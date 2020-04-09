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Этот продукт включает , которую вы можете скачать напрямую и использовать на . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant — профессиональная панель на графике для трейдеров, которые хотят проходить и защищать prop firm счета с чёткими правилами, контролируемым риском и чистым исполнением.

— профессиональная панель на графике для трейдеров, которые хотят с чёткими правилами, контролируемым риском и чистым исполнением. Подходит ли вам этот продукт? Этот продукт создан для ручных трейдеров, которые хотят торговать проще, быстрее и умнее. Ассистент помогает избегать лишних убытков и психологических ошибок.

Цена: цена остаётся $50 для первых 100 покупателей, затем повышается до $100 — справедливая цена продукта.

Prop Firm Trade Assistant — профессиональный торговый ассистент, специально адаптированный для prop firm торговли. Он помогает задать параметры вашего prop-счёта, сохранить правила фирмы внутри панели, а затем открывать и управлять сделками с постоянным контролем риска.

Вместо переключения между калькуляторами, заметками и графиком всё собрано в одной современной панели: ваши лимиты, Risk %, уровни входа и статус счёта в реальном времени — чтобы сохранять дисциплину во время торговли.

Ключевые возможности Prop Firm Trade Assistant

Создан для счетов Prop Firm Challenge, Evaluation и Funded

Сохраняет и запоминает ваши prop-правила (дневной убыток, макс. просадка, цель по прибыли, время сброса и другое)

(дневной убыток, макс. просадка, цель по прибыли, время сброса и другое) Расчёт лота по риску на основе Risk % и дистанции Stop Loss

на основе Risk % и дистанции Stop Loss Быстрое исполнение: Instant Buy / Sell и отложенные ордера Limit / Stop

и отложенные ордера Визуальные зоны Win / Lose на графике — перетаскивайте Entry, SL и TP как в trade manager

на графике — перетаскивайте Entry, SL и TP как в trade manager Живая статистика : баланс, equity, дневной P/L, просадка, винрейт и оставшиеся лимиты

: баланс, equity, дневной P/L, просадка, винрейт и оставшиеся лимиты Красивый интерфейс Dark / Light , перемещаемая панель и сохранение настроек по символу

, перемещаемая панель и сохранение настроек по символу Прост для новичков и достаточно мощный для серьёзных prop-трейдеров

Как трейдеры используют продукт Откройте Profile и введите правила вашей prop firm. Задайте нужный Risk % на странице Trade. Включите зоны Visual, перетащите Entry / SL / TP под ваш план. Откройте Instant или Pending ордер одним кликом. Следите за Statistics, чтобы оставаться в лимитах дневного убытка и макс. просадки. Простой процесс. Профессиональный контроль. Создано для успеха в prop firm.

Что внутри панели?

Ассистент разделён на пять понятных страниц. У каждой страницы одна задача — вы всегда знаете, куда смотреть.

1) Страница Profile

Один раз задайте параметры prop-счёта — ассистент их запомнит.

Тип счёта: Challenge / Funded / Evaluation

Starting Balance, Profit Target %, Daily Loss Limit %, Max Drawdown %

Daily Reset Time и режим просадки (Equity / Balance)

Опции Include Floating Loss и Trailing Drawdown

Лимиты торговли: Max Lot, Max Open Trades, Max Daily Trades, Max Exposure %

Пресет профиля риска: Conservative / Normal / Aggressive

2) Страница Control

Защита в стиле prop firm: ограничения и настройки дисциплины.

Фильтры блокировки: Daily Loss, Max Drawdown, News, Spread, Volatility и Session

Уровни Warning Zone и Danger Zone с визуальным индикатором

Инструменты дисциплины: Cooldown After Losses, Max Consecutive Losses

Daily Trade Limit и Revenge Protection

3) Страница Trade

Главный центр исполнения — расчёт риска, ордера и визуальное управление уровнями.

Быстрые пресеты риска: 0.25% / 0.50% / 1.00% / Custom

Лот рассчитывается автоматически по Risk % и Stop Loss

BUY / SELL с живыми Ask / Bid и отображением спреда

PLACE INSTANT BUY / PLACE INSTANT SELL для рыночных входов

/ для рыночных входов Отложенные ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop

SL / TP в пунктах и цене, с отображением риска и прибыли в деньгах

Пресеты R:R от 1:1 до 1:4

до Visual zones : мягкие зоны win/lose плюс перетаскиваемые блоки Entry / SL / TP

: мягкие зоны win/lose плюс перетаскиваемые блоки Entry / SL / TP Умная логика pending: при переносе Entry выше/ниже рынка недоступные кнопки отключаются автоматически

Кнопка Instant отключается, когда Entry установлен для Limit / Stop — чтобы не открыть неверный тип ордера

4) Страница Management

Подготовьте стиль управления сделкой и защиты открытых позиций.

Режимы трейлинга: Classic / ATR / Candle / Structure

Break-even, Partial Close и Lock Profit по целям R:R

Max Symbol Exposure и Max Basket Exposure

Correlation Control и Hedge Detection

Disable Trading и Emergency Lock для полной остановки при необходимости

5) Страница Statistics

Следите за состоянием prop-счёта в реальном времени во время торговли.

Balance, Equity, Daily P/L, Floating P/L

Текущая просадка %, Win Rate, Profit Factor

Remaining Daily Loss и Remaining Max Drawdown

Оценки Survival, Consistency и Risk Stability

Счётчики Blocked Trades, Prevented Violations и Rule Warnings

Дизайн и удобство

Чистая современная панель с темами Dark и Light

Перемещаемая панель — перетащите её в удобное место на графике

Режим свёртывания для компактного рабочего пространства

Настройки сохраняются автоматически (панель + торговые настройки по символу)

Prop Firm Trade Assistant — это не просто панель ордеров. Это полноценный торговый компаньон для prop-трейдеров, которым нужны структура, контроль риска и быстрое исполнение в одном красивом инструменте.

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