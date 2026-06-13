M1 Quantum
- Индикаторы
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Hamed DehganiЯ Хамед, профессиональный разработчик MQL4/MQL5 с 18-летним опытом создания советников (Expert Advisors), индикаторов и торговых инструментов для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.3
- Активации: 5
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant, бесплатно включённого в этот продукт.)
Примечание разработчика: После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить последний рекомендуемый файл настроек (set file), торговые советы и приглашение в нашу VIP-группу поддержки, где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum.
Версия MT5 доступна : Перейти в MT5
M1 Quantum — это профессиональная торговая система для таймфрейма M1, которая предоставляет быстрые и точные торговые сигналы со встроенными уровнями Stop Loss, Take Profit и интеллектуальным управлением капиталом.
M1 Quantum содержит профессиональную систему управления капиталом, разработанную для быстрого роста счета за счет серии непрерывных прибыльных сделок.
Основные возможности индикатора M1 Quantum
- Разработан для таймфрейма M1 и всех основных валютных пар
- Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit
- Управление капиталом реализовано и помогает трейдеру легко следовать торговым правилам
- Высокий процент прибыльных сделок и высокая частота непрерывных выигрышей
- Без перерисовки, без задержек
- Прост в понимании для трейдеров любого уровня
Для использования M1 Quantum вам потребуется M1 Quantum Assistant. Этот мощный инструмент предоставляется БЕСПЛАТНО всем покупателям M1 Quantum.
Доступна версия M1 Quantum для MT5: Открыть
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Цена вырастет до 149$ на следующей неделе.