Lumeris

5

Прежде чем мы начнем, я хочу быть с вами полностью откровенным. Если вы ищете советника (EA), который сделает вас богатым за одну ночь, Lumeris — не для вас. Если вы ожидаете превратить $500 в $50,000 за месяц, пожалуйста, ищите в другом месте. Этот советник создан для терпеливых трейдеров, которые понимают, что настоящее, устойчивое богатство на рынке форекс строится постепенно — сделка за сделкой, день за днем, месяц за месяцем. Торговля на форексе — будь то вручную или с помощью алгоритма — требует терпения. Рынку нет дела до ваших счетов, мечтаний или срочности. Он вознаграждает терпение, наказывает жадность и уничтожает тех, кто пытается заставить его действовать по-своему. После многих лет торговли и месяцев разработки этого советника я понял, что самые успешные трейдеры — не те, кто ловит каждое движение, а те, кто остается в игре достаточно долго, чтобы магия сложного роста начала работать.

Lumeris воплощает эту философию. Я не разрабатывал его для того, чтобы гнаться за каждой возможностью или рисковать, пытаясь поймать каждый пункт. Вместо этого я создал сложную систему восстановления, которая гарантирует, что ни одна прибыльная возможность не будет по-настоящему «упущена». Если советник не вошел в сделку в идеальной точке, активируется режим восстановления, который терпеливо ждет следующего оптимального входа. Это как страховочная сетка, превращающая упущенные возможности в отсроченные победы. Такой подход означает, что вы не будете видеть фейерверков каждый день, но за недели и месяцы вы увидите настоящий потенциал. Если вы готовы принять терпение, если понимаете, что ежемесячная доходность, увеличенная за год за счет сложных процентов, может преобразить ваш счет, если вы достаточно зрелы, чтобы позволить Lumeris работать без вмешательства — добро пожаловать. Именно для вас я его создал.

Торговля золотом отличается от любой другой — здесь состояния создаются и теряются за минуты, здесь волатильность — не просто характеристика, а сама суть возможностей. После бесчисленных часов наблюдений за стремительными движениями XAUUSD, изучения его реакции на мировые события, его взаимодействия с долларом и уникального поведения в разные торговые сессии, Lumeris представляет собой более 70,000 строк тщательно написанного кода, разработанного за целый год одержимой работы над совершенствованием. Это перевод глубокого понимания рынка в алгоритмическую точность. Каждая строка кода — это часы тестирования, каждая функция — урок, полученный от жестоких уроков рынка. Я закодировал сценарии для всех рыночных условий, которые встречал за время своей торговли — от резких скачков во время публикации NFP до плавных трендов в азиатскую сессию, от хаоса геополитической нестабильности до вялых движений в летний период. В результате получилась интеллектуальная система, которая не просто торгует золотом — она понимает его уникальный ритм и адаптируется к постоянно меняющемуся настроению.

Система Smart Recovery™ — ваша страховка

  • Основой Lumeris является запатентованная Smart Recovery System, созданная для защиты и восстановления вашего счета в неблагоприятных рыночных условиях:
  • Интеллектуальное управление просадкой: постоянно отслеживает собственный капитал счета с настраиваемым максимальным уровнем просадки, автоматически закрывая все позиции при его превышении для защиты вашего капитала
  • Динамическое распределение позиций: поддерживает минимальное расстояние в 50 пунктов между сделками, предотвращая скопление ордеров во время волатильных всплесков, которые часто загоняют розничных трейдеров в ловушку
  • Прогрессивная система тейк-профита: уникальная настройка TP на основе цен предыдущих ордеров, позволяющая советнику максимизировать прибыль во время сильных трендов, одновременно фиксируя доход
  • Управление позициями по времени: сложный контроль входов, ограничивающий максимальное количество одновременно открытых сделок и предотвращающий чрезмерное рисковое воздействие во время высокой волатильности
  • Оптимизация по торговым сессиям: работает в часы наибольшей активности на рынке золота, когда ликвидность и возможности максимальны
  • Восстановление упущенной сделки: если идеальная возможность упущена, система не гонится за ней — она ждет и готовится к следующему оптимальному входу, чтобы ни одна возможность не была действительно потеряна

Важно: Для эффективной работы системы Smart Recovery необходим минимальный баланс счета $500. Это обеспечивает достаточную маржу для корректного управления позициями в периоды просадок. 

