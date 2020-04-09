Prop Firm Trade Assistant

  • Протестируйте продукт на реальном рынке перед покупкой : Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию, которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте. Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту.
  • Prop Firm Trade Assistant — профессиональная панель на графике для трейдеров, которые хотят проходить и защищать prop firm счета с чёткими правилами, контролируемым риском и чистым исполнением.
  • Подходит ли вам этот продукт? Этот продукт создан для ручных трейдеров, которые хотят торговать проще, быстрее и умнее. Ассистент помогает избегать лишних убытков и психологических ошибок.
  • Цена: цена остаётся $50 для первых 100 покупателей, затем повышается до $100 — справедливая цена продукта.

Prop Firm Trade Assistant — профессиональный торговый ассистент, специально адаптированный для prop firm торговли. Он помогает задать параметры вашего prop-счёта, сохранить правила фирмы внутри панели, а затем открывать и управлять сделками с постоянным контролем риска.

Вместо переключения между калькуляторами, заметками и графиком всё собрано в одной современной панели: ваши лимиты, Risk %, уровни входа и статус счёта в реальном времени — чтобы сохранять дисциплину во время торговли.

Ключевые возможности Prop Firm Trade Assistant

  • Создан для счетов Prop Firm Challenge, Evaluation и Funded
  • Сохраняет и запоминает ваши prop-правила (дневной убыток, макс. просадка, цель по прибыли, время сброса и другое)
  • Расчёт лота по риску на основе Risk % и дистанции Stop Loss
  • Быстрое исполнение: Instant Buy / Sell и отложенные ордера Limit / Stop
  • Визуальные зоны Win / Lose на графике — перетаскивайте Entry, SL и TP как в trade manager
  • Живая статистика: баланс, equity, дневной P/L, просадка, винрейт и оставшиеся лимиты
  • Красивый интерфейс Dark / Light, перемещаемая панель и сохранение настроек по символу
  • Прост для новичков и достаточно мощный для серьёзных prop-трейдеров

Как трейдеры используют продукт

  1. Откройте Profile и введите правила вашей prop firm.
  2. Задайте нужный Risk % на странице Trade.
  3. Включите зоны Visual, перетащите Entry / SL / TP под ваш план.
  4. Откройте Instant или Pending ордер одним кликом.
  5. Следите за Statistics, чтобы оставаться в лимитах дневного убытка и макс. просадки.

Простой процесс. Профессиональный контроль. Создано для успеха в prop firm.

Что внутри панели?

Ассистент разделён на пять понятных страниц. У каждой страницы одна задача — вы всегда знаете, куда смотреть.

1) Страница Profile

Один раз задайте параметры prop-счёта — ассистент их запомнит.

  • Тип счёта: Challenge / Funded / Evaluation
  • Starting Balance, Profit Target %, Daily Loss Limit %, Max Drawdown %
  • Daily Reset Time и режим просадки (Equity / Balance)
  • Опции Include Floating Loss и Trailing Drawdown
  • Лимиты торговли: Max Lot, Max Open Trades, Max Daily Trades, Max Exposure %
  • Пресет профиля риска: Conservative / Normal / Aggressive

2) Страница Control

Защита в стиле prop firm: ограничения и настройки дисциплины.

  • Фильтры блокировки: Daily Loss, Max Drawdown, News, Spread, Volatility и Session
  • Уровни Warning Zone и Danger Zone с визуальным индикатором
  • Инструменты дисциплины: Cooldown After Losses, Max Consecutive Losses
  • Daily Trade Limit и Revenge Protection

3) Страница Trade

Главный центр исполнения — расчёт риска, ордера и визуальное управление уровнями.

  • Быстрые пресеты риска: 0.25% / 0.50% / 1.00% / Custom
  • Лот рассчитывается автоматически по Risk % и Stop Loss
  • BUY / SELL с живыми Ask / Bid и отображением спреда
  • PLACE INSTANT BUY / PLACE INSTANT SELL для рыночных входов
  • Отложенные ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop
  • SL / TP в пунктах и цене, с отображением риска и прибыли в деньгах
  • Пресеты R:R от 1:1 до 1:4
  • Visual zones: мягкие зоны win/lose плюс перетаскиваемые блоки Entry / SL / TP
  • Умная логика pending: при переносе Entry выше/ниже рынка недоступные кнопки отключаются автоматически
  • Кнопка Instant отключается, когда Entry установлен для Limit / Stop — чтобы не открыть неверный тип ордера

4) Страница Management

Подготовьте стиль управления сделкой и защиты открытых позиций.

