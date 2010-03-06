Confluence Bias Map

Confluence Bias Map объединяет ключевые рыночные индикаторы в единый показатель в реальном времени для поддержки вашего торгового анализа.

При анализе графиков оценка множества отдельных индикаторов (скользящие средние, MACD, ADX, RSI, Stochastic, линии Боллинджера, MFI, ATR) по отдельности часто приводит к противоречивым сигналам и ступору в принятии решений. Сравнение тенденций, импульса, волатильности и объема на разных таймфреймах без структурированной методологии затрудняет определение истинного рыночного направления. Confluence Bias Map решает эту проблему, объединяя эти 4 основных рыночных измерения по 3 таймфреймам в единый показатель в реальном времени.

Что он отображает:

  • Круговой индикатор (Donut Gauge): отображает совокупный показатель Confluence Score от 0 до 100 в центре панели.
  • Расшифровка по категориям: показывает средние значения для категорий Тренд (EMA, MACD, ADX), Импульс (RSI, Stochastic), Волатильность (линии Боллинджера) и Объем (MFI).
  • Сканирование таймфреймов: отображает индивидуальные показатели и полосы прогресса в реальном времени для 3 таймфреймов: текущего периода графика и двух более высоких периодов (например, M15, M30, H1).
  • Историческое подтверждение: рассчитывает и отображает исторический процент прибыльных сигналов (показатель >= 75 или <= 25, достигающий цели в 1.0 * ATR в течение 10 баров) непосредственно на панели.

Как его читать:

  • Бычий настрой (показатель >= 70): круговой индикатор становится зеленым, указывая на бычье слияние по отслеживаемым параметрам.
  • Медвежий настрой (показатель <= 30): круговой индикатор становится красным, указывая на медвежье слияние по отслеживаемым параметрам.
  • Нейтральный рынок (показатель от 31 до 69): круговой индикатор становится серым, указывая на противоречивые сигналы или консолидацию рынка.
  • Согласование таймфреймов: ищите совпадающие высокие или низкие показатели на сканируемых таймфреймах для подтверждения более сильного направленного движения.

Стабильность сигналов:
Историческая статистика и триггеры алертов обрабатываются один раз при закрытии бара. Текущие значения на панели обновляются в реальном времени каждую секунду в активные рыночные часы.

Применение:
Ликвидные инструменты (Forex, золото, индексы, криптовалюты) | Внутридневные и среднесрочные таймфреймы (от M5 до H4) | Системные и дискреционные стили торговли.

Что он НЕ делает:

  • Он не открывает сделки автоматически.
  • Он не гарантирует прибыль и не предсказывает будущие движения рынка со 100% точностью.
  • Он не заменяет ваши собственные правила управления рисками и торговый план.

Основные настройки:

  • Настройки обнаружения: настройка периодов для Fast MA (10), Slow MA (20), MACD (12, 26, 9), ADX (14), RSI (14), Stochastic (5, 3, 3), Bollinger Bands (20, 2.0), MFI (14) и ATR (14).
  • Положение интерфейса: настройка начальных координат X/Y для перетаскиваемой панели на графике.
  • Алерты: переключение сигналов терминала, звуковых оповещений, push-уведомлений и писем на электронную почту.

Устанавливайте только на один график.

