AI STRIX

MetaTrader 5 için Gelişmiş Yapay Zeka Ticaret Robotu

Satın aldıktan sonra, hediye ve kurulum rehberi almak için bize mesaj gönderin.

İlk 10 kopya fiyatı: 149 $

Bundan sonra, satılan her 10 kopya için fiyat 100 $ artacaktır.

Temel Özellikler (Core Features)

AI Destekli Analiz: Robot, büyük miktarda piyasa verisini işlemek, desenleri tanımlamak ve bilinçli ticaret kararları almak için bir sinir ağı kullanır.

Çok Modelli Entegrasyon: Piyasa tahminlerinin doğruluğunu artırmak için farklı analiz modellerinden elde edilen bilgiler birleştirilir.

Dinamik Uyarlama: Sistem, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için sürekli öğrenir ve stratejisini ayarlar.

Risk Yönetimi: Risk maruziyetini yönetmek ve sermayeyi korumak için entegre risk yönetimi özellikleri içerir.

Otomatik İşlem: Ticaret fırsatı tespit edildiğinde, robot pozisyonun girişinden çıkışına kadar tüm süreci otomatik olarak yönetir.

Nasıl Çalışır (How It Works)

Robot, finansal piyasaları sürekli izler ve fiyat hareketleri, göstergeler ve diğer ilgili verileri işler.

Temel AI motoru, bu bilgileri analiz ederek olası fiyat hareketlerini tahmin eder.

Önceden tanımlanmış kriterlere uyan yüksek olasılıklı bir düzenek tespit edildiğinde, robot işlemi açar ve yönetir.

Kullanıcı Arayüzü (User Interface)

AI STRIX, temiz ve minimalist bir grafik paneli sunar ve grafiği kalabalıklaştırmadan önemli bilgileri gösterir.

Kurulum ve Yapılandırma (Setup and Configuration)

Minimum bakiye: 500 $ önerilir (broker hesabı türüne ve kaldıraç oranına bağlı olarak değişebilir)

Robotun davranışını anlamak için demo hesapla başlamak tavsiye edilir.

Desteklenen Enstrümanlar:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD gibi ana döviz çiftleri ve Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir.

Broker düşük spread ve komisyon sunuyorsa kripto paralar üzerinde de kullanılabilir.

Seçilen enstrümanlarda backtest yapmak önerilir.

Önerilen Zaman Dilimleri ve Risk Düzeyleri

Zaman Dilimi Risk Düzeyi İşlem Sıklığı 15 Dakika (M15) Orta Yüksek 1 Saat (H1) Düşük Düşük

MQL5 Marketplace’den Kurulum (Installation from MQL5 Marketplace)