  • Режимы трейлинга: Classic / ATR / Candle / Structure
  • Break-even, Partial Close и Lock Profit по целям R:R
  • Max Symbol Exposure и Max Basket Exposure
  • Correlation Control и Hedge Detection
  • Disable Trading и Emergency Lock для полной остановки при необходимости

5) Страница Statistics

Следите за состоянием prop-счёта в реальном времени во время торговли.

  • Balance, Equity, Daily P/L, Floating P/L
  • Текущая просадка %, Win Rate, Profit Factor
  • Remaining Daily Loss и Remaining Max Drawdown
  • Оценки Survival, Consistency и Risk Stability
  • Счётчики Blocked Trades, Prevented Violations и Rule Warnings

Дизайн и удобство

  • Чистая современная панель с темами Dark и Light
  • Перемещаемая панель — перетащите её в удобное место на графике
  • Режим свёртывания для компактного рабочего пространства
  • Настройки сохраняются автоматически (панель + торговые настройки по символу)

Prop Firm Trade Assistant — это не просто панель ордеров. Это полноценный торговый компаньон для prop-трейдеров, которым нужны структура, контроль риска и быстрое исполнение в одном красивом инструменте.

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MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
Утилиты
Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок между несколькими счетами / терминалами MT4 / MT5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете действовать как поставщик (источник) или получатель (пункт назначения). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Этот копир можно использовать только на счетах MT4. Для счетов MT5 вы должны использовать Auto Trade Copier для MT5 или Trade Receiver Free для MT5. Демо-версия : Демо-версию для тести
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
Утилиты
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
4 (3)
Утилиты
Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Утилиты
TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Утилиты
Привет, друзья. Эту утилиту я написал специально для использования в своем профиле с большим количеством экспертов и сетов ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ).  Теперь, чтобы ограничить убытки на счёте, нет необходимости менять параметр "Close_positions_at_percentage_of_loss" на каждом чарте. Просто откройте один дополнительный чарт, прикрепите данную утилиту и настройте желаемый процент по закрытию всех сделок на счёте. Утилита имеет следующий функциона
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
Другие продукты этого автора
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
Эксперты
План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Новости продукта: Strategy Assistant обновлен до новой версии 1.9 с более высокой скоростью работы, переработанным профессиональным интерфейсом и улучшенным пользовательским опытом. Примечание разработчика: Strategy Assistant находится в стадии непрерывной разработки с регулярными обновлениями и улучшениями. Следующее обновление: добавление Strategy Agent (интеллектуальных комбинаций нескольких торговых стратегий). Примечание по цене: Текущая цена остается $50 для первых 100 пользователей , пос
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Протестируйте его на реальном рынке перед покупкой :  Этот продукт включает БЕСПЛАТНУЮ пробную версию   , которую вы можете скачать напрямую и использовать на демо-счёте . Протестируйте все функции в реальных рыночных условиях перед покупкой. Ссылки для скачивания находятся в первом комментарии к этому продукту. Prop Firm Trade Assistant — это профессиональная панель для графика, созданная для трейдеров, которые хотят пройти отбор и защитить счета проп-компаний с чёткими правилами, контролируем
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT5 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI – Отслеживайте значения RS
FREE
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Если вы интересуетесь стратегиями пробоя, ознакомьтесь с
FREE
M1 Quantum
Hamed Dehgani
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена  автоматически  с помощью  Quantum Trade Assistant ,  бесплатно  включённого в этот продукт.) Примечание разработчика:   После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить последний   рекомендуемый файл настроек (set file) , торговые советы и приглашение в нашу   VIP-группу поддержки , где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum. Версия MT5 доступна : Перейти в MT5 M1 Quantum — э
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
Индикаторы
Демо-заметка: Break Out Explosion сейчас в режиме скидки на ограниченное время, следующая цена: 69$ Symbols: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы: M15, H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер (После покупки продукта просто отправьте мне скриншо
Range Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
