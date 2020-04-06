AI Strix

AI STRIX - Торговый Робот Торговый Робот AI STRIX для MetaTrader 5

После покупки свяжитесь с нами для помощи в установке:

AI STRIX - это торговый робот, использующий алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа рыночных условий и выполнения сделок на платформе MetaTrader 5.

Основные Функции

Анализ на Основе ИИ

Робот использует нейронную сеть для обработки рыночных данных, выявления паттернов и принятия торговых решений на основе технического анализа.

Интеграция Нескольких Моделей

Объединяет данные из нескольких аналитических моделей для повышения точности анализа рынка.

Динамическая Адаптация

Система адаптируется к изменяющейся динамике рынка, постоянно корректируя свой подход к анализу.

Управление Рисками

Включает интегрированные функции управления рисками для контроля экспозиции.

Автоматическое Исполнение

Когда выявляется торговая возможность, робот может автоматически выполнять сделки, управляя всем жизненным циклом позиции от входа до выхода.

Как Это Работает

Робот непрерывно отслеживает финансовые рынки, обрабатывая ценовое действие, индикаторы и другие релевантные данные. Его ИИ-движок анализирует эту информацию для выявления потенциальных торговых сетапов. Когда система определяет сетап, соответствующий ее предопределенным критериям, она приступает к открытию и управлению сделкой.

Пользовательский Интерфейс

AI STRIX имеет чистую и минималистичную панель на графике, отображающую ключевую информацию без загромождения торгового графика. Это позволяет легко отслеживать статус и производительность робота.

Установка и Настройка

Минимальный Баланс

Для начала рекомендуется минимальный баланс $500, но это может варьироваться в зависимости от типа счета вашего брокера и кредитного плеча. Рекомендуется начать с демо-счета, чтобы понять поведение робота перед реальной торговлей.

Поддерживаемые Инструменты

Робот оптимизирован для основных валютных пар, таких как EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и золота (XAUUSD). Его также можно использовать на других инструментах. Если ваш брокер предлагает низкие спреды и комиссии на криптовалюты, вы также можете протестировать робота на них. Рекомендуется провести бэктестинг на выбранных инструментах для поиска оптимальных настроек.

Рекомендуемые Таймфреймы и Риск

Таймфрейм Уровень Риска Частота Торговли
15 Минут (M15) Средний Выше
1 Час (H1) Низкий Ниже

Установка с MQL5 Маркетплейса

  1. Откройте ваш терминал MetaTrader 5.
  2. Перейдите на вкладку "Маркет" внизу терминала.
  3. Найдите "AI STRIX" в строке поиска маркетплейса.
  4. Нажмите на продукт и выберите покупку или аренду торгового советника.
  5. После покупки робот будет автоматически загружен и установлен в ваш терминал.
  6. Вы можете найти робота в окне "Навигатор" в разделе "Советники" и затем "Маркет".
  7. Перетащите "AI STRIX" из Навигатора на график нужной валютной пары.
  8. На вкладке "Входные параметры" настройте параметры в соответствии с вашими торговыми предпочтениями и толерантностью к риску.
  9. На вкладке "Общие" убедитесь, что включена опция "Разрешить алготрейдинг".
  10. Нажмите "ОК", чтобы запустить робота.

Важные Замечания

Этот торговый робот предназначен в качестве инструмента для трейдеров, которые хотят включить искусственный интеллект в свой торговый подход. Прошлые результаты не указывают на будущие результаты. Торговля связана с риском, и вы должны торговать только средствами, которые можете позволить себе потерять.

Рекомендуется тщательно протестировать робота на демо-счете перед использованием на реальном счете. Настройте параметры риска в соответствии с вашей толерантностью к риску и размером счета.

Поддержка

По вопросам и поддержке используйте раздел комментариев ниже или систему сообщений MQL5.

