AI STRIX는 인공지능과 머신러닝 알고리즘을 활용하여 시장 상황을 분석하고 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래를 실행하는 트레이딩 로봇입니다.

주요 기능

AI 기반 분석

이 로봇은 신경망을 활용하여 시장 데이터를 처리하고, 패턴을 식별하며, 기술적 분석에 기반한 거래 결정을 내립니다.

다중 모델 통합

여러 분석 모델의 통찰력을 결합하여 시장 분석의 정확도를 향상시킵니다.

동적 적응

시스템은 변화하는 시장 역학에 적응하며, 분석 접근 방식을 지속적으로 조정합니다.

위험 관리

노출 관리를 돕기 위한 통합 위험 관리 기능을 포함합니다.

자동 실행

거래 기회가 식별되면 로봇은 자동으로 거래를 실행하여 진입부터 청산까지 포지션의 전체 수명 주기를 관리할 수 있습니다.

작동 방식

로봇은 금융 시장을 지속적으로 모니터링하며, 가격 행동, 지표 및 기타 관련 데이터 포인트를 처리합니다. AI 엔진은 이 정보를 분석하여 잠재적인 거래 설정을 식별합니다. 시스템이 사전 정의된 기준에 부합하는 설정을 식별하면 거래를 개시하고 관리합니다.

사용자 인터페이스

AI STRIX는 거래 차트를 어지럽히지 않으면서 주요 정보를 표시하는 깔끔하고 미니멀한 차트 내 패널을 제공합니다. 이를 통해 로봇의 상태와 성능을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

설정 및 구성

최소 잔액

시작하려면 최소 $500의 잔액이 권장되지만, 브로커의 계좌 유형과 레버리지에 따라 다를 수 있습니다. 실시간 거래 전에 데모 계좌에서 로봇의 동작을 이해하는 것이 좋습니다.

지원되는 상품

이 로봇은 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, 금(XAUUSD)과 같은 주요 통화 쌍에 최적화되어 있습니다. 다른 상품에서도 사용할 수 있습니다. 브로커가 암호화폐에 대해 낮은 스프레드와 수수료를 제공하는 경우 해당 상품에서도 로봇을 테스트할 수 있습니다. 최적의 설정을 찾기 위해 선택한 상품에서 백테스팅을 수행하는 것이 권장됩니다.

권장 시간 프레임 및 위험

시간 프레임 위험 수준 거래 빈도
15분 (M15) 중간 높음
1시간 (H1) 낮음 낮음

MQL5 마켓플레이스에서 설치

  1. MetaTrader 5 터미널을 엽니다.
  2. 터미널 하단의 "마켓" 탭으로 이동합니다.
  3. 마켓플레이스 검색창에서 "AI STRIX"를 검색합니다.
  4. 제품을 클릭하고 전문가 자문을 구매하거나 대여하도록 선택합니다.
  5. 구매 후 로봇이 자동으로 다운로드되어 터미널에 설치됩니다.
  6. "네비게이터" 창의 "전문가 자문" 그리고 "마켓"에서 로봇을 찾을 수 있습니다.
  7. 네비게이터에서 "AI STRIX"를 원하는 통화 쌍의 차트로 드래그합니다.
  8. "입력" 탭에서 거래 선호도와 위험 허용 범위에 따라 매개변수를 구성합니다.
  9. "공통" 탭에서 "알고리즘 거래 허용"이 활성화되어 있는지 확인합니다.
  10. "확인"을 클릭하여 로봇을 시작합니다.

중요 참고 사항

이 트레이딩 로봇은 인공지능을 거래 접근 방식에 통합하고자 하는 트레이더를 위한 도구로 설계되었습니다. 과거 성과가 미래 결과를 나타내지 않습니다. 거래에는 위험이 수반되며, 손실을 감당할 수 있는 자본으로만 거래해야 합니다.

실제 계좌에서 사용하기 전에 데모 계좌에서 로봇을 철저히 테스트하는 것이 권장됩니다. 위험 허용 범위와 계좌 규모에 따라 위험 설정을 조정하십시오.

지원

질문 및 지원을 위해 아래 댓글 섹션 또는 MQL5 메시징 시스템을 사용하십시오.

