Break Out Explosion MT5

5
심볼: USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY (저는 USDCHF_H1을 좋아합니다)

시간 프레임: M15, H1, H4, D1
주요 특징: 리페인트 없음, 지연 없음, 방향 신호, 다중 확인
안전성: 신호에는 손절매, 이익실현이 포함되어 있으며, 위험 대비 보상 규칙을 준수함
포함: 무료 멀티 타임프레임 스캐너 (이 제품 구매 후, 개인 메시지로 스크린샷만 보내주시면 제가 직접 스캐너 파일을 보내드립니다.)
완전한 거래 시스템 개념: 기사 읽기 (전체 개념은 이 기사에서 설명됩니다)

제품이 1.5 버전으로 업그레이드되었습니다 (저는 매일 실계좌에서 수동으로 거래하며 이 인디케이터를 계속 개선하고 있습니다)

Break Out Explosion의 MT4 버전이 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/market/product/155132

1000달러 계좌에서 진행되는 제 실제 거래를 보여주는 라이브 신호 : https://www.mql5.com/en/signals/2348010

토론에 참여하세요

MQL5 커뮤니티 채팅에서 지원 그룹을 이용할 수 있습니다.  지원 그룹에 참여하여 아이디어를 공유하고, 질문하거나, 다른 사용자와 거래 전략을 논의하세요.

Break Out Explosion 소개

Break Out Explosion은 주요 시장 추세 방향으로 강력한 돌파 신호를 감지하도록 설계된 완전한 거래 시스템입니다.
더 큰 추세 방향과 일치하는 소규모 추세선 돌파를 감지하여 명확하고 높은 확률의 거래 설정을 제공합니다.

각 거래 설정은 다음의 세 단계로 구성됩니다:

  1. 방향성 파동이 형성됩니다.

  2. 조정이 발생합니다 (사용자 지정 비율).

  3. 주요 추세 방향으로 소규모 추세선이 돌파됩니다.

이 지표는 정확하고 실시간 신호를 제공하며, 지연이나 리페인트 없음을 보장합니다.
최근 스윙 수준을 기준으로 최적의 손절매를 자동으로 제안하고, 3개의 동적 이익실현 목표를 제공합니다.

주요 기능

  • 조정 가능한 옵션이 있는 사용자 친화적인 대시보드 내장.

  • 조정 시각화를 위한 상승/하락 피보나치 설정.

  • 스윙 기반 또는 고정 손절매 설정.

  • 최대 3개의 사용자 정의 이익실현 목표.

  • 이동평균 필터로 추세 방향 거래만 허용.

Break Out Explosion은 전문적인 로직과 직관적인 인터페이스를 결합하여 정확성과 단순함을 중시하는 트레이더에게 이상적입니다.

리뷰 2
Salar Jamlu
23
Salar Jamlu 2025.11.22 06:29 
 

Break Out Explosion has been amazing for my trading! I used it on USDCHF H1 last week and caught a perfect move — made solid profit on my real account. The signals match perfectly with my old strategy, which was based on retrace entries on moving lines, but this indicator gives even more accurate entry points. I’m really happy with this purchase.

sanapa
213
sanapa 2025.11.17 12:40 
 

I've been using Break Out Explosion MT5 and I'm truly satisfied. The indicator is reliable and well-designed, and it's now an essential part of my trading system. Huge thanks to Hamed Dehgani for creating such a powerful tool.