Заключительные слова

Lumeris — это не просто очередной советник по золоту, это полноценная торговая система, созданная на основе реального опыта и написанная с одержимым вниманием к деталям. Каждый параметр, каждая функция безопасности, каждая строка из более чем 70,000 строк кода служит одной цели: дать вам преимущество на самом захватывающем и прибыльном рынке форекса. Но помните, что я говорил в начале: это продукт для терпеливых трейдеров. Если вы все еще читаете этот текст, если вы не закрыли страницу в поисках очередного «волшебного решения» с обещанием моментального богатства, значит, у вас, возможно, есть то, что нужно для успеха с Lumeris. Рынок вознаграждает терпение. Lumeris вознаграждает терпение. И в конце концов терпение вознаграждает вас.

Поддержка: Напишите мне после покупки для получения помощи с настройкой и доступа в наш закрытый чат, где терпеливые трейдеры делятся своим стабильным прогрессом и рыночными инсайтами. В то же время посетите мой пост, чтобы лучше понять настройки: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764526


Отзывы 2
cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.10.03 06:30 
 

I purchased this because I resonated with the author's EA concept. I will operate it for a while and report the results. The author, Elzbieta Furyk, was very kind.

baderbader
1398
baderbader 2025.10.01 11:26 
 

ea has shown great result on test , compare its price it with its performance its worth than many ea expensive with low performance, just avoid trade during the hard news

