для графика, созданная для трейдеров, которые хотят пройти отбор и защитить счета проп-компаний с чёткими правилами, контролируемым риском и дисциплинированным исполнением.
  • Подходит ли этот продукт вам? Этот продукт подходит для трейдеров, которые торгуют вручную и хотят торговать проще, быстрее и эффективнее. Этот помощник помогает вам избегать лишних убытков и психологических ошибок.
  • Цена : Цена остаётся на уровне 50$ для первых 100 покупателей, после чего повышается до 100$ как справедливая цена этого продукта.

Prop Firm Trade Assistant — профессиональный торговый ассистент, специально адаптированный для prop firm торговли. Он помогает задать параметры вашего prop-счёта, сохранить правила фирмы внутри панели, а затем открывать и управлять сделками с постоянным контролем риска.

Вместо переключения между калькуляторами, заметками и графиком всё собрано в одной современной панели: ваши лимиты, Risk %, уровни входа и статус счёта в реальном времени — чтобы сохранять дисциплину во время торговли.

Ключевые возможности Prop Firm Trade Assistant

  • Создан для счетов Prop Firm Challenge, Evaluation и Funded
  • Сохраняет и запоминает ваши prop-правила (дневной убыток, макс. просадка, цель по прибыли, время сброса и другое)
  • Расчёт лота по риску на основе Risk % и дистанции Stop Loss
  • Быстрое исполнение: Instant Buy / Sell и отложенные ордера Limit / Stop
  • Визуальные зоны Win / Lose на графике — перетаскивайте Entry, SL и TP как в trade manager
  • Живая статистика: баланс, equity, дневной P/L, просадка, винрейт и оставшиеся лимиты
  • Красивый интерфейс Dark / Light, перемещаемая панель и сохранение настроек по символу
  • Прост для новичков и достаточно мощный для серьёзных prop-трейдеров

Как трейдеры используют продукт

  1. Откройте Profile и введите правила вашей prop firm.
  2. Задайте нужный Risk % на странице Trade.
  3. Включите зоны Visual, перетащите Entry / SL / TP под ваш план.
  4. Откройте Instant или Pending ордер одним кликом.
  5. Следите за Statistics, чтобы оставаться в лимитах дневного убытка и макс. просадки.

Простой процесс. Профессиональный контроль. Создано для успеха в prop firm.

Что внутри панели?

Ассистент разделён на пять понятных страниц. У каждой страницы одна задача — вы всегда знаете, куда смотреть.

1) Страница Profile

Один раз задайте параметры prop-счёта — ассистент их запомнит.

  • Тип счёта: Challenge / Funded / Evaluation
  • Starting Balance, Profit Target %, Daily Loss Limit %, Max Drawdown %
  • Daily Reset Time и режим просадки (Equity / Balance)
  • Опции Include Floating Loss и Trailing Drawdown
  • Лимиты торговли: Max Lot, Max Open Trades, Max Daily Trades, Max Exposure %
  • Пресет профиля риска: Conservative / Normal / Aggressive

2) Страница Control

Защита в стиле prop firm: ограничения и настройки дисциплины.

  • Фильтры блокировки: Daily Loss, Max Drawdown, News, Spread, Volatility и Session
  • Уровни Warning Zone и Danger Zone с визуальным индикатором
  • Инструменты дисциплины: Cooldown After Losses, Max Consecutive Losses
  • Daily Trade Limit и Revenge Protection

3) Страница Trade

Главный центр исполнения — расчёт риска, ордера и визуальное управление уровнями.

  • Быстрые пресеты риска: 0.25% / 0.50% / 1.00% / Custom
  • Лот рассчитывается автоматически по Risk % и Stop Loss
  • BUY / SELL с живыми Ask / Bid и отображением спреда
  • PLACE INSTANT BUY / PLACE INSTANT SELL для рыночных входов
  • Отложенные ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop
  • SL / TP в пунктах и цене, с отображением риска и прибыли в деньгах
  • Пресеты R:R от 1:1 до 1:4
  • Visual zones: мягкие зоны win/lose плюс перетаскиваемые блоки Entry / SL / TP
  • Умная логика pending: при переносе Entry выше/ниже рынка недоступные кнопки отключаются автоматически
  • Кнопка Instant отключается, когда Entry установлен для Limit / Stop — чтобы не открыть неверный тип ордера

4) Страница Management

Подготовьте стиль управления сделкой и защиты открытых позиций.

  • Режимы трейлинга: Classic / ATR / Candle / Structure
  • Break-even, Partial Close и Lock Profit по целям R:R
  • Max Symbol Exposure и Max Basket Exposure
  • Correlation Control и Hedge Detection
  • Disable Trading и Emergency Lock для полной остановки при необходимости

5) Страница Statistics

Следите за состоянием prop-счёта в реальном времени во время торговли.

  • Balance, Equity, Daily P/L, Floating P/L
  • Текущая просадка %, Win Rate, Profit Factor
  • Remaining Daily Loss и Remaining Max Drawdown
  • Оценки Survival, Consistency и Risk Stability
  • Счётчики Blocked Trades, Prevented Violations и Rule Warnings

Дизайн и удобство

  • Чистая современная панель с темами Dark и Light
  • Перемещаемая панель — перетащите её в удобное место на графике
  • Режим свёртывания для компактного рабочего пространства
  • Настройки сохраняются автоматически (панель + торговые настройки по символу)

Prop Firm Trade Assistant — это не просто панель ордеров. Это полноценный торговый компаньон для prop-трейдеров, которым нужны структура, контроль риска и быстрое исполнение в одном красивом инструменте.

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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
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План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
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