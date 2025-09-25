Lumeris

5

Antes de empezar, necesito ser completamente transparente contigo. Si buscas un EA que te haga rico de la noche a la mañana, Lumeris no es para ti. Si esperas convertir $500 en $50,000 en un mes, por favor busca en otro lado. Este EA está diseñado para traders pacientes que entienden que la verdadera riqueza sostenible en forex se construye poco a poco, operación tras operación, día a día, mes a mes. El trading en forex —ya sea manual o algorítmico— requiere paciencia. Al mercado no le importan tus facturas, tus sueños ni tu urgencia. Premia la paciencia, castiga la avaricia y destruye a quienes intentan forzar los resultados. Después de años de trading y meses y meses desarrollando este EA, he aprendido que los traders más exitosos no son los que atrapan cada movimiento, sino los que permanecen en el juego el tiempo suficiente para que el crecimiento compuesto haga su magia.

Lumeris encarna esta filosofía. No lo he desarrollado para perseguir cada oportunidad ni asumir riesgos innecesarios intentando capturar cada pip. En su lugar, he construido un sofisticado sistema de recuperación que garantiza que ninguna configuración rentable se pierda realmente. Cuando el EA no entra en el punto perfecto, el modo de recuperación se activa, esperando pacientemente la siguiente entrada óptima. Es como tener una red de seguridad que convierte las oportunidades perdidas en victorias retrasadas. Este enfoque significa que quizás no veas fuegos artificiales todos los días, pero verás su verdadero potencial a lo largo de semanas y meses. Si estás listo para abrazar la paciencia, si entiendes que los rendimientos mensuales compuestos durante un año pueden transformar tu cuenta, si eres lo suficientemente maduro como para dejar que Lumeris haga su magia metódica sin interferencias —entonces bienvenido. Eres exactamente para quien lo construí.

El trading en Oro es diferente a cualquier otro mercado: es donde se hacen y se pierden fortunas en minutos, donde la volatilidad no es solo una característica sino la esencia misma de la oportunidad. Después de pasar incontables horas observando los movimientos explosivos de XAUUSD, estudiando sus reacciones a eventos globales, su baile con el dólar y su personalidad única durante diferentes sesiones de mercado, Lumeris representa más de 70,000 líneas de código meticulosamente elaboradas, desarrolladas durante todo un año de refinamiento obsesivo. Es una traducción de un profundo entendimiento del mercado en precisión algorítmica. Cada línea de código representa horas de backtesting, cada función una lección aprendida de las duras enseñanzas del mercado. He codificado escenarios para cada condición de mercado que he presenciado en mi trayectoria de trading: desde los violentos latigazos durante publicaciones de NFP hasta las tendencias suaves durante la consolidación asiática, desde el caos de las tensiones geopolíticas hasta los movimientos lentos durante el letargo del verano. El resultado es un sistema inteligente que no solo opera en Oro, sino que entiende el ritmo único del Oro y se adapta a sus constantes cambios de humor.

El Smart Recovery System™ - Tu Red de Seguridad

  • El corazón de Lumeris es su sistema propietario Smart Recovery System, diseñado para proteger y recuperar tu cuenta durante condiciones adversas de mercado:
  • Gestión Inteligente del Drawdown: Monitorea continuamente el equity de la cuenta con un límite de drawdown máximo personalizable, cerrando automáticamente todas las posiciones si se supera para proteger tu capital
  • Espaciado Dinámico de Posiciones: Mantiene una distancia mínima de 50 puntos entre operaciones, evitando la acumulación durante picos de volatilidad que suelen atrapar a los traders minoristas
  • Sistema Progresivo de Take-Profit: Ajuste único de TP basado en los precios de órdenes anteriores, lo que permite al EA maximizar beneficios durante fuertes tendencias mientras asegura ganancias
  • Gestión de Posiciones Basada en Tiempo: Control de entradas sofisticado que limita el número máximo de operaciones simultáneas, evitando sobreexposición durante alta volatilidad
  • Trading Optimizado por Sesiones: Opera durante las horas pico del trading de Oro, cuando la liquidez y las oportunidades son óptimas
  • Recuperación de Operaciones Perdidas: Cuando se pierde una configuración ideal, el sistema no persigue —espera y se posiciona para la siguiente entrada óptima, asegurando que ninguna oportunidad se pierda realmente

Importante: El Smart Recovery System requiere un balance mínimo de $500 para funcionar de manera efectiva. Esto garantiza un margen adecuado para que el sistema gestione las posiciones correctamente durante períodos de drawdown. 

