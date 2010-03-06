Confluence Bias Map объединяет ключевые рыночные индикаторы в единый показатель в реальном времени для поддержки вашего торгового анализа.

При анализе графиков оценка множества отдельных индикаторов (скользящие средние, MACD, ADX, RSI, Stochastic, линии Боллинджера, MFI, ATR) по отдельности часто приводит к противоречивым сигналам и ступору в принятии решений. Сравнение тенденций, импульса, волатильности и объема на разных таймфреймах без структурированной методологии затрудняет определение истинного рыночного направления. Confluence Bias Map решает эту проблему, объединяя эти 4 основных рыночных измерения по 3 таймфреймам в единый показатель в реальном времени.

Что он отображает:

Круговой индикатор (Donut Gauge): отображает совокупный показатель Confluence Score от 0 до 100 в центре панели.

отображает совокупный показатель Confluence Score от 0 до 100 в центре панели. Расшифровка по категориям: показывает средние значения для категорий Тренд (EMA, MACD, ADX), Импульс (RSI, Stochastic), Волатильность (линии Боллинджера) и Объем (MFI).

показывает средние значения для категорий Тренд (EMA, MACD, ADX), Импульс (RSI, Stochastic), Волатильность (линии Боллинджера) и Объем (MFI). Сканирование таймфреймов: отображает индивидуальные показатели и полосы прогресса в реальном времени для 3 таймфреймов: текущего периода графика и двух более высоких периодов (например, M15, M30, H1).

отображает индивидуальные показатели и полосы прогресса в реальном времени для 3 таймфреймов: текущего периода графика и двух более высоких периодов (например, M15, M30, H1). Историческое подтверждение: рассчитывает и отображает исторический процент прибыльных сигналов (показатель >= 75 или <= 25, достигающий цели в 1.0 * ATR в течение 10 баров) непосредственно на панели.

Как его читать:

Бычий настрой (показатель >= 70): круговой индикатор становится зеленым, указывая на бычье слияние по отслеживаемым параметрам.

круговой индикатор становится зеленым, указывая на бычье слияние по отслеживаемым параметрам. Медвежий настрой (показатель <= 30): круговой индикатор становится красным, указывая на медвежье слияние по отслеживаемым параметрам.

круговой индикатор становится красным, указывая на медвежье слияние по отслеживаемым параметрам. Нейтральный рынок (показатель от 31 до 69): круговой индикатор становится серым, указывая на противоречивые сигналы или консолидацию рынка.

круговой индикатор становится серым, указывая на противоречивые сигналы или консолидацию рынка. Согласование таймфреймов: ищите совпадающие высокие или низкие показатели на сканируемых таймфреймах для подтверждения более сильного направленного движения.

Стабильность сигналов:

Историческая статистика и триггеры алертов обрабатываются один раз при закрытии бара. Текущие значения на панели обновляются в реальном времени каждую секунду в активные рыночные часы.

Применение:

Ликвидные инструменты (Forex, золото, индексы, криптовалюты) | Внутридневные и среднесрочные таймфреймы (от M5 до H4) | Системные и дискреционные стили торговли.

Что он НЕ делает:

Он не открывает сделки автоматически.

Он не гарантирует прибыль и не предсказывает будущие движения рынка со 100% точностью.

Он не заменяет ваши собственные правила управления рисками и торговый план.

Основные настройки:

Настройки обнаружения: настройка периодов для Fast MA (10), Slow MA (20), MACD (12, 26, 9), ADX (14), RSI (14), Stochastic (5, 3, 3), Bollinger Bands (20, 2.0), MFI (14) и ATR (14).

настройка периодов для Fast MA (10), Slow MA (20), MACD (12, 26, 9), ADX (14), RSI (14), Stochastic (5, 3, 3), Bollinger Bands (20, 2.0), MFI (14) и ATR (14). Положение интерфейса: настройка начальных координат X/Y для перетаскиваемой панели на графике.

настройка начальных координат X/Y для перетаскиваемой панели на графике. Алерты: переключение сигналов терминала, звуковых оповещений, push-уведомлений и писем на электронную почту.

Устанавливайте только на один график.

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