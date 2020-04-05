Bright Nest

Ожидаемые сделки/неделя: 5-11.

Сделки удерживаются до 4 часа.

Цена сегодня установлена на 498. После продажи 25 единиц, цена изменится на 579. Забронируйте свое место заранее. Продано единиц: 2.



Примите революционный подход к автоматической торговле с Bright Nest. Этот Советник создан для интерпретации природной "динамики потока" рынка. Он фокусируется на живых изменениях импульса, находит зоны истощения и начинает сделки точно там, где тренды ослабевают, а развороты усиливаются. Этот метод гибок и динамичен, дистанцируясь от обычных жестких механических стратегий.









Станьте частью нашей растущей сети трейдеров на MQL: (Нажмите здесь)

Изучите подробное funcionamento EA:









Обзор Символ графика: EURJPY (настройка одного графика) Временной интервал: M30 Лучше всего для: EURUSD,EURNZD,EURCAD,EURGBP,EURAUD,EURJPY Минимальный депозит: рекомендуется $500 Кредитное плечо: Оптимальный диапазон: 1:100 до 1:500

Корректное бэктестирование: Свяжитесь со мной, и я предоставлю файл настройки вместе с инструкциями. ТЕСТовая версия: Свяжитесь сейчас, чтобы получить демо/тестовую версию файла. Дополнительный подарок: Завершите свой заказ и напишите мне, чтобы получить бесплатный EA в качестве бонуса.





Почему Bright Nest уникален

Основная стратегия: Этот EA основывается на принципе Анкоринга объемного взвешенного ценового уровня. Анализируя объем и прошлые ценовые движения, он определяет "якорные зоны", области, где реакции цены высоковероятны. Сделки выполняются в этих ключевых точках, чтобы зафиксировать сильнейшие реакции рынка.

Дополнительное интеллектуальное управление: Для тех, кто ищет дополнительные возможности для прибыли, Bright Nest предлагает усложненную систему управления, которая активируется только при определенных условиях. Он не добавляет сделки произвольно; вместо этого оценивает давление входа, порог просадки и возможность восстановления, прежде чем увеличивать экспозицию. Такой подход обеспечивает безопасность, расчетливость и контроль рисков в любых условиях.

Адаптивный размер позиции по риску: Размер лота динамически адаптируется к текущей волатильности рынка, балансу счета и чувствительности, что позволяет сохранить вашу рисковую экспозицию в соответствии с колеблющимися условиями.

Простые инструкции по установке

Шаг 1: Присоедините Bright Nest к графику EURJPY в MetaTrader.

Шаг 2: Выберите временной интервал M30 для лучшей производительности.

Шаг 3: Настройте размеры лота и решите, активировать ли опцию Умного управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и дайте Bright Nest работать автоматически.





Преимущества после покупки:

После покупки свяжитесь с нами, чтобы присоединиться к эксклюзивной группе в Telegram. Получайте обновления в реальном времени, продвинутые конфигурации, отзывы о производительности и взаимодействуйте с другими трейдерами и нашей командой разработчиков напрямую.

Bright Nest — это не просто EA — это ваше главное преимущество в торговле.