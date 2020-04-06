AI Strix

AI STRIX - Robot de Trading Robot de Trading AI STRIX para MetaTrader 5

Después de la compra, contáctenos para asistencia de instalación: Chat de la Comunidad AI STRIX || Guía de Instalación

AI STRIX es un robot de trading que aprovecha algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones en la plataforma MetaTrader 5.

Características Principales

Análisis Impulsado por IA

El robot utiliza una red neuronal para procesar datos del mercado, identificar patrones y tomar decisiones de trading basadas en análisis técnico.

Integración Multi-Modelo

Combina información de varios modelos analíticos para mejorar la precisión del análisis de mercado.

Adaptación Dinámica

El sistema se adapta a la dinámica cambiante del mercado, ajustando continuamente su enfoque de análisis.

Gestión de Riesgos

Incluye características integradas de gestión de riesgos para ayudar a gestionar la exposición.

Ejecución Automatizada

Cuando se identifica una oportunidad de trading, el robot puede ejecutar operaciones automáticamente, gestionando todo el ciclo de vida de una posición desde la entrada hasta la salida.

Cómo Funciona

El robot monitorea continuamente los mercados financieros, procesando la acción del precio, indicadores y otros puntos de datos relevantes. Su motor de IA analiza esta información para identificar posibles configuraciones de trading. Cuando el sistema identifica una configuración que se alinea con sus criterios predefinidos, procederá a abrir y gestionar una operación.

Interfaz de Usuario

AI STRIX presenta un panel en el gráfico limpio y minimalista que muestra información clave sin saturar el gráfico de trading. Esto permite un fácil monitoreo del estado y rendimiento del robot.

Configuración e Instalación

Balance Mínimo

Se recomienda un balance mínimo de $500 para comenzar, pero esto puede variar según el tipo de cuenta de su bróker y el apalancamiento. Es aconsejable comenzar con una cuenta demo para entender el comportamiento del robot antes del trading en vivo.

Instrumentos Soportados

El robot está optimizado para pares de divisas principales como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD y Oro (XAUUSD). También se puede usar en otros instrumentos. Si su bróker ofrece spreads bajos y comisiones en criptomonedas, también puede probar el robot en ellas. Se recomienda realizar backtesting en sus instrumentos elegidos para encontrar la configuración óptima.

Marcos de Tiempo y Riesgo Recomendados

Marco de Tiempo Nivel de Riesgo Frecuencia de Trading
15 Minutos (M15) Medio Mayor
1 Hora (H1) Bajo Menor

Instalación desde el Mercado MQL5

  1. Abra su terminal MetaTrader 5.
  2. Vaya a la pestaña "Mercado" en la parte inferior del terminal.
  3. Busque "AI STRIX" en la barra de búsqueda del mercado.
  4. Haga clic en el producto y elija comprar o alquilar el asesor experto.
  5. Una vez comprado, el robot se descargará e instalará automáticamente en su terminal.
  6. Puede encontrar el robot en la ventana "Navegador" bajo "Asesores Expertos" y luego "Mercado".
  7. Arrastre "AI STRIX" desde el Navegador al gráfico del par de divisas deseado.
  8. En la pestaña "Entradas", configure los parámetros según sus preferencias de trading y tolerancia al riesgo.
  9. En la pestaña "Común", asegúrese de que "Permitir Trading Algorítmico" esté habilitado.
  10. Haga clic en "Aceptar" para iniciar el robot.

Notas Importantes

Este robot de trading está diseñado como una herramienta para traders que desean incorporar inteligencia artificial en su enfoque de trading. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. El trading implica riesgo, y solo debe operar con capital que pueda permitirse perder.

Se recomienda probar el robot a fondo en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real. Ajuste la configuración de riesgo según su tolerancia al riesgo y tamaño de cuenta.

Soporte

Para preguntas y soporte, utilice la sección de comentarios a continuación o el sistema de mensajería MQL5.