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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Утилиты
Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета ; Официальная информация Официальный канал Профиль продавца Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым треб
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
Утилиты
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
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Morvan
Nguyen Thanh Trieu
Эксперты
MORVAN Я — Morvan. Я читаю направление. Жду формирования структуры. Вхожу только тогда, когда цена достигает уровня, где движение наиболее вероятно. Никаких догадок. Никаких реваншистских сделок. Никакой погони за свечами в рыночном шуме. Я открываю позицию только когда структура подтверждена — и веду каждую сделку от входа до выхода с дисциплиной. Большинство трейдеров теряют не потому, что не умеют читать график. Они теряют потому, что входят слишком поздно, ставят стопы там, где их ждёт ликви
SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
4.67 (3)
Индикаторы
SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
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Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Индикаторы
Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
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Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
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Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Индикаторы
Свеча закрывается с большим телом. Похоже на пробой. Вы входите в рынок. Следующий бар разворачивается и выбивает стоп. Объём был средним. Импульс уже угасал. Impulse Momentum Shift определяет бары с настоящим импульсом и фиксирует момент его разворота. Большинство трейдеров ориентируются только на размер свечи. Настоящий импульс — это сочетание трёх факторов: доминирование тела свечи, всплеск объёма выше среднего и направленный моментум, нормализованный по ATR. Индикатор оценивает каждый бар по
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Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Утилиты
Ресурсы и быстрые ссылки Скачать демо-версию PropFirm Risk Guard — это продвинутая утилита, разработанная для обеспечения строгого управления рисками и защиты капитала на вашем торговом счете. Она работает как автоматический уровень комплаенса, гарантируя, что ваши средства остаются в пределах предопределенных лимитов дневной и общей просадки. Идеально подходит для счетов с жесткими правилами просадки, оценки проп-челленджей и профессионального управления капиталом. Утилита отслеживает все по
Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
Индикаторы
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
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Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volume Pressure Meter MT5 Свеча выглядела сильной. Объём казался высоким. Вы вошли на пробое. Цена развернулась за считанные минуты. В движении не было реального участия. Volume Pressure Meter показывает то, что видят институциональные игроки: существует ли реальное давление покупателей или продавцов за движением цены, или вы торгуете против пустого объёма. Разработан для внутридневных и свинг-трейдеров, анализирующих золото (XAUUSD), индексы и основные валютные пары на таймфреймах от M5 до H4.
Session Box And Timer
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Session Box And Timer Внутридневная торговля требует постоянного контроля переходов между основными рыночными сессиями, однако ручное наложение графиков часто приводит к ошибкам в расчетах. Без четких маркеров ключевые ценовые уровни и зоны ликвидности предыдущих сессий могут быть легко упущены. Session Box And Timer визуализирует торговые сессии, тенденции волатильности и таймеры обратного отсчета прямо на вашем графике. Что он показывает: - Коробки сессий (Session Boxes): Наглядные цветные пр
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Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
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Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
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Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Confluence Radar Анализировать три индикатора отдельно для поиска конфлюэнции занимает время. Для наложения нескольких таймфреймов, алертов и фильтра сессий — см. Smart Confluence Radar Advanced . Smart Confluence Radar объединяет расширение ATR, объёмный импульс и скорость изменения в единый визуальный слой прямо на свечах. Что показывает: Окрашенные свечи: Яркий цвет — высокая конфлюэнция (≥70). Тусклый — средняя. Серый — низкий импульс. Линия импульса: Нарисована на графике. Синяя = дав
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Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
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Keltner Breakout MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
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Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
Утилиты
Вы открываете терминал. Три сделки открыты. График движется. Но Лондон сейчас активен, или это просто шум перед открытием Нью-Йорка? Session Pulse Monitor отображает статус торговых сессий в реальном времени, контекст волатильности и сессию входа по каждой открытой позиции — прямо на вашем графике. Разработан для трейдеров, работающих в разных сессиях и желающих знать, когда на рынке присутствуют институциональные участники, а когда он дрейфует без направления. Работает на всех символах — оптими
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Trade Command Center MT4
Nguyen Thanh Trieu
Утилиты
Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета ; Официальная информация Официальный канал Профиль продавца Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым треб
Gold Structure Pro
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
GoldStructure Pro — индикатор анализа рыночной структуры и волатильности, разработанный специально для XAUUSD. Он определяет высоковероятные сигналы пробоя путём сочетания многосостояниевого движка волатильности, фильтрации ложных пробоев на основе свинг-структуры и автоматического расчёта уровней стоп-лосса и тейк-профита. Все сигналы основаны на логике закрытых баров, что обеспечивает их стабильность и согласованность на таймфреймах от M5 до M30. Принцип работы Индикатор непрерывно измеряет со
Market Bias Monitor MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Хороший сетап. Неправильное состояние рынка. Сделка аннулируется ещё до того, как успевает отработать. Широкие спреды, неактивные сессии, всплески волатильности и близость новостей высокой важности уничтожают преимущество до исполнения. Market Bias Monitor классифицирует текущую рыночную среду, оценивает качество исполнения от 0 до 100 и уведомляет вас в момент, когда условия меняются. Разработан для дискреционных и полуавтоматических трейдеров, анализирующих Золото (XAUUSD), валютные пары и инд
Volatility Helix Engine Advanced
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volatility Helix Engine Advanced — это мультифакторный инструмент анализа волатильности, который классифицирует рыночные состояния и проецирует цели расширения непосредственно на график. Во время беспорядочных движений рынка трейдерам часто бывает трудно отличить рыночный шум от активных трендов и предстоящих прорывов. Стандартные инструменты часто реагируют слишком медленно, что приводит к входам на экстремумах низкой волатильности. Этот индикатор решает эту проблему путем расчета процентных ра
The Overseer MT5
Nguyen Thanh Trieu
Эксперты
На быстроменяющемся рынке экстремумы цен (High/Low) часто формируют ключевые границы исполнения, где ручной ввод и настройка стопов вызывают значительные задержки. The Overseer работает как система непрерывного мультитаймфреймового мониторинга, рассчитывающая уровни экстремумов с учетом волатильности и управляющая отложенными ордерами и позициями с автоматической точностью. "Торгуйте под постоянным контролем. Задайте параметры и позвольте логике защищать ваше исполнение 24/5." Что отслеживает си
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