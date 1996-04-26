Strategy Assistant MT4

Введение в Strategy Assistant

  • 15 мощных торговых стратегий в одном умном индикаторе

  • Простая настройка без сложных параметров

  • Быстрые вычисления с возможностью управления графическими объектами и оповещениями для широкого спектра торговых стратегий на одном графике.

  • MT5 Version : Open

Strategy Assistant — это мощный универсальный торговый инструмент, созданный для того, чтобы помочь трейдерам анализировать рынок с использованием некоторых из самых популярных и эффективных стратегий, применяемых профессиональными трейдерами.

Вместо установки множества индикаторов и переключения между инструментами, Strategy Assistant объединяет 15 мощных стратегий в одном интеллектуальном помощнике. Эти стратегии организованы по различным категориям в красивой графической панели управления в правом меню.

Категории и детали стратегий:

Ценовые паттерны
Эти классические графические паттерны помогают трейдерам определять возможные развороты и продолжения движения.

• Двойная вершина / Двойное дно
• Голова и плечи
• Паттерн Бабочка
• Треугольник
• Зоны спроса и предложения

Свечные паттерны
Распознавайте высоковероятные свечные сигналы, которые трейдеры используют для определения рыночных настроений и возможных разворотов.

• Поглощение
• Внутренний бар
• Доджи
• Утренняя звезда / Вечерняя звезда
• Молот

Инструменты тренда

Понимайте структуру рынка и оценивайте силу тренда с помощью интеллектуальных автоматических инструментов.

• Структура рынка
• Автоматическая линия тренда
• Свинг-точки
• Сила тренда
• Определение каналов

Всего несколькими кликами трейдеры могут включать или отключать каждую стратегию, что делает индикатор гибким для различных стилей торговли.

Без сложной настройки.
Без запутанных параметров.
Просто активируйте нужные инструменты и начните анализировать рынок.

Умная система оповещений

Strategy Assistant включает полностью настраиваемую систему оповещений.

Трейдеры могут активировать оповещения отдельно для каждой стратегии, чтобы никогда не пропустить торговую возможность.

Поддерживаемые типы оповещений

• Сообщения на экране
• Push-уведомления на мобильное устройство
• Уведомления по электронной почте

Вы мгновенно получите оповещение, когда на рынке появится новый сигнал, просто включив значок колокольчика.

Простой и удобный интерфейс

Индикатор был разработан таким образом, чтобы им было легко пользоваться.

• Интерактивное меню справа
• Упорядоченные страницы стратегий
• Система включения и отключения одним кликом
• Чистый график без лишних элементов
• Без сложных параметров

Как начинающие, так и опытные трейдеры могут начать использовать Strategy Assistant всего за несколько минут.

Почему трейдеры выбирают Strategy Assistant

• 15 стратегий в одном индикаторе
• Простая настройка и легкое использование
• Полностью настраиваемые оповещения
• Чистый и профессиональный интерфейс
• Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров
• Постоянные обновления с новыми стратегиями

Непрерывное развитие

Strategy Assistant постоянно совершенствуется. В будущих обновлениях будут добавляться новые стратегии и улучшения, что со временем сделает инструмент еще более мощным.

Покупая индикатор сейчас, вы получите доступ ко всем будущим улучшениям.




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Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Другие продукты этого автора
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
Эксперты
План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Новости продукта: Strategy Assistant обновлен до новой версии 1.9 с более высокой скоростью работы, переработанным профессиональным интерфейсом и улучшенным пользовательским опытом. Примечание разработчика: Strategy Assistant находится в стадии непрерывной разработки с регулярными обновлениями и улучшениями. Следующее обновление: добавление Strategy Agent (интеллектуальных комбинаций нескольких торговых стратегий). Примечание по цене: Текущая цена остается $50 для первых 100 пользователей , пос
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Протестируйте его на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию   , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant — это профессиональная панель для графика, созданная для трейдеров, которые хотят пройти отбор и защитить счета проп-компаний с чёткими правилами, контролируем
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT5 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI – Отслеживайте значения RS
FREE
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Если вы интересуетесь стратегиями пробоя, ознакомьтесь с
FREE
M1 Quantum
Hamed Dehgani
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена  автоматически  с помощью  Quantum Trade Assistant ,  бесплатно  включённого в этот продукт.) Примечание разработчика:   После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить последний   рекомендуемый файл настроек (set file) , торговые советы и приглашение в нашу   VIP-группу поддержки , где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum. Версия MT5 доступна : Перейти в MT5 M1 Quantum — э
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Демо-заметка: Break Out Explosion сейчас в режиме скидки на ограниченное время, следующая цена: 69$ Symbols: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы: M15, H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер (После покупки продукта просто отправьте мне скриншо
Range Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Версия этого продукта для MT5 доступна здесь : Download
FREE
Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе риска в долларах и Stop Loss Быстрая торговля в один клик с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже используют для
FREE
MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT5 Визуальное определение тренда – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оценки си
FREE
Break Out Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
Примечание разработчика: Break Out Explosion включает бесплатный Trade Assistant, который может автоматически открывать сделки на основе данной стратегии. Symbols:   USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы:  H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе   риска в долларах   и   Stop Loss Быстрая   торговля в один клик   с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже исп
FREE
MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT4 Визуальное определение тренда   – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA   – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA   – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA   – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оц
FREE
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT4 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI   – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов   – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам   – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI   – Отслеживайте зна
FREE
Prop Firm Trade Assistant
Hamed Dehgani
Утилиты
Протестируйте продукт на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant   — профессиональная панель на графике для трейдеров, которые хотят   проходить и защищать prop firm счета   с чёткими правилами, контролируемым риском и чис
M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
Эксперты
План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Расширение TradingView Перенесите инструменты рисования и анализа в стиле TradingView прямо на график MetaTrader Используйте неограниченное количество графиков без ограничений платформы Создавайте и управляйте неограниченными оповещениями на основе пользовательских условий Используйте популярные индикаторы в стиле TradingView внутри MetaTrader После покупки вы получите дополнительную папку с индикаторами в стиле TradingView и инструкцией по установке. Введение Trading View Extension — это профе
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