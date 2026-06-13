M1 Quantum

Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistantбесплатно включённого в этот продукт.)

Примечание разработчика: После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить последний рекомендуемый файл настроек (set file), торговые советы и приглашение в нашу VIP-группу поддержки, где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum.

Версия MT5 доступна : Перейти в MT5

M1 Quantum — это профессиональная торговая система для таймфрейма M1, которая предоставляет быстрые и точные торговые сигналы со встроенными уровнями Stop Loss, Take Profit и интеллектуальным управлением капиталом.

M1 Quantum содержит профессиональную систему управления капиталом, разработанную для быстрого роста счета за счет серии непрерывных прибыльных сделок.

Основные возможности индикатора M1 Quantum

  • Разработан для таймфрейма M1 и всех основных валютных пар
  • Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit
  • Управление капиталом реализовано и помогает трейдеру легко следовать торговым правилам
  • Высокий процент прибыльных сделок и высокая частота непрерывных выигрышей
  • Без перерисовки, без задержек
  • Прост в понимании для трейдеров любого уровня

Для использования M1 Quantum вам потребуется M1 Quantum Assistant. Этот мощный инструмент предоставляется БЕСПЛАТНО всем покупателям M1 Quantum.

Скачать M1 Quantum Assistant

Доступна версия M1 Quantum для MT5: Открыть

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Цена вырастет до 149$ на следующей неделе.

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MT4 Мультитаймфреймовый индикатор дивергенции и обнаружения перекупленности / перепроданности. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Информация о расхождениях без заглавной буквы в реальном времени. - Информация в реальном времени о ситуациях перекупленности / перепроданности. - Информация о регулярных расхождениях в реальном времени. - Информация о скрытых расхождениях в реа
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
Индикаторы
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Индикаторы
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices - индикатор разработанный для поиска направлений цены. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены и расчет будущих направлений. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживание цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет единственный параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автоматическую форму расчетов, которой можно пользоваться без с
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Индикаторы
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
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M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
Эксперты
План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Новости продукта: Strategy Assistant обновлен до новой версии 1.9 с более высокой скоростью работы, переработанным профессиональным интерфейсом и улучшенным пользовательским опытом. Примечание разработчика: Strategy Assistant находится в стадии непрерывной разработки с регулярными обновлениями и улучшениями. Следующее обновление: добавление Strategy Agent (интеллектуальных комбинаций нескольких торговых стратегий). Примечание по цене: Текущая цена остается $50 для первых 100 пользователей , пос
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Протестируйте его на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию   , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant — это профессиональная панель для графика, созданная для трейдеров, которые хотят пройти отбор и защитить счета проп-компаний с чёткими правилами, контролируем
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT5 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI – Отслеживайте значения RS
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Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Если вы интересуетесь стратегиями пробоя, ознакомьтесь с
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Демо-заметка: Break Out Explosion сейчас в режиме скидки на ограниченное время, следующая цена: 69$ Symbols: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы: M15, H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер (После покупки продукта просто отправьте мне скриншо
Range Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Версия этого продукта для MT5 доступна здесь : Download
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Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе риска в долларах и Stop Loss Быстрая торговля в один клик с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже используют для
FREE
MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT5 Визуальное определение тренда – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оценки си
FREE
Strategy Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в Strategy Assistant 15 мощных торговых стратегий в одном умном индикаторе Простая настройка без сложных параметров Быстрые вычисления с возможностью управления графическими объектами и оповещениями для широкого спектра торговых стратегий на одном графике. MT5 Version :  Open Strategy Assistant   — это мощный   универсальный   торговый инструмент, созданный для того, чтобы помочь трейдерам анализировать рынок с использованием некоторых из самых популярных и эффективных стратегий, примен
Break Out Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
Примечание разработчика: Break Out Explosion включает бесплатный Trade Assistant, который может автоматически открывать сделки на основе данной стратегии. Symbols:   USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы:  H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе   риска в долларах   и   Stop Loss Быстрая   торговля в один клик   с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже исп
FREE
MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT4 Визуальное определение тренда   – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA   – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA   – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA   – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оц
FREE
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT4 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI   – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов   – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам   – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI   – Отслеживайте зна
FREE
Prop Firm Trade Assistant
Hamed Dehgani
Утилиты
Протестируйте продукт на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant   — профессиональная панель на графике для трейдеров, которые хотят   проходить и защищать prop firm счета   с чёткими правилами, контролируемым риском и чис
M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
Эксперты
План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Расширение TradingView Перенесите инструменты рисования и анализа в стиле TradingView прямо на график MetaTrader Используйте неограниченное количество графиков без ограничений платформы Создавайте и управляйте неограниченными оповещениями на основе пользовательских условий Используйте популярные индикаторы в стиле TradingView внутри MetaTrader После покупки вы получите дополнительную папку с индикаторами в стиле TradingView и инструкцией по установке. Введение Trading View Extension — это профе
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