추천 제품
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
지표
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
지표
Haven Volume Profile은 거래량 분포를 기반으로 중요한 가격 수준을 식별하는 데 도움이 되는 다기능 볼륨 프로파일 분석 지표입니다. 시장을 더 잘 이해하고 중요한 진입 및 퇴장 지점을 식별하려는 전문 트레이더를 위해 설계되었습니다. 기타 제품 ->  여기 주요 기능: Point of Control (POC) 계산 - 최대 거래 활동 수준으로, 가장 유동성이 높은 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다 Value Area 정의 (높은 활동 영역) 및 사용자 지정 가능한 거래량 비율로 거래 범위를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다 틱 거래량과 실제 거래량 모두 지원, 다양한 시장 유형과 거래 전략에 적합 계산 기간(일 수)의 유연한 설정으로 모든 시간 프레임에 도구를 적용할 수 있습니다 터미널의 밝은 테마와 어두운 테마에 자동 적응하여 사용자 인터페이스의 시각적 경험을 향상시킵니다 레벨 시각화가 명확하고 스타일과 색상을 사용자 지정할 수 있어 빠른 의사 결정을 돕습니다 이 지표
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
지표
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
지표
VR 그리드 표시기는 사용자 정의 설정으로 그래픽 그리드를 생성하도록 설계 되었습니다. 표준 그리드 와 달리 VR 그리드는 원형 레벨 을 구축하는 데 사용됩니다. 사용자의 선택에 따라 라운드 수준 사이의 단계는 임의적일 수 있습니다. 또한 VR Grid는 다른 인디케이터나 유틸리티와는 달리 기간이 바뀌거나 단말기를 재부팅해도 그리드의 위치 를 유지합니다. 설정, 세트 파일, 데모 버전, 지침, 문제 해결 등은 다음에서 얻을 수 있습니다. [블로그] 다음에서 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. [링크] 버전 [MetaTrader 4] 수직 수준 은 실제 시간 간격을 기준으로 하며 누락 또는 존재하지 않는 기간은 무시 합니다. 따라서 레벨 사이의 단계는 사용자가 선택한 값과 엄격하게 일치합니다. VR 그리드 표시기를 사용할 때 트레이더는 모든 수준에서 스타일 , 수직선 및 수평선의 색상 및 두께를 변경할 수 있습니다. 이를 통해 금융 상품의 라운드 수준 을 제어할 수 있습니다. 라운
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
지표
이 프로젝트를 좋아한다면 5 스타 리뷰를 남겨주세요. 이 지표는 열리고, 높은, 낮은 및 마감 가격을 지정합니다. 기간과 그것은 특정한 시간대를 위해 조정될 수 있습니다. 이들은 많은 기관 및 전문가에 의해 보는 중요한 수준입니다 상인은 당신이 더 많은 것일 수있는 장소를 알고 도움이 될 수 있습니다 이름 * 사용 가능한 기간: 이전 날. 이전 주. 지난 달. 이전 분기. 이전 연도. 또는: 현재 날. 현재 주. 현재 달. 현재 분기. 현재 년.
FREE
Bookmap pro
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
지표
FREE Bookmap Volume Heatmap Indicator Overview The   Bookmap Volume Heatmap   is a custom MetaTrader 5 (MQL5) indicator that creates a visual heatmap of trading volume distribution across price levels, similar to professional trading platforms like Bookmap. It provides traders with a clear visualization of where significant trading activity has occurred within a specified price range. Key Features 1.   Volume Distribution Visualization Creates color-coded rectangles on the chart representing vol
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
지표
This indicator is based on Volumes standard indicator, calculates the average of Volumes based on the last N bars set by users, and if the value of the volume is bigger then a set % respect the average a different color will be used. The indicator is shown in a separate indicator window. This version has now a limitation in setting the % about the threshold. If you are interested to set threshold consider to buy the PRO version ( https://www.mql5.com/en/market/product/35925 ) If you want to use
FREE
CurvedSmoothChannelEnhanced
Roman Surmanidze
5 (1)
지표
CurvedSmoothChannel_Enhanced - Enhanced Price Channel Indicator **CurvedSmoothChannel_Enhanced** is a powerful and visually appealing price channel indicator designed for MetaTrader 5 that helps you identify trends, potential reversals, and key price levels with precision. This enhanced version combines the power of the Hull Moving Average (HMA) and John Ehlers' Super Smooth Filter, creating a dynamic, adaptive channel that adjusts to market conditions across multiple time frames. #### Key Fea
FREE
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual Momentum Flow Indicator: Decode the Market's True Intent Are you tired of indicators that only work in trending markets, leaving you confused during consolidations? Do you struggle to distinguish between a genuine momentum breakout and a false move within a ranging market? The Visual Momentum Flow Indicator is your solution. This meticulously engineered tool is designed not just to follow trends, but to interpret the very character of the market, giving you a distinct edge by clearly ide
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.56 (61)
지표
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
지표
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
