Lumeris

Daha başlamadan önce sizinle tamamen şeffaf olmam gerekiyor. Eğer sizi bir gecede zengin edecek bir EA arıyorsanız, Lumeris size göre değildir. Eğer 500 doları bir ayda 50.000 dolara çevirmeyi bekliyorsanız, lütfen başka yere bakın. Bu EA, forex piyasasında gerçek ve sürdürülebilir servetin sabırla, işlem işlem, gün be gün, ay ay inşa edildiğini anlayan sabırlı yatırımcılar için tasarlanmıştır. Forex işlemleri — manuel ya da algoritmik olsun — sabır gerektirir. Piyasanın sizin faturalarınıza, hayallerinize ya da acelenize aldırdığı yoktur. Piyasa sabrı ödüllendirir, açgözlülüğü cezalandırır ve sonucu zorlamaya çalışanları yok eder. Yıllar süren işlemlerden ve bu EA’nın aylarca süren geliştirilmesinden sonra öğrendim ki en başarılı yatırımcılar her hareketi yakalayanlar değil, bileşik büyümenin büyüsünü gösterecek kadar oyunda kalanlardır.

Lumeris bu felsefeyi yansıtır. Onu her fırsatı kovalamak veya her pipi yakalamaya çalışarak gereksiz risk almak için geliştirmedim. Bunun yerine, hiçbir kârlı kurulumun gerçekten “kaçırılmamasını” sağlayan sofistike bir kurtarma sistemi kurdum. EA mükemmel noktadan işlem açmadığında, kurtarma modu devreye girer ve bir sonraki en uygun giriş için sabırla bekler. Bu, kaçırılan fırsatları gecikmiş zaferlere dönüştüren bir güvenlik ağı gibidir. Bu yaklaşım, her gün havai fişekler görmeyeceğiniz anlamına gelir, ancak haftalar ve aylar içinde gerçek potansiyelini göreceksiniz. Eğer sabrı kucaklamaya hazırsanız, aylık getirilerin yıl boyunca bileşik olarak hesabınızı dönüştürebileceğini anlıyorsanız ve Lumeris’in metodik büyüsünü müdahale etmeden çalıştıracak kadar olgunsanız — hoş geldiniz. Bunu tam olarak sizin için inşa ettim.

Altın işlemleri diğer tüm piyasalardan farklıdır — servetlerin dakikalar içinde yapıldığı ve kaybedildiği, volatilitenin sadece bir özellik değil fırsatın ta kendisi olduğu yerdir. XAUUSD’nin patlayıcı hareketlerini, küresel olaylara verdiği tepkileri, dolar ile dansını ve farklı piyasa seanslarındaki benzersiz karakterini izleyerek sayısız saat harcadım. Lumeris, takıntılı bir mükemmelleştirme yılı boyunca geliştirilen 70.000’den fazla titizlikle yazılmış kod satırını temsil eder. Bu, piyasayı derinlemesine anlamanın algoritmik hassasiyete çevrilmiş hâlidir. Her kod satırı saatlerce yapılan geriye dönük testleri, her fonksiyon ise piyasanın acımasız derslerinden alınan bir öğretiyi temsil eder. İşlem yolculuğumda karşılaştığım her piyasa koşulu için senaryoları kodladım — NFP açıklamaları sırasında yaşanan şiddetli dalgalanmalardan Asya konsolidasyonu sırasındaki yumuşak trendlere, jeopolitik gerginliklerin kaosundan yaz aylarındaki durgun hareketlere kadar. Ortaya çıkan sonuç, sadece altın işlemleri yapan değil — altının benzersiz ritmini anlayan ve sürekli değişen ruh hâline uyum sağlayan akıllı bir sistemdir.

Akıllı Kurtarma Sistemi™ - Güvenlik Ağınız

  • Lumeris’in kalbi, olumsuz piyasa koşullarında hesabınızı korumak ve toparlamak için tasarlanmış özel Akıllı Kurtarma Sistemi’dir:
  • Akıllı Drawdown Yönetimi: Hesap özkaynağını sürekli izler, özelleştirilebilir maksimum drawdown limiti ile sınır koyar, aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatarak sermayenizi korur.
  • Dinamik Pozisyon Aralığı: İşlemler arasında minimum 50 puan mesafe bırakır, genellikle perakende yatırımcıları tuzağa düşüren volatilite sıçramalarında kümelenmeyi önler.
  • İlerlemeli Take-Profit Sistemi: Önceki emir fiyatlarına dayalı benzersiz TP ayarı ile, EA’nın güçlü trendlerde kârı maksimize ederken kazançları güvence altına almasını sağlar.
  • Zamana Dayalı Pozisyon Yönetimi: Aynı anda açılabilecek maksimum işlem sayısını sınırlayan sofistike giriş kontrolü ile yüksek volatilite sırasında aşırı maruziyeti önler.
  • Seanslara Optimize Edilmiş İşlem: Likiditenin ve fırsatların en uygun olduğu altın işlem saatlerinde çalışır.
  • Kaçırılan İşlem Kurtarma: Önemli bir kurulum kaçırıldığında sistem peşinden koşmaz — bekler ve bir sonraki uygun giriş için konum alır, böylece hiçbir fırsat gerçekten kaybolmaz.

⚠️ Önemli: Akıllı Kurtarma Sistemi’nin etkili çalışabilmesi için minimum 500 $ hesap bakiyesi gerekir. Bu, sistemin drawdown dönemlerinde pozisyonları doğru şekilde yönetebilmesi için yeterli marjı garanti eder. ⚠️

Son Sözler

Lumeris sadece başka bir Altın EA’sı değildir — gerçek piyasa deneyimine dayalı ve detaylara takıntılı bir özenle kodlanmış eksiksiz bir işlem sistemidir. Her parametre, her güvenlik özelliği, 70.000’den fazla kod satırının her biri bir amaca hizmet eder: forex’in en heyecan verici ve kârlı piyasasında size avantaj sağlamak. Ama başta söylediğimi unutmayın: bu sabırlı yatırımcılar içindir. Eğer hâlâ bunu okuyorsanız, eğer bir gecede zenginlik vaat eden “bir sonraki parlak şey” için başka yerlere tıklamadıysanız, o zaman Lumeris ile başarılı olmak için gerekenlere sahip olabilirsiniz. Piyasa sabrı ödüllendirir. Lumeris sabrı ödüllendirir. Ve sabır, nihayetinde, sizi ödüllendirir.

Destek: Satın aldıktan sonra bana mesaj atarak kurulum desteği alın ve sabırlı yatırımcıların düzenli ilerlemelerini ve piyasa içgörülerini paylaştığı özel kullanıcı grubumuza erişim sağlayın. Bu arada, ayarları biraz daha iyi anlamak için lütfen gönderime göz atın: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764526


