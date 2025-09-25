Lumeris

始める前に、あなたに完全に正直でなければなりません。もし一晩であなたを金持ちにしてくれるEAを探しているのなら、Lumerisはあなたには向いていません。もし500ドルを1か月で5万ドルに変えることを期待しているのなら、別を探してください。このEAは、真の持続可能な富がフォレックスでどのように築かれるかを理解している忍耐強いトレーダーのために設計されています。それは、一回一回のトレード、日ごと、月ごとに着実に積み上げられるものです。フォレックス取引 ― 手動であれアルゴリズムであれ ― には忍耐が必要です。市場はあなたの請求書や夢、焦りなど気にしません。市場は忍耐を報い、欲に罰を与え、結果を無理に強要しようとする者を破滅させます。長年の取引と、何か月もかけてこのEAを開発した経験から、最も成功するトレーダーとは、すべての動きを捉える人ではなく、複利成長が魔法を発揮するまでゲームに残り続ける人であると学びました。

Lumerisはこの哲学を体現しています。 私はすべての機会を追いかけたり、すべてのピップを捕まえようとして不必要なリスクを取るために開発したのではありません。その代わりに、本当に「逃した」わけではない利益機会を確実にするための高度なリカバリーシステムを構築しました。EAが完璧なポイントでエントリーしなかったとき、リカバリーモードが起動し、次の最適なエントリーを辛抱強く待ちます。それは、逃したチャンスを遅れた勝利に変えるセーフティネットのようなものです。このアプローチは、毎日花火のような結果が見られるわけではないかもしれませんが、数週間から数か月で本当の潜在能力を目にすることができます。忍耐を受け入れる準備ができているなら、毎月のリターンを複利で1年間積み重ねれば口座を変えることができると理解しているなら、そしてLumerisに干渉せず着実な魔法を働かせるだけの成熟さを持っているなら ― ようこそ。まさにあなたのために私はこれを作ったのです。

ゴールド取引は他のどの市場とも異なります。数分で財産が作られたり失われたりする場所であり、ボラティリティは単なる特徴ではなく、まさにチャンスの本質です。私は無数の時間を費やしてXAUUSDの爆発的な動きを観察し、世界的な出来事への反応、ドルとの相関、そして異なる市場セッションでの独自の個性を研究しました。Lumerisは、1年間にわたる執念的な改良を経て細心の注意を払って作られた70,000行以上のコードを表しています。これは深い市場理解をアルゴリズムの精密さに翻訳したものです。コードの1行ごとにバックテストの時間が込められ、関数の1つひとつが市場の厳しい教訓から得られたものです。私は取引の旅で経験したすべての市場状況に対応するシナリオをコーディングしました ― NFP発表時の激しい乱高下からアジア時間の落ち着いたトレンド、地政学的緊張の混乱から夏の停滞期の鈍い動きまで。結果は、単にゴールドを取引するだけでなく、ゴールドの独特なリズムを理解し、その常に変化する気分に適応するインテリジェントなシステムです。

スマートリカバリーシステム™ ― あなたのセーフティネット

  • Lumerisの核心は、逆境の市場状況で口座を保護し回復させるために設計された独自のスマートリカバリーシステムです：
  • インテリジェント・ドローダウン管理：口座のエクイティを継続的に監視し、カスタマイズ可能な最大ドローダウン制限を設定。超過した場合にはすべてのポジションを自動でクローズし、資本を保護します。
  • ダイナミック・ポジション間隔：取引間で50ポイントの最小距離を維持し、ボラティリティの急上昇中にリテールトレーダーを陥れるクラスター形成を防止します。
  • プログレッシブ・テイクプロフィット・システム：過去の注文価格に基づいてTPを独自に調整し、強いトレンドの中で利益を最大化しつつ利確を確保します。
  • 時間ベースのポジション管理：最大同時取引数を制限する高度なエントリーコントロールで、高ボラティリティ時の過剰エクスポージャーを防ぎます。
  • セッション最適化トレーディング：流動性とチャンスが最適となるゴールド取引のピーク時間に稼働します。
  • 逃した取引のリカバリー：主要なセットアップを逃した場合でもシステムは追いかけず ― 次の最適なエントリーを待ってポジションを取るため、真の機会は決して失われません。

重要：スマートリカバリーシステムは、効果的に機能するために最低500ドルの口座残高が必要です。これにより、ドローダウン期間中にシステムが適切にポジションを管理するための十分なマージンが確保されます。 

最後に

Lumerisは単なるゴールドEAではありません ― それは、実際の市場経験に基づき、細部にまで執念的な注意を払ってコード化された完全な取引システムです。すべてのパラメータ、すべての安全機能、70,000行を超えるコードのすべてが目的を持っています：フォレックスで最もエキサイティングで収益性の高い市場で優位性を与えることです。しかし最初に言ったことを覚えておいてください：これは忍耐強いトレーダーのためのものです。もしまだこれを読んでいて、「一晩で金持ちになる」と約束する「次のキラキラしたもの」を探して立ち去っていないのなら、あなたにはLumerisで成功するために必要なものがあるかもしれません。市場は忍耐を報います。Lumerisは忍耐を報います。そして最終的に、忍耐はあなたを報います。

サポート：購入後に私にメッセージを送ってください。設定のサポートと、忍耐強いトレーダーたちが着実な進捗や市場洞察を共有するプライベートユーザーグループへのアクセスを提供します。その間、設定を少し詳しく理解するためにこちらの投稿をご覧ください： https://www.mql5.com/en/blogs/post/764526


レビュー 2
cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.10.03 06:30 
 

I purchased this because I resonated with the author's EA concept. I will operate it for a while and report the results. The author, Elzbieta Furyk, was very kind.

baderbader
1398
baderbader 2025.10.01 11:26 
 

ea has shown great result on test , compare its price it with its performance its worth than many ea expensive with low performance, just avoid trade during the hard news