지표
The indicator displays the orders book, as well as increases its depth, remembering the location of orders that have gone beyond the current "window" view. Indicator capability Display the levels of open positions. Simulation of placing/cancelling/editing pending orders directly in the displayed orders book. Indicator features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorded in the Sm
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
지표
독점 기능 및 고급 기술 다층 우위 추적 (Multi-Layer Dominance Tracking): 강점 및 약점: 두께가 변하는 히스토그램 (두꺼운 막대는 강한 우위 를, 얇은 막대는 약한 움직임 을 나타냅니다). 통합 페이드 시스템 (Integrated Fade System): 압력의 연속성을 포착합니다. 초기 고볼륨 막대 이후에도 막대 크기와 색상이 **지속(서서히 사라짐)**되어 주문 흐름의 지속적인 공격성을 나타냅니다. 속도 구성 요소 (Velocity Component / Speed Overlay): v4.5의 새로운 기능. 틱 거래량이 동적 중앙값을 크게 초과할 때 를 식별하여, 두 개의 분리된 레이어( Bull Speed 및 Bear Speed )를 통해 가속 및 잠재적인 돌파를 알립니다. 동적 거래량 중앙값 (Dynamic Volume Median / 금색 선): 틱 거래량에 대한 적응형 기준선 을 설정하여, 트레이더가 현재 거래량을 최근 시장 평균과 비교하여
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
지표
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
지표
표시기는 현재 시세를 작성하여 과거 시세와 비교할 수 있으며 이를 바탕으로 가격 변동을 예측합니다. 표시기에는 원하는 날짜로 빠르게 이동할 수 있는 텍스트 필드가 있습니다. 옵션: 기호 - 표시기가 표시할 기호 선택. SymbolPeriod - 지표가 데이터를 가져올 기간 선택. IndicatorColor - 표시기 색상. HorisontalShift - 지시자가 그린 따옴표를 지정된 막대 수만큼 이동합니다. Inverse - true는 인용 부호를 반대로, false - 원래 보기를 반전합니다. ChartVerticalShiftStep - 차트를 수직으로 이동합니다(키보드의 위/아래 화살표). 다음은 날짜를 입력할 수 있는 텍스트 필드의 설정으로, '엔터'를 누르면 즉시 이동할 수 있습니다.
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
지표
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
FREE
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
지표
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
BidAsk Balance Free
Dmitriy Gurenko
지표
The indicator measures and displays the difference in the number of "Bid" and "Ask"  prices changes in the form of digital, analog and graphic indicators. Designed for market research and for determine the moments of position closing during scalping trade with H1 or less timeframe. Use with bigger timeframe is not prohibited, but it is not informative because of a large number of accumulated values. Theory "Bid" and "Ask" prices do not change simultaneously for most symbols. Often you can see ho
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
지표
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Volume Magic MT5
Denys Babiak
지표
Description Volume Magic is an indicator that shows the value of the relative volume in conjunction with the direction of the current trend. The ratio of the current volume relative to the average volume for a certain period is displayed in the lower window as an oscillator. The direction of the current trend is displayed as two-color trend lines. How to use? First, use two-color trend lines to determine the direction of the current trend. Then look for areas of low volume and open positions
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
지표
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
지표
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 is a sophisticated MetaTrader 5 indicator that combines W.D. Gann's geometric trading principles with advanced triangle pattern recognition to deliver actionable trading signals. Primary Features1. Triangle Pattern Detection SystemAscending Triangle Recognition Function: Automatically identifies bullish continuation patterns Detection Criteria: Flat horizontal resistance line
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
지표
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Volume Time
Mauricio Bornancin Cit
지표
Apresentação:  - O Indicador "Volume Time" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão dos volumes Funcionalidades:  - Entrega de um conjunto de parâmetros como tipo de indicador (Financeiro, Volume ou Quantidade), estes podendo ser calculado (Unitário, U
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
지표
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Time Segmented Volume for MT5
Fernando Carreiro
5 (2)
지표
