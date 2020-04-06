AI STRIX - トレーディングロボット MetaTrader 5用AI STRIXトレーディングロボット

購入後、インストール支援についてお問い合わせください：AI STRIXコミュニティチャット || インストールガイド

AI STRIXは、人工知能と機械学習アルゴリズムを活用して市場状況を分析し、MetaTrader 5プラットフォームで取引を実行するトレーディングロボットです。

主な機能

AI駆動分析

このロボットは、ニューラルネットワークを利用して市場データを処理し、パターンを識別し、テクニカル分析に基づいて取引決定を行います。

マルチモデル統合

複数の分析モデルからの洞察を組み合わせて、市場分析の精度を向上させます。

動的適応

システムは変化する市場ダイナミクスに適応し、分析アプローチを継続的に調整します。

リスク管理

エクスポージャー管理を支援する統合リスク管理機能が含まれています。

自動実行

取引機会が特定されると、ロボットは自動的に取引を実行し、エントリーからエグジットまでのポジションのライフサイクル全体を管理できます。

仕組み

このロボットは金融市場を継続的に監視し、価格動向、インジケーター、その他の関連データポイントを処理します。そのAIエンジンは、この情報を分析して潜在的な取引セットアップを特定します。システムが事前定義された基準に合致するセットアップを特定すると、取引を開始および管理します。

ユーザーインターフェース

AI STRIXは、トレーディングチャートを乱雑にすることなく主要な情報を表示する、クリーンでミニマリストなチャート上パネルを特徴としています。これにより、ロボットのステータスとパフォーマンスを簡単に監視できます。

設定と構成

最低残高

開始するには最低$500の残高が推奨されますが、これはブローカーの口座タイプとレバレッジによって異なる場合があります。ライブ取引の前にデモ口座でロボットの動作を理解することをお勧めします。

サポートされる商品

このロボットは、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、ゴールド（XAUUSD）などの主要通貨ペアに最適化されています。他の商品でも使用できます。ブローカーが暗号通貨で低スプレッドと手数料を提供している場合、それらでもロボットをテストできます。最適な設定を見つけるために、選択した商品でバックテストを実施することをお勧めします。

推奨時間枠とリスク

時間枠 リスクレベル 取引頻度 15分 (M15) 中 高い 1時間 (H1) 低 低い

MQL5マーケットプレイスからのインストール

MetaTrader 5ターミナルを開きます。 ターミナルの下部にある「マーケット」タブに移動します。 マーケットプレイスの検索バーで「AI STRIX」を検索します。 製品をクリックし、エキスパートアドバイザーを購入またはレンタルすることを選択します。 購入後、ロボットは自動的にダウンロードされ、ターミナルにインストールされます。 「ナビゲーター」ウィンドウの「エキスパートアドバイザー」、次に「マーケット」でロボットを見つけることができます。 ナビゲーターから「AI STRIX」を希望する通貨ペアのチャートにドラッグします。 「入力」タブで、取引の好みとリスク許容度に応じてパラメータを設定します。 「共通」タブで、「アルゴ取引を許可する」が有効になっていることを確認します。 「OK」をクリックしてロボットを起動します。

重要な注意事項

このトレーディングロボットは、取引アプローチに人工知能を組み込みたいトレーダーのためのツールとして設計されています。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。取引にはリスクが伴い、失っても構わない資金でのみ取引すべきです。

ライブ口座で使用する前に、デモ口座でロボットを十分にテストすることをお勧めします。リスク許容度と口座サイズに応じてリスク設定を調整してください。

サポート

質問とサポートについては、以下のコメントセクションまたはMQL5メッセージングシステムをご利用ください。