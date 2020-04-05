M1 Quantum EA MT5

План ценообразования:

  • Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей)
  • Следующая запланированная цена: $599
  • Планируемая розничная цена: $1,499
Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска.

M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum. Он анализирует рынок, находит качественные точки входа и автоматически управляет сделками с помощью встроенных Stop Loss и Take Profit.

Ключевые особенности M1 Quantum EA

  • Полностью автоматическая торговая система
  • Мультивалютный алгоритм, разработанный для таймфрейма M1
  • Подходит для счетов от $500 и выше
  • Встроенный механизм оптимизации без сложных настроек
  • Каждая сделка защищена Stop Loss и Take Profit
  • Без мартингейла и без сеточной торговли (Grid)
  • Точные входы на основе стратегии M1 Quantum
  • Безопасное и контролируемое управление рисками

VIP-поддержка 24/7 включена для всех клиентов M1 Quantum EA.

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4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Другие продукты этого автора
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Новости продукта: Strategy Assistant обновлен до новой версии 1.9 с более высокой скоростью работы, переработанным профессиональным интерфейсом и улучшенным пользовательским опытом. Примечание разработчика: Strategy Assistant находится в стадии непрерывной разработки с регулярными обновлениями и улучшениями. Следующее обновление: добавление Strategy Agent (интеллектуальных комбинаций нескольких торговых стратегий). Примечание по цене: Текущая цена остается $50 для первых 100 пользователей , пос
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Протестируйте его на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию   , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant — это профессиональная панель для графика, созданная для трейдеров, которые хотят пройти отбор и защитить счета проп-компаний с чёткими правилами, контролируем
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT5 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI – Отслеживайте значения RS
FREE
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Если вы интересуетесь стратегиями пробоя, ознакомьтесь с
FREE
M1 Quantum
Hamed Dehgani
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена  автоматически  с помощью  Quantum Trade Assistant ,  бесплатно  включённого в этот продукт.) Примечание разработчика:   После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить последний   рекомендуемый файл настроек (set file) , торговые советы и приглашение в нашу   VIP-группу поддержки , где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum. Версия MT5 доступна : Перейти в MT5 M1 Quantum — э
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Демо-заметка: Break Out Explosion сейчас в режиме скидки на ограниченное время, следующая цена: 69$ Symbols: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы: M15, H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер (После покупки продукта просто отправьте мне скриншо
Range Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Версия этого продукта для MT5 доступна здесь : Download
FREE
Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе риска в долларах и Stop Loss Быстрая торговля в один клик с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже используют для
FREE
MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT5 Визуальное определение тренда – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оценки си
FREE
Strategy Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в Strategy Assistant 15 мощных торговых стратегий в одном умном индикаторе Простая настройка без сложных параметров Быстрые вычисления с возможностью управления графическими объектами и оповещениями для широкого спектра торговых стратегий на одном графике. MT5 Version :  Open Strategy Assistant   — это мощный   универсальный   торговый инструмент, созданный для того, чтобы помочь трейдерам анализировать рынок с использованием некоторых из самых популярных и эффективных стратегий, примен
Break Out Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
Примечание разработчика: Break Out Explosion включает бесплатный Trade Assistant, который может автоматически открывать сделки на основе данной стратегии. Symbols:   USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы:  H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе   риска в долларах   и   Stop Loss Быстрая   торговля в один клик   с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже исп
FREE
MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT4 Визуальное определение тренда   – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA   – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA   – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA   – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оц
FREE
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT4 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI   – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов   – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам   – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI   – Отслеживайте зна
FREE
Prop Firm Trade Assistant
Hamed Dehgani
Утилиты
Протестируйте продукт на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant   — профессиональная панель на графике для трейдеров, которые хотят   проходить и защищать prop firm счета   с чёткими правилами, контролируемым риском и чис
M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
Эксперты
План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Расширение TradingView Перенесите инструменты рисования и анализа в стиле TradingView прямо на график MetaTrader Используйте неограниченное количество графиков без ограничений платформы Создавайте и управляйте неограниченными оповещениями на основе пользовательских условий Используйте популярные индикаторы в стиле TradingView внутри MetaTrader После покупки вы получите дополнительную папку с индикаторами в стиле TradingView и инструкцией по установке. Введение Trading View Extension — это профе
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