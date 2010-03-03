AI Strix

AI STRIX

Robot di Trading Avanzato con Intelligenza Artificiale per MetaTrader 5

Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio per ricevere un regalo e la guida all'installazione.

Prezzo per le prime 10 copie: 149 $
Successivamente, il prezzo aumenterà di 100 $ ogni 10 copie vendute.

Funzionalità principali (Core Features)

  • Analisi basata su AI: Il robot utilizza una rete neurale per elaborare grandi quantità di dati di mercato, identificare modelli e prendere decisioni di trading informate.

  • Integrazione multi-modello: Combina informazioni provenienti da diversi modelli analitici per migliorare l’accuratezza delle previsioni.

  • Adattamento dinamico: Il sistema si adatta continuamente ai cambiamenti del mercato, imparando e regolando la strategia.

  • Gestione del rischio: Include funzionalità integrate di gestione del rischio per controllare l'esposizione e proteggere il capitale.

  • Esecuzione automatica: Una volta identificata un’opportunità di trading, il robot esegue automaticamente le operazioni, gestendo l’intero ciclo di vita della posizione.

Come funziona (How It Works)

Il robot monitora continuamente i mercati finanziari, elaborando l’azione dei prezzi, indicatori e altri dati rilevanti.
Il motore AI analizza queste informazioni per prevedere i movimenti dei prezzi.
Quando viene identificata una configurazione ad alta probabilità che soddisfa i criteri predefiniti, il robot apre e gestisce la posizione.

Interfaccia utente (User Interface)

AI STRIX presenta un pannello chiaro e minimalista sul grafico, che mostra le informazioni chiave senza sovraccaricare il grafico.

Configurazione (Setup and Configuration)

Saldo minimo raccomandato: 500 $ (può variare in base al tipo di conto e leva del broker)
Si consiglia di iniziare con un conto demo per comprendere il comportamento del robot.

Strumenti supportati:
Ottimizzato per principali coppie valutarie (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) e Oro (XAUUSD).
Può essere utilizzato anche su criptovalute se il broker offre spread e commissioni basse.
Si consiglia di effettuare backtest sugli strumenti scelti.

Timeframe e livello di rischio

Timeframe Livello di rischio Frequenza di trading
15 Minuti (M15) Medio Alto
1 Ora (H1) Basso Basso

Installazione da MQL5 Marketplace (Installation from MQL5 Marketplace)

  1. Apri il terminale MetaTrader 5.

  2. Vai alla scheda Market in basso.

  3. Cerca AI STRIX nella barra di ricerca.

  4. Clicca sul prodotto e scegli di acquistare o noleggiare.

  5. Dopo l'acquisto, il robot verrà scaricato e installato automaticamente.

  6. Lo troverai in Navigator → Expert Advisors → Market.

  7. Trascina AI STRIX sul grafico della coppia desiderata.

  8. Configura i parametri nella scheda Inputs secondo le tue preferenze e tolleranza al rischio.

  9. Nella scheda Common, assicurati che "Allow Algo Trading" sia abilitato.

  10. Clicca su OK per avviare il robot.


