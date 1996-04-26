Strategy Assistant MT4

Введение в Strategy Assistant

15 мощных торговых стратегий в одном умном индикаторе

Простая настройка без сложных параметров

Быстрые вычисления с возможностью управления графическими объектами и оповещениями для широкого спектра торговых стратегий на одном графике.

MT5 Version : Open

Strategy Assistant — это мощный универсальный торговый инструмент, созданный для того, чтобы помочь трейдерам анализировать рынок с использованием некоторых из самых популярных и эффективных стратегий, применяемых профессиональными трейдерами.

Вместо установки множества индикаторов и переключения между инструментами, Strategy Assistant объединяет 15 мощных стратегий в одном интеллектуальном помощнике. Эти стратегии организованы по различным категориям в красивой графической панели управления в правом меню.

Категории и детали стратегий:

Ценовые паттерны

Эти классические графические паттерны помогают трейдерам определять возможные развороты и продолжения движения.

• Двойная вершина / Двойное дно

• Голова и плечи

• Паттерн Бабочка

• Треугольник

• Зоны спроса и предложения

Свечные паттерны

Распознавайте высоковероятные свечные сигналы, которые трейдеры используют для определения рыночных настроений и возможных разворотов.

• Поглощение

• Внутренний бар

• Доджи

• Утренняя звезда / Вечерняя звезда

• Молот

Инструменты тренда

Понимайте структуру рынка и оценивайте силу тренда с помощью интеллектуальных автоматических инструментов.

• Структура рынка

• Автоматическая линия тренда

• Свинг-точки

• Сила тренда

• Определение каналов

Всего несколькими кликами трейдеры могут включать или отключать каждую стратегию, что делает индикатор гибким для различных стилей торговли.

Без сложной настройки.

Без запутанных параметров.

Просто активируйте нужные инструменты и начните анализировать рынок.

Умная система оповещений

Strategy Assistant включает полностью настраиваемую систему оповещений.

Трейдеры могут активировать оповещения отдельно для каждой стратегии, чтобы никогда не пропустить торговую возможность.

Поддерживаемые типы оповещений

• Сообщения на экране

• Push-уведомления на мобильное устройство

• Уведомления по электронной почте

Вы мгновенно получите оповещение, когда на рынке появится новый сигнал, просто включив значок колокольчика.

Простой и удобный интерфейс

Индикатор был разработан таким образом, чтобы им было легко пользоваться.

• Интерактивное меню справа

• Упорядоченные страницы стратегий

• Система включения и отключения одним кликом

• Чистый график без лишних элементов

• Без сложных параметров

Как начинающие, так и опытные трейдеры могут начать использовать Strategy Assistant всего за несколько минут.

Почему трейдеры выбирают Strategy Assistant

• 15 стратегий в одном индикаторе

• Простая настройка и легкое использование

• Полностью настраиваемые оповещения

• Чистый и профессиональный интерфейс

• Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров

• Постоянные обновления с новыми стратегиями

Непрерывное развитие

Strategy Assistant постоянно совершенствуется. В будущих обновлениях будут добавляться новые стратегии и улучшения, что со временем сделает инструмент еще более мощным.

Покупая индикатор сейчас, вы получите доступ ко всем будущим улучшениям.