О Range Explosion Range Explosion — это мощный и бесплатный торговый инструмент, предназначенный для обнаружения рыночных диапазонов, построения точных уровней поддержки и сопротивления, а также определения возможностей пробоя с высокой точностью и стильным отображением. Этот инструмент является частью проекта Break Out Explosion и предлагает надежное и визуально продвинутое решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Версия этого продукта для MT5 доступна здесь : Download
FREE
Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе риска в долларах и Stop Loss Быстрая торговля в один клик с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже используют для
FREE
MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT5 Визуальное определение тренда – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оценки си
FREE
Strategy Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в Strategy Assistant 15 мощных торговых стратегий в одном умном индикаторе Простая настройка без сложных параметров Быстрые вычисления с возможностью управления графическими объектами и оповещениями для широкого спектра торговых стратегий на одном графике. MT5 Version :  Open Strategy Assistant   — это мощный   универсальный   торговый инструмент, созданный для того, чтобы помочь трейдерам анализировать рынок с использованием некоторых из самых популярных и эффективных стратегий, примен
Break Out Explosion
Hamed Dehgani
Индикаторы
Примечание разработчика: Break Out Explosion включает бесплатный Trade Assistant, который может автоматически открывать сделки на основе данной стратегии. Symbols:   USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( Я люблю USDCHF_H1 ) Таймфреймы:  H1, H4, D1 Важные особенности: Без перерисовки, без задержек, направленные сигналы, множественные подтверждения Безопасность: Сигналы содержат стоп-лосс, тейк-профит и соблюдают правило риск–прибыль Включает: бесплатный мульти-таймфрейм сканер
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
Утилиты
Введение в Lot Assistant MT5 Умный расчет размера лота на основе   риска в долларах   и   Stop Loss Быстрая   торговля в один клик   с автоматической установкой Stop Loss Простая и чистая торговая панель, вдохновленная MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   — это бесплатный торговый инструмент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и быстро открывать сделки. Панель вдохновлена знакомым инструментом MetaTrader One Click Trading, который многие трейдеры уже исп
FREE
MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
Введение в MA Assistant MT4 Визуальное определение тренда   – Мгновенно определяйте бычьи и медвежьи движения рынка с помощью плавных и цветных зон на графике Оповещения о пересечении MA   – Получайте уведомления в реальном времени при пересечении быстрых и медленных скользящих средних Мульти-таймфрейм Heat Map MA   – Анализируйте состояние скользящих средних на разных таймфреймах в одной таблице Измерение разницы MA   – Показывает разницу между двумя скользящими средними каждые 10 свечей для оц
FREE
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
Индикаторы
RSI Assistant MT4 – Продвинутый инструмент торговли RSI Ключевые особенности Умная визуализация RSI   – Четко выделяет зоны перекупленности и перепроданности с помощью плавных цветных областей Продвинутое обнаружение сигналов   – Отображает бычьи и медвежьи стрелки разными цветами в зависимости от силы зоны RSI (уровни 70, 80, 90 / 30, 20, 10) Оповещения по зонам   – Получайте разные оповещения в зависимости от силы сигналов RSI в разных зонах Мульти-таймфреймовая панель RSI   – Отслеживайте зна
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M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
Эксперты
План ценообразования: Текущая цена: $499 (Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $599 Планируемая розничная цена: $1,499 Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить персональный торговый план и наиболее подходящую настройку в зависимости от размера вашего счета и уровня допустимого риска. M1 Quantum EA — это полностью автоматический торговый робот, основанный на успешной торговой стратегии M1 Quantum . Он анализирует рынок, находит качественные точ
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
Индикаторы
Расширение TradingView Перенесите инструменты рисования и анализа в стиле TradingView прямо на график MetaTrader Используйте неограниченное количество графиков без ограничений платформы Создавайте и управляйте неограниченными оповещениями на основе пользовательских условий Используйте популярные индикаторы в стиле TradingView внутри MetaTrader После покупки вы получите дополнительную папку с индикаторами в стиле TradingView и инструкцией по установке. Введение Trading View Extension — это профе
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