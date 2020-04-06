AI STRIX - Robô de Trading Robô de Trading AI STRIX para MetaTrader 5

Após a compra, entre em contato conosco para assistência de instalação: Chat da Comunidade AI STRIX || Guia de Instalação

AI STRIX é um robô de trading que aproveita algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina para analisar condições de mercado e executar negociações na plataforma MetaTrader 5.

Características Principais

Análise Baseada em IA

O robô utiliza uma rede neural para processar dados de mercado, identificar padrões e tomar decisões de trading baseadas em análise técnica.

Integração Multi-Modelo

Combina insights de vários modelos analíticos para melhorar a precisão da análise de mercado.

Adaptação Dinâmica

O sistema se adapta à dinâmica de mercado em mudança, ajustando continuamente sua abordagem de análise.

Gestão de Risco

Inclui recursos integrados de gestão de risco para ajudar a gerenciar a exposição.

Execução Automatizada

Quando uma oportunidade de trading é identificada, o robô pode executar negociações automaticamente, gerenciando todo o ciclo de vida de uma posição da entrada à saída.

Como Funciona

O robô monitora continuamente os mercados financeiros, processando ação de preço, indicadores e outros pontos de dados relevantes. Seu motor de IA analisa essas informações para identificar possíveis configurações de trading. Quando o sistema identifica uma configuração que se alinha com seus critérios pré-definidos, ele procederá para abrir e gerenciar uma negociação.

Interface do Usuário

AI STRIX apresenta um painel limpo e minimalista no gráfico que exibe informações-chave sem poluir o gráfico de trading. Isso permite fácil monitoramento do status e desempenho do robô.

Configuração e Instalação

Saldo Mínimo

Um saldo mínimo de $500 é recomendado para começar, mas isso pode variar com base no tipo de conta do seu corretor e alavancagem. É aconselhável começar com uma conta demo para entender o comportamento do robô antes de negociar ao vivo.

Instrumentos Suportados

O robô é otimizado para pares de moedas principais como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD e Ouro (XAUUSD). Também pode ser usado em outros instrumentos. Se seu corretor oferecer spreads baixos e comissões em criptomoedas, você também pode testar o robô nelas. É recomendado realizar backtesting em seus instrumentos escolhidos para encontrar as configurações ideais.

Períodos de Tempo e Risco Recomendados

Período de Tempo Nível de Risco Frequência de Trading 15 Minutos (M15) Médio Maior 1 Hora (H1) Baixo Menor

Instalação do Mercado MQL5

Abra seu terminal MetaTrader 5. Vá para a aba "Mercado" na parte inferior do terminal. Procure por "AI STRIX" na barra de pesquisa do mercado. Clique no produto e escolha comprar ou alugar o assessor especializado. Uma vez comprado, o robô será automaticamente baixado e instalado em seu terminal. Você pode encontrar o robô na janela "Navegador" em "Assessores Especializados" e depois "Mercado". Arraste "AI STRIX" do Navegador para o gráfico do par de moedas desejado. Na aba "Entradas", configure os parâmetros de acordo com suas preferências de trading e tolerância ao risco. Na aba "Comum", certifique-se de que "Permitir Negociação Algorítmica" esteja habilitado. Clique em "OK" para iniciar o robô.

Notas Importantes

Este robô de trading é projetado como uma ferramenta para traders que desejam incorporar inteligência artificial em sua abordagem de trading. Desempenho passado não indica resultados futuros. Trading envolve risco, e você deve negociar apenas com capital que pode se dar ao luxo de perder.

É recomendado testar o robô completamente em uma conta demo antes de usá-lo em uma conta real. Ajuste as configurações de risco de acordo com sua tolerância ao risco e tamanho de conta.

Suporte

Para perguntas e suporte, utilize a seção de comentários abaixo ou o sistema de mensagens MQL5.