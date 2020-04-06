Orionix MicroTrendwe

ORIONIX MicroTrendwe — Умный скальпер (может держать сделки дольше)

ORIONIX MicroTrendwe — это скальпирующий EA для MT5 по микротренду, который открывает быстрые сделки, но при настройке параметров может вести позицию дольше.
Сигналы формируются по пересечению EMA(9/21) на текущем ТФ с направляющим фильтром EMA(50) на M5 — торгует только по тренду.

Как работает

  • Вход: пересечение EMA_fast / EMA_slow на активном таймфрейме.

  • Фильтр: EMA(50) M5 — покупки выше, продажи ниже.

  • Дисциплина исполнения: опционально 1 сделка на бар и только одна позиция одновременно.

  • Контроль условий: проверка максимального спреда перед входом.

Скальпинг и “длинные” сделки — решают параметры

  • TP_pts / SL_pts — тейк-профит и стоп-лосс в пунктах (короткие цели = скальп, широкие — дольше держим).

  • BreakEven_pts — перевод в безубыток при достижении заданной прибыли.

  • Trailing_pts трейлинг-стоп после BE, позволяет сопровождать тренд и удерживать прибыль.

Основные параметры (как в EA)

  • Сигналы: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter

  • Риск/защита: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts , Trailing_pts , SpreadMaxPoints

  • Правила: UmTradePorBarra (1 сделка на бар), UmTradePorVez (одна позиция)

  • Прочее: Lote (объём, нормализуется под шаг символа), Magic (ID сделок)

Рекомендации

  • Таймфреймы M1/M5; инструменты: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NAS100/SPX500/GER40.

  • Счёт с низким спредом (ECN/RAW) и стабильным исполнением — в плюс скальперу.

Важно

  • Это программный инструмент, а прошлая доходность/бэктесты не гарантируют будущих результатов.

  • Начинайте с демо, подбирайте TP/SL/BE/Trailing под волатильность инструмента и используйте разумный риск.

Хотите скальпер, который умеет и «давать прибыли течь»? Установите ORIONIX MicroTrendwe, протестируйте на M1/M5 и настройте параметры под ваш стиль.


