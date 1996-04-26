Strategy Assistant MT4
- Индикаторы
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Hamed DehganiЯ Хамед, профессиональный разработчик MQL4/MQL5 с 18-летним опытом создания советников (Expert Advisors), индикаторов и торговых инструментов для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.7
- Обновлено: 29 июля 2026
- Активации: 7
Введение в Strategy Assistant
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15 мощных торговых стратегий в одном умном индикаторе
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Простая настройка без сложных параметров
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Быстрые вычисления с возможностью управления графическими объектами и оповещениями для широкого спектра торговых стратегий на одном графике.
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MT5 Version : Open
Strategy Assistant — это мощный универсальный торговый инструмент, созданный для того, чтобы помочь трейдерам анализировать рынок с использованием некоторых из самых популярных и эффективных стратегий, применяемых профессиональными трейдерами.
Вместо установки множества индикаторов и переключения между инструментами, Strategy Assistant объединяет 15 мощных стратегий в одном интеллектуальном помощнике. Эти стратегии организованы по различным категориям в красивой графической панели управления в правом меню.
Категории и детали стратегий:
Ценовые паттерны
Эти классические графические паттерны помогают трейдерам определять возможные развороты и продолжения движения.
• Двойная вершина / Двойное дно
• Голова и плечи
• Паттерн Бабочка
• Треугольник
• Зоны спроса и предложения
Свечные паттерны
Распознавайте высоковероятные свечные сигналы, которые трейдеры используют для определения рыночных настроений и возможных разворотов.
• Поглощение
• Внутренний бар
• Доджи
• Утренняя звезда / Вечерняя звезда
• Молот
Инструменты тренда
Понимайте структуру рынка и оценивайте силу тренда с помощью интеллектуальных автоматических инструментов.
• Структура рынка
• Автоматическая линия тренда
• Свинг-точки
• Сила тренда
• Определение каналов
Всего несколькими кликами трейдеры могут включать или отключать каждую стратегию, что делает индикатор гибким для различных стилей торговли.
Без сложной настройки.
Без запутанных параметров.
Просто активируйте нужные инструменты и начните анализировать рынок.
Умная система оповещений
Strategy Assistant включает полностью настраиваемую систему оповещений.
Трейдеры могут активировать оповещения отдельно для каждой стратегии, чтобы никогда не пропустить торговую возможность.
Поддерживаемые типы оповещений
• Сообщения на экране
• Push-уведомления на мобильное устройство
• Уведомления по электронной почте
Вы мгновенно получите оповещение, когда на рынке появится новый сигнал, просто включив значок колокольчика.
Простой и удобный интерфейс
Индикатор был разработан таким образом, чтобы им было легко пользоваться.
• Интерактивное меню справа
• Упорядоченные страницы стратегий
• Система включения и отключения одним кликом
• Чистый график без лишних элементов
• Без сложных параметров
Как начинающие, так и опытные трейдеры могут начать использовать Strategy Assistant всего за несколько минут.
Почему трейдеры выбирают Strategy Assistant
• 15 стратегий в одном индикаторе
• Простая настройка и легкое использование
• Полностью настраиваемые оповещения
• Чистый и профессиональный интерфейс
• Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров
• Постоянные обновления с новыми стратегиями
Непрерывное развитие
Strategy Assistant постоянно совершенствуется. В будущих обновлениях будут добавляться новые стратегии и улучшения, что со временем сделает инструмент еще более мощным.
Покупая индикатор сейчас, вы получите доступ ко всем будущим улучшениям.