Рекомендуем также
Safe Trader Bot
Pedram Feizmirza
Эксперты
Safe Trader Advanced – советник для ловли рыночных всплесков с уникальной системой риск-менеджмента для стабильной и безопасной торговли Safe Trader сочетает алгоритм обнаружения всплесков с продуманной системой управления капиталом, обеспечивая точность и защиту в условиях волатильного рынка. Он разработан специально для того, чтобы захватывать и торговать рыночные всплески с высокой точностью и последовательностью. В отличие от типичных роботов, основанных на нестабильных сигналах или переопти
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova RSW Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Эксперты
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Эксперты
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Эксперты
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Mystery
Rohit Katyal
Эксперты
⸻ Mystery – The Intelligent Trading Robot Mystery is an advanced, fully-automated trading robot designed to deliver consistent performance across dynamic market conditions. Built for precision and reliability, Mystery analyzes market trends, momentum, and volatility using cutting-edge algorithms to identify high-probability trading opportunities. Whether you’re a beginner or an experienced trader, Mystery simplifies your trading experience by automating complex strategies with intelligen
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Эксперты
Zahav AI Trade: Transform the Gold Market into Your Cash-Flow Business The Zahav AI Trade is an intelligently designed automated trading system (Expert Advisor) built to generate returns from the volatility of the gold market (XAUUSD). It shifts the mindset from "occasional speculative trading" to "managing an investment portfolio like a business," with a core focus on creating a consistent stream of cash flow. Are you tired of simple EAs that perform well in trends but collapse during market c
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
Эксперты
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Эксперты
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Эксперты
Gridingale - это новый сложный советник, сочетающий в себе сетку и мартингейл. Он создает сетку ордеров в соответствии с настройками, но также добавляет к ней мартингейл. Таким образом, он будет фиксировать прибыль на малых и больших движениях.  Встроена система покрытия убытков, позволяющая восстанавливать ордера, которые слишком удалены от текущей цены. Есть возможность фильтровать открытие нового цикла с помощью индикатора. Он может работать на обеих сторонах одновременно, но интересно, чтоб
FREE
Currencies Hunter Mt5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Эксперты
Currencies Hunter    is a new era of trading the most unique expert for trading currencies  use  very  secretive trading algorithm ,  took a year to program and test it  with a lot of coding ,Currencies Hunter designed to trade on real accounts and provides exceptional results. trade in fully automatic Currencies Hunter use very special  algorithm you can make back test with every tick option and see the results by your self  this expert use unique strategy to open order and close it  Therefore
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Эксперты
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Эксперты
GOLD Zombie — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie is a high-performance Expert Advisor (EA) developed specifically for trading XAUUSD H1 with surgical precision and powerful risk control. Designed to excel in modern market conditions, GOLD Zombie adapts intelligently to volatility while maintaining strict trade discipline—making it ideal for both individual traders and prop firm evaluations. Why GOLD Zombie Delivers
The Yen Scalper
Sai Ja Aung Sai Ja Aung
Эксперты
The Yen Scalper is a highly profitable scalping robot that trades the breakout of the last swing high and low.For money management,fixed stoploss and lot size are used.EA will enter entry once at a time,so there is no big equity drawdown.After some profits, Ea will use some amount of the profit for lot size.That will grow account size fast and safe.This EA does not need a lot of money. Low Risk Account https://www.mql5.com/en/signals/1834544 Fast Profit Account https://www.mql5.com/en/signals/1
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели. Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует   нейронную сеть , которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «н
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
Эксперты
На нашу продукцию сейчас действуют скидки. Мы не единственные, но мы лучшие. Вы инвестор, ищущий новые возможности на рынке золота? Вам нужен надежный и интеллектуальный инструмент, который поможет вам освоить торговлю? Не смотрите дальше! Откройте для себя Hunter Plus for Gold, революционного торгового робота, созданного для максимизации вашей прибыли при минимизации рисков. Интеллектуальное управление рисками С Hunter Plus for Gold риск стоп-лосса не является проблемой. Этот робот оснащен реа
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Эксперты
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Sorgo EA MT5
Artsiom Rekets
5 (1)
Эксперты
Sorgo EA - алгоритм торговли основан на концепции возврата к среднему значению при возникновении дисбаланса цены. Никаких особых условий, н икаких   токсичных методов, никаких прямых графиков с красивой историей. Понятная торговля, уникальный алгоритм с задачей на результат сегодня...  Версия MetaTrader 4: https://www.mql5.com/ru/market/product/93740 Параметры:   https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758300 Некоторые особенности: Все сделки защищены SL, убытки не копятся ради красивого графика и н
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Другие продукты этого автора
Euro Star
Elzbieta Furyk
Эксперты
Пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую, чтобы я мог добавить вас в мой Telegram-группу Если вы нажали сюда в надежде найти очередной EA, который покажет красивые бэктесты и пообещает, что вы выйдете на пенсию через шесть месяцев — это не он. Если вы ждёте магии мартингейла, которая превратит $100 в $10 000, пока вы спите — честно, сэкономьте нам обоим время и идите дальше. Euro Star создан для трейдеров, которые уже достаточно давно в рынке и понимают, что реальные деньги на форексе не зарабаты
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Эксперты
Full Snap работает по основному принципу: каждая валютная пара имеет свою уникальную "личность", характерную волатильность и оптимальные торговые условия. Вместо применения универсальных стратегий ко всем рынкам, Full Snap использует восемь отдельных алгоритмических подходов, каждый из которых специально настроен для максимальной эффективности на конкретной валютной паре. Этот советник (Expert Advisor) полностью основан на точно подобранных стратегиях, где каждый алгоритм использует уникальные
Фильтр:
cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.10.03 06:30 
 

I purchased this because I resonated with the author's EA concept. I will operate it for a while and report the results. The author, Elzbieta Furyk, was very kind.

Elzbieta Furyk
617
Ответ разработчика Elzbieta Furyk 2025.10.03 06:59
Thank you so much for your kind words!
baderbader
1398
baderbader 2025.10.01 11:26 
 

ea has shown great result on test , compare its price it with its performance its worth than many ea expensive with low performance, just avoid trade during the hard news

Elzbieta Furyk
617
Ответ разработчика Elzbieta Furyk 2025.10.01 15:24
thank you so much for your review. I appreciate it a lot. There is news filter implemented. In order to use it, you just need to add: https://nfs.faireconomy.media into your trusted URLs
Ответ на отзыв