购买后，请联系我们获取安装帮助：

AI STRIX是一款利用人工智能和机器学习算法分析市场状况并在MetaTrader 5平台上执行交易的交易机器人。

核心功能

AI驱动分析

该机器人利用神经网络处理市场数据，识别模式，并基于技术分析做出交易决策。

多模型集成

结合多个分析模型的见解，提高市场分析的准确性。

动态适应

系统适应不断变化的市场动态，持续调整其分析方法。

风险管理

包含集成的风险管理功能，帮助管理风险敞口。

自动执行

当识别出交易机会时，机器人可以自动执行交易，管理从入场到出场的整个持仓生命周期。

工作原理

该机器人持续监控金融市场，处理价格行为、指标和其他相关数据点。其AI引擎分析这些信息以识别潜在的交易设置。当系统识别出符合其预定义标准的设置时，它将继续开仓和管理交易。

用户界面

AI STRIX具有简洁的图表面板，显示关键信息而不会使交易图表混乱。这使得轻松监控机器人的状态和表现成为可能。

设置和配置

最低余额

建议最低余额为$500开始，但这可能因您的经纪商账户类型和杠杆而异。建议在实盘交易之前先在模拟账户上了解机器人的行为。

支持的工具

该机器人针对主要货币对进行了优化，如EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD和黄金(XAUUSD)。它也可以用于其他工具。如果您的经纪商在加密货币上提供低点差和佣金，您也可以在上面测试机器人。建议在您选择的工具上进行回测以找到最佳设置。

推荐时间框架和风险

时间框架 风险水平 交易频率 15分钟 (M15) 中等 较高 1小时 (H1) 低 较低

从MQL5市场安装

打开您的MetaTrader 5终端。 转到终端底部的"市场"选项卡。 在市场搜索栏中搜索"AI STRIX"。 点击产品并选择购买或租用智能顾问。 购买后，机器人将自动下载并安装到您的终端。 您可以在"导航器"窗口的"智能顾问"下找到机器人，然后是"市场"。 将"AI STRIX"从导航器拖动到所需货币对的图表上。 在"输入"选项卡中，根据您的交易偏好和风险承受能力配置参数。 在"常规"选项卡中，确保启用"允许算法交易"。 点击"确定"启动机器人。

重要说明

这个交易机器人被设计为希望将人工智能融入其交易方法的交易者的工具。过去的表现不代表未来的结果。交易涉及风险，您应该只用您能承受损失的资金进行交易。

建议在实盘账户使用之前在模拟账户上彻底测试机器人。根据您的风险承受能力和账户规模调整风险设置。

支持

如有问题和支持需求，请使用下面的评论部分或MQL5消息系统。