Palabras Finales

Lumeris no es solo otro EA de Oro —es un sistema de trading completo construido sobre experiencia real de mercado y codificado con una atención obsesiva al detalle. Cada parámetro, cada función de seguridad, cada línea de esas 70,000+ líneas de código cumple un propósito: darte una ventaja en el mercado más emocionante y rentable del forex. Pero recuerda lo que dije al principio: esto es para traders pacientes. Si aún estás leyendo esto, si no te fuiste buscando el “próximo objeto brillante” que promete riquezas de la noche a la mañana, entonces quizás tengas lo que se necesita para tener éxito con Lumeris. El mercado premia la paciencia. Lumeris premia la paciencia. Y la paciencia, en última instancia, te recompensa a ti.

Soporte: Envíame un mensaje después de la compra para asistencia con la configuración y acceso a nuestro grupo privado de usuarios donde los traders pacientes comparten su progreso constante y conocimientos de mercado. Mientras tanto, por favor visita mi publicación para entender un poco mejor la configuración: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764526


Comentarios 2
cyberhiga
1103
cyberhiga 2025.10.03 06:30 
 

I purchased this because I resonated with the author's EA concept. I will operate it for a while and report the results. The author, Elzbieta Furyk, was very kind.

baderbader
1398
baderbader 2025.10.01 11:26 
 

ea has shown great result on test , compare its price it with its performance its worth than many ea expensive with low performance, just avoid trade during the hard news

