시작하기 전에, 저는 당신에게 완전히 솔직해야 합니다. 만약 당신이 하룻밤 사이에 부자가 되게 해줄 EA를 찾고 있다면, Lumeris는 당신을 위한 것이 아닙니다. 만약 500달러를 한 달 만에 5만 달러로 바꿀 수 있다고 기대한다면, 다른 곳을 찾아보시기 바랍니다. 이 EA는 외환시장에서 진정한 지속 가능한 부가 어떻게 구축되는지를 이해하는 인내심 있는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이는 거래 하나하나, 하루하루, 달마다 꾸준히 쌓여가는 것입니다. 외환 거래 — 수동이든 알고리즘이든 — 는 인내를 요구합니다. 시장은 당신의 청구서, 꿈, 긴급함에 관심이 없습니다. 시장은 인내를 보상하고, 탐욕을 벌하며, 결과를 억지로 만들려는 사람을 파괴합니다. 수년간의 거래와 수개월에 걸친 EA 개발을 통해, 가장 성공적인 트레이더는 모든 움직임을 잡는 사람이 아니라, 복리 성장이 마법을 발휘할 만큼 충분히 오래 게임에 남아있는 사람임을 배웠습니다.

Lumeris는 이러한 철학을 구현합니다. 저는 모든 기회를 쫓거나 모든 핍을 잡기 위해 불필요한 위험을 감수하도록 개발하지 않았습니다. 대신, 수익성 있는 기회가 결코 진정으로 “놓치지” 않도록 보장하는 정교한 복구 시스템을 구축했습니다. EA가 완벽한 지점에서 진입하지 못할 경우, 복구 모드가 활성화되어 다음 최적의 진입을 인내심 있게 기다립니다. 이는 놓친 기회를 지연된 승리로 바꾸는 안전망과 같습니다. 이러한 접근 방식은 매일 불꽃놀이 같은 성과를 보지는 못할 수 있지만, 몇 주, 몇 달에 걸쳐 그 진정한 잠재력을 확인할 수 있습니다. 만약 인내를 받아들일 준비가 되어 있다면, 매월 수익을 복리로 1년 동안 쌓아 계정을 변화시킬 수 있다는 것을 이해한다면, 그리고 Lumeris가 체계적인 마법을 간섭 없이 발휘하도록 맡길 만큼 성숙하다면 — 환영합니다. 바로 당신을 위해 제가 이것을 만들었습니다.

골드 트레이딩은 다른 어떤 시장과도 다릅니다. 몇 분 만에 재산이 만들어지고 잃어버릴 수 있는 곳이며, 변동성은 단순한 특성이 아니라 기회의 본질입니다. 저는 XAUUSD의 폭발적인 움직임을 지켜보고, 글로벌 이벤트에 대한 반응, 달러와의 상관관계, 그리고 서로 다른 시장 세션에서의 독특한 성격을 연구하는 데 무수한 시간을 보냈습니다. Lumeris는 집착에 가까운 개선 과정을 통해 1년 동안 개발된 70,000줄 이상의 정교하게 작성된 코드로 이루어져 있습니다. 이는 깊은 시장 이해를 알고리즘적 정밀함으로 번역한 것입니다. 코드 한 줄 한 줄은 수 시간의 백테스트를 의미하며, 각 기능은 시장의 혹독한 가르침에서 얻은 교훈을 담고 있습니다. 저는 제 거래 여정에서 경험한 모든 시장 상황을 코드화했습니다 — NFP 발표 시의 거친 급등락부터 아시아 세션의 완만한 추세, 지정학적 긴장의 혼란에서 여름 침체기의 느린 움직임까지. 그 결과는 단순히 금을 거래하는 것에 그치지 않고, 금의 독특한 리듬을 이해하고 끊임없이 변화하는 분위기에 적응하는 지능적인 시스템입니다.

스마트 복구 시스템™ - 당신의 안전망

Lumeris의 핵심은 불리한 시장 상황에서 계정을 보호하고 복구하도록 설계된 독자적인 스마트 복구 시스템입니다:

지능형 드로우다운 관리 : 계좌 자산을 지속적으로 모니터링하며, 사용자 정의 가능한 최대 드로우다운 한도를 설정하여 초과 시 모든 포지션을 자동으로 청산해 자본을 보호합니다.

동적 포지션 간격 : 거래 간 최소 50포인트의 간격을 유지하여, 급격한 변동성 급등 시 리테일 트레이더를 함정에 빠뜨리는 포지션 군집화를 방지합니다.

점진적 테이크 프로핏 시스템 : 이전 주문 가격에 따라 고유하게 TP를 조정하여, 강한 추세 동안 수익을 극대화하면서도 이익을 확보할 수 있습니다.

시간 기반 포지션 관리 : 동시 최대 거래 수를 제한하는 정교한 진입 제어를 통해 높은 변동성 시 과도한 노출을 방지합니다.

세션 최적화 거래 : 유동성과 기회가 최적화되는 금 거래의 피크 시간대에 운영됩니다.

놓친 거래 복구 : 주요 설정을 놓쳤을 경우 시스템은 추격하지 않고 — 다음 최적의 진입을 기다려 포지션을 잡아 기회를 결코 잃지 않도록 합니다.

중요: 스마트 복구 시스템이 효과적으로 작동하려면 최소 500달러의 계좌 잔액이 필요합니다. 이는 드로우다운 기간 동안 시스템이 포지션을 적절히 관리할 수 있는 충분한 마진을 보장합니다.

마지막으로

Lumeris는 단순한 또 다른 골드 EA가 아닙니다 — 실제 시장 경험을 바탕으로 집착적인 세부 주의로 코드화된 완전한 거래 시스템입니다. 모든 매개변수, 모든 안전 기능, 70,000줄 이상의 모든 코드가 목적을 가지고 있습니다: 외환에서 가장 흥미롭고 수익성 있는 시장에서 당신에게 우위를 제공하는 것입니다. 그러나 제가 처음에 말했듯이: 이것은 인내심 있는 트레이더를 위한 것입니다. 만약 여전히 이것을 읽고 있고, 하룻밤 사이 부를 약속하는 “다음 번쩍이는 것”을 찾느라 다른 곳으로 떠나지 않았다면, 당신은 Lumeris로 성공하는 데 필요한 것을 가지고 있을지도 모릅니다. 시장은 인내를 보상합니다. Lumeris는 인내를 보상합니다. 그리고 궁극적으로, 인내는 당신을 보상합니다.