AI STRIX

Robot de Trading Avancé avec Intelligence Artificielle pour MetaTrader 5

Prix pour les 10 premières copies : 149 $

Après cela, le prix augmentera de 100 $ tous les 10 exemplaires vendus.

Fonctionnalités principales (Core Features)

Analyse par IA: Le robot utilise un réseau neuronal pour traiter de grandes quantités de données de marché, identifier des motifs et prendre des décisions de trading éclairées.

Intégration multi-modèles: Il combine les informations de plusieurs modèles analytiques pour améliorer la précision des prévisions.

Adaptation dynamique: Le système s'adapte continuellement aux changements du marché, en apprenant et ajustant sa stratégie.

Gestion des risques: Comprend des fonctionnalités de gestion des risques pour contrôler l'exposition et protéger le capital.

Exécution automatisée: Lorsqu'une opportunité de trading est identifiée, le robot exécute automatiquement les trades, gérant l'ensemble du cycle de vie de la position.

Fonctionnement (How It Works)

Le robot surveille en permanence les marchés financiers, traitant l'action des prix, les indicateurs et d'autres données pertinentes.

Son moteur IA analyse ces informations pour prévoir les mouvements de prix potentiels.

Lorsqu'une configuration à haute probabilité correspondant aux critères prédéfinis est détectée, il ouvre et gère le trade.

Interface Utilisateur (User Interface)

AI STRIX propose un panneau simple et minimaliste sur le graphique, affichant les informations essentielles sans encombrer le chart.

Configuration (Setup and Configuration)

Solde minimum recommandé: 500 $ (peut varier selon le type de compte et l'effet de levier)

Il est conseillé de commencer avec un compte démo pour comprendre le comportement du robot.

Instruments supportés:

Optimisé pour les principales paires de devises (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) et l’or (XAUUSD).

Peut également être utilisé pour les cryptomonnaies si le broker offre de faibles spreads et commissions.

Il est recommandé de faire des backtests sur les instruments choisis.

Timeframes et niveaux de risque

Timeframe Niveau de risque Fréquence de trading 15 Minutes (M15) Moyen Élevé 1 Heure (H1) Faible Faible

Installation depuis MQL5 Marketplace (Installation from MQL5 Marketplace)