Productos recomendados
Safe Trader Bot
Pedram Feizmirza
Asesores Expertos
Safe Trader Advanced – Asesor Experto para capturar picos de mercado con una gestión de riesgo única para un trading seguro y consistente Safe Trader combina un algoritmo de detección de picos con un marco de gestión de capital diseñado para ofrecer precisión y protección en mercados volátiles. Está diseñado específicamente para capturar y operar picos del mercado con exactitud y consistencia. A diferencia de los robots típicos que dependen de señales inestables o configuraciones sobreoptimizada
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Asesores Expertos
60% de descuento Descripción general; Este EA está hecho para ser utilizado en el mercado del Oro. Está hecho para operar con Oro en mente. Este Robot de Trading está basado en más de 14 años de patrones ganadores y abrirá operaciones por minutos, 24 horas al día. Se encargará de todo, desde abrir posiciones, cerrarlas, gestionar el riesgo. Características; - Asesor Experto Timeframe-Less que trabaja por segundos y recalcula todo con cualquier situación que pueda existir. - Vigilante dinámico
Mystery
Rohit Katyal
Asesores Expertos
⸻ Mystery - El Robot de Trading Inteligente Mystery es un avanzado robot de trading totalmente automatizado diseñado para ofrecer un rendimiento constante en condiciones de mercado dinámicas. Construido para la precisión y la fiabilidad, Mystery analiza las tendencias del mercado, el impulso y la volatilidad utilizando algoritmos de vanguardia para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Si usted es un principiante o un trader experimentado, Mystery simplifica su exper
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Asesores Expertos
Zahav AI Trade: Transforme el mercado del oro en su negocio de flujo de caja El Zahav AI Trade es un sistema de comercio automatizado inteligentemente diseñado (Asesor Experto) construido para generar rendimientos de la volatilidad del mercado del oro (XAUUSD). Cambia la mentalidad de "comercio especulativo ocasional" a "gestión de una cartera de inversiones como un negocio", con un enfoque central en la creación de un flujo constante de dinero en efectivo. ¿Está cansado de los EA simples que f
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
Asesores Expertos
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Dé rienda suelta a la precisión. Domine los mercados sintéticos. MADVENOMPRO ALGO EA es un Asesor Experto de vanguardia, que sigue tendencias, diseñado exclusivamente para índices sintéticos, específicamente para los mercados Boom y Crash. Combina análisis de mercado de nivel institucional, gestión inteligente de operaciones y mitigación avanzada de pérdidas en un sistema totalmente automatizado, diseñado para operadores que exigen precisión, consistencia y dominio.
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Asesores Expertos
Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala. Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en movimientos pequeños y grandes.  Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede trabajar en los dos lados al mi
FREE
Currencies Hunter Mt5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Asesores Expertos
Divisas Hunter es una nueva era de comercio el experto más singular para el comercio de divisas utilizar algoritmo de negociación muy secreto, tomó un año para programar y probar con una gran cantidad de codificación, divisas Hunter diseñado para el comercio en cuentas reales y proporciona resultados excepcionales. el comercio de divisas totalmente automático Hunter utilizar algoritmo muy especial que usted puede hacer la prueba de nuevo con cada opción de garrapatas y ver los resultados por su
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Asesores Expertos
GOLD Zombie - Precisión Inteligente en XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado específicamente para operar en XAUUSD H1 con precisión quirúrgica y un potente control del riesgo. Diseñado para sobresalir en las condiciones del mercado moderno, GOLD Zombie se adapta inteligentemente a la volatilidad mientras mantiene una estricta disciplina comercial, lo que lo hace ideal tanto para
The Yen Scalper
Sai Ja Aung Sai Ja Aung
Asesores Expertos
El Yen Scalper es un robot de scalping altamente rentable que opera la ruptura de la última oscilación alta y baja. Para la gestión del dinero, stoploss fijo y el tamaño del lote se utilizan. EA entrará en la entrada una vez a la vez, por lo que no hay gran reducción del capital. Después de algunos beneficios, Ea utilizará una cierta cantidad de los beneficios para el tamaño del lote. Cuenta de bajo riesgo https://www.mql5.com/en/signals/1834544 Cuenta Fast Profit https://www.mql5.com/en/signal
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entra
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
Asesores Expertos
Nuestros productos se encuentran actualmente en descuento. No somos los únicos, pero sí los mejores. ¿Es usted un inversor que busca nuevas oportunidades en el mercado del oro? ¿Necesita una herramienta confiable e inteligente que le ayude a dominar el trading? ¡No busques más! Descubra Hunter Plus for Gold, el revolucionario robot comercial diseñado para maximizar sus ganancias y minimizar los riesgos. Gestión Inteligente de Riesgos Con Hunter Plus for Gold, el riesgo de stop loss no es un pro
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Asesores Expertos
60% Discount De los creadores del exitoso Robot Gold Super Trends AutoTrader - Llega esta oportunidad única a un precio bajo La Idea ¿Cree que los días de scalping de scrapper terminaron? Piense de nuevo. Este Asesor Experto que está hecho para el comercio de Oro está perfeccionado para raspar cada tick por segundo, timeframe independientemente. Viene junto con la gestión de cuentas y 6 ajustes de seguridad para los más satisfechos a los más codiciosos de nosotros para elegir. ¡No se basa en
Sorgo EA MT5
Artsiom Rekets
5 (1)
Asesores Expertos
Sorgo EA -Los algoritmos de negociación se basan en el concepto de regresión a la media cuando los precios están desequilibrados. Sin condiciones especiales, sin métodos tóxicos, sin bonitos gráficos históricos. Trading fácil de entender con algoritmos únicos cuya tarea es producir resultados hoy. MetaTrader 4 versión : https://www.mql5.com/ru/market/product/93740 Parámetros:   https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758300 Algunas características: Todas las operaciones están protegidas por SL, las
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
Euro Star
Elzbieta Furyk
Asesores Expertos
Por favor, contáctame directamente para que pueda agregarte a mi grupo de Telegram Si hiciste clic aquí esperando encontrar otro EA que muestre backtests llamativos y prometa que te jubilarás en seis meses, este no es. Si estás esperando magia de martingala que convierta $100 en $10.000 mientras duermes, sinceramente, ahórranos el tiempo a ambos y sigue adelante. Euro Star fue creado para traders que ya llevan suficiente tiempo en el mercado como para entender que el dinero real en forex no se
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
Filtro:
cyberhiga
1103
cyberhiga 2025.10.03 06:30 
 

I purchased this because I resonated with the author's EA concept. I will operate it for a while and report the results. The author, Elzbieta Furyk, was very kind.

Elzbieta Furyk
627
Respuesta del desarrollador Elzbieta Furyk 2025.10.03 06:59
Thank you so much for your kind words!
baderbader
1398
baderbader 2025.10.01 11:26 
 

ea has shown great result on test , compare its price it with its performance its worth than many ea expensive with low performance, just avoid trade during the hard news

Elzbieta Furyk
627
Respuesta del desarrollador Elzbieta Furyk 2025.10.01 15:24
thank you so much for your review. I appreciate it a lot. There is news filter implemented. In order to use it, you just need to add: https://nfs.faireconomy.media into your trusted URLs
Respuesta al comentario