(Google 번역) 이 지표는 Worden Brothers, Inc 에서 개발한 원본 " TSV(Time Segmented Volume) "를 기반으로 합니다. 그러나 여기에 몇 가지 기능을 추가했습니다. 원본에서 사용하는 기본 종가만 사용하는 대신 적용할 가격을 선택할 수 있습니다. 실제 범위를 기반으로 하는 가상 볼륨을 포함하거나 볼륨 가중치를 전혀 적용하지 않는 등 사용할 볼륨 가중치를 선택할 수도 있습니다. (Original text) This indicator is based on the original “ Time Segmented Volume (TSV) ” developed by Worden Brothers, Inc . However, I added an extra few features to this one. One can choose the price to be applied, instead of only having the default close price us
FREE
Renko System
Marco Montemari
지표
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
LT Volume Weighted Average Price
Thiago Duarte
5 (7)
유틸리티
Volume Weighted Average Price or VWAP is an indicator wich shows different average prices on chart. This is very useful to find strong negotiation price areas and as trend following. Configurations: Day, Week and Month - Show different VWAPs according to the period. You can change each line style on "colors" tab. Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot   <3 PayPal, Skrill, Nete
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
실시간 합성 FX 환율 (Real-Time Synthetic FX Rate) 실시간 합성 FX 환율 은 귀하의 브로커가 제공하는 모든 통화 쌍(메이저, 마이너, 이국적인 쌍 포함)에 대해 강력하고 합성된 환율 추정치 를 계산하도록 설계된 지표입니다. 이 지표의 목표는 분 단위의 가격 형성 을 반영하는 동적인 참조값 을 제공하여, 공식 환율이 발표되거나 기관의 검증이 이루어지기 전에 길잡이가 되는 안내를 제공하는 것입니다. 작동 방식: 강력한 하이브리드 모델 이 지표는 시장 변동성 에 따라 자동으로 조정되는 동적 가중치 를 가진 세 가지 핵심 구성 요소를 결합하여 합성 값을 생성합니다: 거래량 가중 평균 가격 (VWAP): 가장 많은 거래량이 체결된 가격 수준에 더 큰 중요성을 부여하여, 매수자와 매도자의 진정한 시장 컨센서스를 반영합니다. 절사 평균 (Trimmed Mean): 극단적인 가격이나 오류 틱 ( outliers , 이상치)을 자동으로 제외하여 깨끗하고 안정적인 참조값을
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
유틸리티
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
제작자의 제품 더 보기
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
지표
Range Explosion 소개 Range Explosion은 시장 범위를 감지하고, 정확한 지지선과 저항선을 그리며, 돌파 기회를 정확하게 식별하는 강력하고 무료인 트레이딩 도구입니다. Break Out Explosion 프로젝트의 일부로서, 초보자와 전문가 모두에게 신뢰할 수 있는 고급 시각적 솔루션을 제공합니다. 추세선 돌파 개념에 관심이 있다면, 주요 추세 방향의 돌파를 감지하는 고급 도구를 확인해 보세요: https://www.mql5.com/en/market/product/152676 이 지표의 화살표를 기반으로 거래하는 EA를 원하시나요? 아래 링크를 통해 $30 에 직접 작업을 생성하시면 제가 만들어드리겠습니다: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad Break Out Explosion 프로젝트 의 최신 소식과 업데이트를 받으려면 이 채널을 구독하세요: https://www.mql5.com/en/channels/brea
FREE
Range Explosion
Hamed Dehgani
지표
Range Explosion 소개 Range Explosion은 시장 범위를 감지하고, 정확한 지지선과 저항선을 그리며, 돌파 기회를 정확하게 식별하는 강력하고 무료인 트레이딩 도구입니다. Break Out Explosion 프로젝트의 일부로서, 초보자와 전문가 모두에게 신뢰할 수 있는 고급 시각적 솔루션을 제공합니다. 이 제품의 MT5 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/market/product/153004 추세선 돌파 개념에 관심이 있다면, 주요 추세 방향의 돌파를 감지하는 고급 도구를 확인해 보세요: https://www.mql5.com/en/market/product/155132 이 지표의 화살표를 기반으로 거래하는 EA를 원하시나요? 아래 링크를 통해 $30 에 직접 작업을 생성하시면 제가 만들어드리겠습니다: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad Break Out Explosio
FREE
Break Out Explosion
Hamed Dehgani
지표
심볼:   USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, GBPJPY ( 저는 USDCHF_H1을 좋아합니다 ) 시간 프레임:  H1, H4, D1 주요 특징: 리페인트 없음, 지연 없음, 방향 신호, 다중 확인 안전성: 신호에는 손절매, 이익실현이 포함되어 있으며, 위험 대비 보상 규칙을 준수함 포함: 무료 멀티 타임프레임 스캐너 (이 제품 구매 후, 개인 메시지로 스크린샷만 보내주시면 제가 직접 스캐너 파일을 보내드립니다.) 완전한 거래 시스템 개념: 기사 읽기 (전체 개념은 이 기사에서 설명됩니다) Break Out Explosion의 MT5  버전이 제공됩니다:   https://www.mql5.com/en/market/product/155132 1000달러 계좌에서 진행되는 제 실제 거래를 보여주는 라이브 신호 :  https://www.mql5.com/en/signals/2348010 토론에 참여하세요 MQL5 커뮤니티 채
필터:
Salar Jamlu
23
Salar Jamlu 2025.11.22 06:29 
 

Break Out Explosion has been amazing for my trading! I used it on USDCHF H1 last week and caught a perfect move — made solid profit on my real account. The signals match perfectly with my old strategy, which was based on retrace entries on moving lines, but this indicator gives even more accurate entry points. I’m really happy with this purchase.

sanapa
213
sanapa 2025.11.17 12:40 
 

I've been using Break Out Explosion MT5 and I'm truly satisfied. The indicator is reliable and well-designed, and it's now an essential part of my trading system. Huge thanks to Hamed Dehgani for creating such a powerful tool.

리뷰 답변