AI Strix
- Experts
- Amirhossein Molaei
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 11
AI STRIX
Robot di Trading Avanzato con Intelligenza Artificiale per MetaTrader 5
Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio per ricevere un regalo e la guida all'installazione.
Prezzo per le prime 10 copie: 149 $
Successivamente, il prezzo aumenterà di 100 $ ogni 10 copie vendute.
Funzionalità principali (Core Features)
-
Analisi basata su AI: Il robot utilizza una rete neurale per elaborare grandi quantità di dati di mercato, identificare modelli e prendere decisioni di trading informate.
-
Integrazione multi-modello: Combina informazioni provenienti da diversi modelli analitici per migliorare l’accuratezza delle previsioni.
-
Adattamento dinamico: Il sistema si adatta continuamente ai cambiamenti del mercato, imparando e regolando la strategia.
-
Gestione del rischio: Include funzionalità integrate di gestione del rischio per controllare l'esposizione e proteggere il capitale.
-
Esecuzione automatica: Una volta identificata un’opportunità di trading, il robot esegue automaticamente le operazioni, gestendo l’intero ciclo di vita della posizione.
Come funziona (How It Works)
Il robot monitora continuamente i mercati finanziari, elaborando l’azione dei prezzi, indicatori e altri dati rilevanti.
Il motore AI analizza queste informazioni per prevedere i movimenti dei prezzi.
Quando viene identificata una configurazione ad alta probabilità che soddisfa i criteri predefiniti, il robot apre e gestisce la posizione.
Interfaccia utente (User Interface)
AI STRIX presenta un pannello chiaro e minimalista sul grafico, che mostra le informazioni chiave senza sovraccaricare il grafico.
Configurazione (Setup and Configuration)
Saldo minimo raccomandato: 500 $ (può variare in base al tipo di conto e leva del broker)
Si consiglia di iniziare con un conto demo per comprendere il comportamento del robot.
Strumenti supportati:
Ottimizzato per principali coppie valutarie (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) e Oro (XAUUSD).
Può essere utilizzato anche su criptovalute se il broker offre spread e commissioni basse.
Si consiglia di effettuare backtest sugli strumenti scelti.
Timeframe e livello di rischio
|Timeframe
|Livello di rischio
|Frequenza di trading
|15 Minuti (M15)
|Medio
|Alto
|1 Ora (H1)
|Basso
|Basso
Installazione da MQL5 Marketplace (Installation from MQL5 Marketplace)
-
Apri il terminale MetaTrader 5.
-
Vai alla scheda Market in basso.
-
Cerca AI STRIX nella barra di ricerca.
-
Clicca sul prodotto e scegli di acquistare o noleggiare.
-
Dopo l'acquisto, il robot verrà scaricato e installato automaticamente.
-
Lo troverai in Navigator → Expert Advisors → Market.
-
Trascina AI STRIX sul grafico della coppia desiderata.
-
Configura i parametri nella scheda Inputs secondo le tue preferenze e tolleranza al rischio.
-
Nella scheda Common, assicurati che "Allow Algo Trading" sia abilitato.
-
Clicca su OK per avviare il robot.