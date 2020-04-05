Bright Nest
- Эксперты
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FarelMy name is Farel, a professional trader and developer with years of experience in algorithmic trading. I specialize in creating expert advisors, indicators, and trading tools designed for performance, precision, and reliability.
- Версия: 1.24
- Обновлено: 15 июня 2026
- Активации: 15
Bright Nest
Ожидаемые сделки/неделя: 5-11.
Сделки удерживаются до 4 часа.
Цена сегодня установлена на 498. После продажи 25 единиц, цена изменится на 579. Забронируйте свое место заранее. Продано единиц: 2.
Примите революционный подход к автоматической торговле с Bright Nest. Этот Советник создан для интерпретации природной "динамики потока" рынка. Он фокусируется на живых изменениях импульса, находит зоны истощения и начинает сделки точно там, где тренды ослабевают, а развороты усиливаются. Этот метод гибок и динамичен, дистанцируясь от обычных жестких механических стратегий.
Станьте частью нашей растущей сети трейдеров на MQL: (Нажмите здесь)Изучите подробное funcionamento EA: (Нажмите здесь)
|Обзор
|Символ графика:
|EURJPY (настройка одного графика)
|Временной интервал:
|M30
|Лучше всего для:
|EURUSD,EURNZD,EURCAD,EURGBP,EURAUD,EURJPY
|Минимальный депозит:
|рекомендуется $500
|Кредитное плечо:
|Оптимальный диапазон: 1:100 до 1:500
|Корректное бэктестирование:
|Свяжитесь со мной, и я предоставлю файл настройки вместе с инструкциями.
|ТЕСТовая версия:
|Свяжитесь сейчас, чтобы получить демо/тестовую версию файла.
|Дополнительный подарок:
|Завершите свой заказ и напишите мне, чтобы получить бесплатный EA в качестве бонуса.
Почему Bright Nest уникален
Основная стратегия: Этот EA основывается на принципе Анкоринга объемного взвешенного ценового уровня. Анализируя объем и прошлые ценовые движения, он определяет "якорные зоны", области, где реакции цены высоковероятны. Сделки выполняются в этих ключевых точках, чтобы зафиксировать сильнейшие реакции рынка.
Дополнительное интеллектуальное управление: Для тех, кто ищет дополнительные возможности для прибыли, Bright Nest предлагает усложненную систему управления, которая активируется только при определенных условиях. Он не добавляет сделки произвольно; вместо этого оценивает давление входа, порог просадки и возможность восстановления, прежде чем увеличивать экспозицию. Такой подход обеспечивает безопасность, расчетливость и контроль рисков в любых условиях.
Адаптивный размер позиции по риску: Размер лота динамически адаптируется к текущей волатильности рынка, балансу счета и чувствительности, что позволяет сохранить вашу рисковую экспозицию в соответствии с колеблющимися условиями.
Простые инструкции по установке
Шаг 1: Присоедините Bright Nest к графику EURJPY в MetaTrader.
Шаг 2: Выберите временной интервал M30 для лучшей производительности.
Шаг 3: Настройте размеры лота и решите, активировать ли опцию Умного управления.
Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и дайте Bright Nest работать автоматически.
Преимущества после покупки:
После покупки свяжитесь с нами, чтобы присоединиться к эксклюзивной группе в Telegram. Получайте обновления в реальном времени, продвинутые конфигурации, отзывы о производительности и взаимодействуйте с другими трейдерами и нашей командой разработчиков напрямую.
Bright Nest — это не просто EA — это ваше главное преимущество в торговле.