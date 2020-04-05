Bright Nest

  • Эксперты
  • Farel
    Farel

    Farel

    3.7 (10)
    My name is Farel, a professional trader and developer with years of experience in algorithmic trading. I specialize in creating expert advisors, indicators, and trading tools designed for performance, precision, and reliability.
    3 продукта
  • Версия: 1.24
  • Обновлено: 15 июня 2026
  • Активации: 15

Bright Nest

Ожидаемые сделки/неделя: 5-11.
Сделки удерживаются до 4 часа.

Цена сегодня установлена на 498. После продажи 25 единиц, цена изменится на 579. Забронируйте свое место заранее. Продано единиц: 2.


Примите революционный подход к автоматической торговле с Bright Nest. Этот Советник создан для интерпретации природной "динамики потока" рынка. Он фокусируется на живых изменениях импульса, находит зоны истощения и начинает сделки точно там, где тренды ослабевают, а развороты усиливаются. Этот метод гибок и динамичен, дистанцируясь от обычных жестких механических стратегий.



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Обзор
Символ графика: EURJPY (настройка одного графика)
Временной интервал: M30
Лучше всего для: EURUSD,EURNZD,EURCAD,EURGBP,EURAUD,EURJPY
Минимальный депозит: рекомендуется $500
Кредитное плечо: Оптимальный диапазон: 1:100 до 1:500
Корректное бэктестирование: Свяжитесь со мной, и я предоставлю файл настройки вместе с инструкциями.
ТЕСТовая версия: Свяжитесь сейчас, чтобы получить демо/тестовую версию файла.
Дополнительный подарок: Завершите свой заказ и напишите мне, чтобы получить бесплатный EA в качестве бонуса.


Почему Bright Nest уникален

Основная стратегия: Этот EA основывается на принципе Анкоринга объемного взвешенного ценового уровня. Анализируя объем и прошлые ценовые движения, он определяет "якорные зоны", области, где реакции цены высоковероятны. Сделки выполняются в этих ключевых точках, чтобы зафиксировать сильнейшие реакции рынка.

Дополнительное интеллектуальное управление: Для тех, кто ищет дополнительные возможности для прибыли, Bright Nest предлагает усложненную систему управления, которая активируется только при определенных условиях. Он не добавляет сделки произвольно; вместо этого оценивает давление входа, порог просадки и возможность восстановления, прежде чем увеличивать экспозицию. Такой подход обеспечивает безопасность, расчетливость и контроль рисков в любых условиях.

Адаптивный размер позиции по риску: Размер лота динамически адаптируется к текущей волатильности рынка, балансу счета и чувствительности, что позволяет сохранить вашу рисковую экспозицию в соответствии с колеблющимися условиями.

Простые инструкции по установке

Шаг 1: Присоедините Bright Nest к графику EURJPY в MetaTrader.

Шаг 2: Выберите временной интервал M30 для лучшей производительности.

Шаг 3: Настройте размеры лота и решите, активировать ли опцию Умного управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и дайте Bright Nest работать автоматически.


Преимущества после покупки:

После покупки свяжитесь с нами, чтобы присоединиться к эксклюзивной группе в Telegram. Получайте обновления в реальном времени, продвинутые конфигурации, отзывы о производительности и взаимодействуйте с другими трейдерами и нашей командой разработчиков напрямую.

Bright Nest — это не просто EA — это ваше главное преимущество в торговле.

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AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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Blue Orbit
Farel
4.38 (8)
Эксперты
Blue Orbit Ожидаемые сделки/неделя: 5-11. Сделки удерживаются до 4 часа. Цена сегодня составляет 200 . Когда будет продано 15 копий, новая цена составит 250 . Не упустите ранний слот. В настоящее время продано: 3 . Войдите в новую эру автоматической торговли с Blue Orbit —торговым роботом, созданным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Этот система предназначена для точности и сосредоточена на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении
Nimora MT5
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Nimora MT5 Ожидаемые сделки/неделя: 5-11. Сделки удерживаются до 4 часа. Price today is 200. When 15 copies are sold, the new price will be 235. Don’t miss the early slot. Currently sold: 5 . Contact me now to get a demo-account test version. Вступите в новую эру автоматической торговли с Nimora MT5 — EA, разработанным для интерпретации естественной "динамики потока" рынка. Нацеленная на точность, эта система фокусируется на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения
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