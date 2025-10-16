Break Out Explosion MT5

심볼: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (저는 USDCHF_H1을 좋아합니다)

USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( 시간 프레임: M15, H1, H4, D1

주요 특징: 리페인트 없음, 지연 없음, 방향 신호, 다중 확인

안전성: 신호에는 손절매, 이익실현이 포함되어 있으며, 위험 대비 보상 규칙을 준수함

포함: 무료 멀티 타임프레임 스캐너 (이 제품 구매 후, 개인 메시지로 스크린샷만 보내주시면 제가 직접 스캐너 파일을 보내드립니다.)

완전한 거래 시스템 개념: 기사 읽기 (전체 개념은 이 기사에서 설명됩니다)

제품이 1.5 버전으로 업그레이드되었습니다 (저는 매일 실계좌에서 수동으로 거래하며 이 인디케이터를 계속 개선하고 있습니다) Break Out Explosion의 MT4 버전이 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/market/product/155132 1000달러 계좌에서 진행되는 제 실제 거래를 보여주는 라이브 신호 : https://www.mql5.com/en/signals/2348010



Break Out Explosion은 주요 시장 추세 방향으로 강력한 돌파 신호를 감지하도록 설계된 완전한 거래 시스템입니다.

더 큰 추세 방향과 일치하는 소규모 추세선 돌파를 감지하여 명확하고 높은 확률의 거래 설정을 제공합니다.

각 거래 설정은 다음의 세 단계로 구성됩니다:

방향성 파동이 형성됩니다. 조정이 발생합니다 (사용자 지정 비율). 주요 추세 방향으로 소규모 추세선이 돌파됩니다.

이 지표는 정확하고 실시간 신호를 제공하며, 지연이나 리페인트 없음을 보장합니다.

최근 스윙 수준을 기준으로 최적의 손절매를 자동으로 제안하고, 3개의 동적 이익실현 목표를 제공합니다.

조정 가능한 옵션이 있는 사용자 친화적인 대시보드 내장.

조정 시각화를 위한 상승/하락 피보나치 설정.

스윙 기반 또는 고정 손절매 설정.

최대 3개의 사용자 정의 이익실현 목표 .

이동평균 필터로 추세 방향 거래만 허용.

Break Out Explosion은 전문적인 로직과 직관적인 인터페이스를 결합하여 정확성과 단순함을 중시하는 트레이더에게 이상적입니다.