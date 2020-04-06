Orionix MicroTrendwe
- Эксперты
- Gabriel Joel Dos Passos
- Версия: 1.5
- Активации: 5
ORIONIX MicroTrendwe — это скальпирующий EA для MT5 по микротренду, который открывает быстрые сделки, но при настройке параметров может вести позицию дольше.
Сигналы формируются по пересечению EMA(9/21) на текущем ТФ с направляющим фильтром EMA(50) на M5 — торгует только по тренду.
Как работает
Вход: пересечение EMA_fast / EMA_slow на активном таймфрейме.
Фильтр: EMA(50) M5 — покупки выше, продажи ниже.
Дисциплина исполнения: опционально 1 сделка на бар и только одна позиция одновременно.
Контроль условий: проверка максимального спреда перед входом.
Скальпинг и “длинные” сделки — решают параметры
TP_pts / SL_pts — тейк-профит и стоп-лосс в пунктах (короткие цели = скальп, широкие — дольше держим).
BreakEven_pts — перевод в безубыток при достижении заданной прибыли.
Trailing_pts — трейлинг-стоп после BE, позволяет сопровождать тренд и удерживать прибыль.
Основные параметры (как в EA)
Сигналы: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter
Риск/защита: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts , Trailing_pts , SpreadMaxPoints
Правила: UmTradePorBarra (1 сделка на бар), UmTradePorVez (одна позиция)
Прочее: Lote (объём, нормализуется под шаг символа), Magic (ID сделок)
Рекомендации
Таймфреймы M1/M5; инструменты: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NAS100/SPX500/GER40.
Счёт с низким спредом (ECN/RAW) и стабильным исполнением — в плюс скальперу.
Важно
Это программный инструмент, а прошлая доходность/бэктесты не гарантируют будущих результатов.
Начинайте с демо, подбирайте TP/SL/BE/Trailing под волатильность инструмента и используйте разумный риск.
Хотите скальпер, который умеет и «давать прибыли течь»? Установите ORIONIX MicroTrendwe, протестируйте на M1/M5 и настройте параметры под ваш стиль.