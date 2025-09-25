Lumeris

5

Bevor wir überhaupt anfangen, muss ich vollkommen ehrlich mit dir sein. Wenn du nach einem EA suchst, der dich über Nacht reich macht, ist Lumeris nichts für dich. Wenn du erwartest, 500 $ in einem Monat in 50.000 $ zu verwandeln, dann such bitte woanders. Dieser EA wurde für geduldige Trader entwickelt, die verstehen, dass echter, nachhaltiger Wohlstand im Forex Schritt für Schritt aufgebaut wird – Trade für Trade, Tag für Tag, Monat für Monat. Forex-Trading – egal ob manuell oder algorithmisch – erfordert Geduld. Dem Markt sind deine Rechnungen, deine Träume oder deine Dringlichkeit egal. Er belohnt Geduld, bestraft Gier und zerstört jene, die versuchen, Ergebnisse zu erzwingen. Nach jahrelangem Trading und monatelanger Entwicklung dieses EAs habe ich gelernt, dass die erfolgreichsten Trader nicht die sind, die jede Bewegung erwischen, sondern diejenigen, die lange genug im Spiel bleiben, damit Zinseszins seine Magie entfalten kann.

Lumeris verkörpert diese Philosophie. Ich habe ihn nicht entwickelt, um jeder Gelegenheit hinterherzujagen oder unnötige Risiken einzugehen, nur um jeden Pip zu erwischen. Stattdessen habe ich ein ausgeklügeltes Recovery-System gebaut, das sicherstellt, dass kein profitables Setup wirklich „verpasst“ wird. Wenn der EA nicht am perfekten Punkt einsteigt, aktiviert sich der Recovery-Modus und wartet geduldig auf den nächsten optimalen Einstieg. Es ist wie ein Sicherheitsnetz, das verpasste Chancen in verspätete Siege verwandelt. Dieser Ansatz bedeutet, dass du vielleicht nicht jeden Tag Feuerwerk siehst, aber über Wochen und Monate hinweg sein wahres Potenzial erkennen wirst. Wenn du bereit bist, Geduld zu üben, wenn du verstehst, dass monatliche Renditen, über ein Jahr hinweg verzinst, dein Konto verwandeln können, wenn du reif genug bist, Lumeris seine methodische Magie ohne Eingriffe wirken zu lassen – dann willkommen. Genau für dich habe ich ihn gebaut.

Gold-Trading ist wie kein anderer Markt – hier werden in Minuten Vermögen gemacht und verloren, hier ist Volatilität nicht nur ein Merkmal, sondern das Wesen der Gelegenheit. Nach unzähligen Stunden, in denen ich die explosiven Bewegungen von XAUUSD beobachtet, seine Reaktionen auf globale Ereignisse studiert, sein Spiel mit dem Dollar und seine einzigartige Persönlichkeit in verschiedenen Handelssitzungen analysiert habe, repräsentiert Lumeris über 70.000 Zeilen akribisch entwickelten Codes, entstanden in einem ganzen Jahr obsessiver Verfeinerung. Es ist die Übersetzung tiefen Marktverständnisses in algorithmische Präzision. Jede Codezeile steht für Stunden an Backtesting, jede Funktion für eine Lektion, die ich aus den harten Lehren des Marktes gezogen habe. Ich habe Szenarien für jede Marktsituation programmiert, die ich in meiner Trading-Reise erlebt habe – von den heftigen Ausschlägen während NFP-Veröffentlichungen bis zu den ruhigen Trends in der asiatischen Konsolidierung, vom Chaos geopolitischer Spannungen bis zu den zähen Bewegungen während der Sommerflaute. Das Ergebnis ist ein intelligentes System, das nicht nur Gold handelt – sondern den einzigartigen Rhythmus des Goldes versteht und sich an seine ständig wechselnden Stimmungen anpasst.

Das Smart Recovery System™ – Dein Sicherheitsnetz

  • Das Herzstück von Lumeris ist das proprietäre Smart Recovery System, das entwickelt wurde, um dein Konto während ungünstiger Marktbedingungen zu schützen und zu erholen:
  • Intelligentes Drawdown-Management: Überwacht kontinuierlich das Kontoeigenkapital mit einem anpassbaren maximalen Drawdown-Limit und schließt automatisch alle Positionen, wenn dieses überschritten wird, um dein Kapital zu schützen
  • Dynamische Positionsabstände: Hält einen Mindestabstand von 50 Punkten zwischen Trades ein und verhindert so Cluster-Bildung während volatiler Ausschläge, die Retail-Trader oft in die Falle locken
  • Progressives Take-Profit-System: Einzigartige Anpassung des TP basierend auf den Preisen vorheriger Orders, wodurch der EA während starker Trends Gewinne maximieren und gleichzeitig sichern kann
  • Zeitbasierte Positionsverwaltung: Raffinierte Entry-Kontrolle, die die maximale Anzahl gleichzeitiger Trades begrenzt und Überbelastung während hoher Volatilität verhindert
  • Sitzungsoptimiertes Trading: Arbeitet während der Spitzenhandelszeiten für Gold, wenn Liquidität und Chancen am besten sind
  • Recovery verpasster Trades: Wenn ein ideales Setup verpasst wird, jagt das System nicht hinterher – es wartet und positioniert sich für den nächsten optimalen Einstieg, sodass keine Chance wirklich verloren geht

Wichtig: Das Smart Recovery System erfordert ein Mindestkontoguthaben von 500 $, um effektiv zu funktionieren. Dies stellt sicher, dass genügend Margin vorhanden ist, damit das System Positionen während Drawdown-Phasen richtig verwalten kann. 

Schlussworte

Lumeris ist nicht einfach nur ein weiteres Gold-EA – es ist ein vollständiges Handelssystem, das auf realer Markterfahrung basiert und mit obsessiver Liebe zum Detail programmiert wurde. Jeder Parameter, jede Sicherheitsfunktion, jede der über 70.000 Codezeilen erfüllt einen Zweck: dir einen Vorteil im aufregendsten und profitabelsten Markt im Forex zu verschaffen. Aber erinnere dich an das, was ich am Anfang gesagt habe: Dies ist für geduldige Trader. Wenn du dies immer noch liest, wenn du nicht schon weitergeklickt hast auf der Suche nach dem „nächsten glänzenden Objekt“, das über Nacht Reichtum verspricht, dann hast du vielleicht genau das, was es braucht, um mit Lumeris erfolgreich zu sein. Der Markt belohnt Geduld. Lumeris belohnt Geduld. Und Geduld belohnt letztlich dich.

Support: Schreib mir nach dem Kauf für Hilfe bei der Einrichtung und Zugang zu unserer privaten Nutzergruppe, in der geduldige Trader ihre stetigen Fortschritte und Markteinblicke teilen. In der Zwischenzeit besuche bitte meinen Beitrag, um die Einstellungen etwas besser zu verstehen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764526


Bewertungen 2
cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.10.03 06:30 
 

I purchased this because I resonated with the author's EA concept. I will operate it for a while and report the results. The author, Elzbieta Furyk, was very kind.

baderbader
1398
baderbader 2025.10.01 11:26 
 

ea has shown great result on test , compare its price it with its performance its worth than many ea expensive with low performance, just avoid trade during the hard news

