AI STRIX ist ein Trading-Roboter, der fortschrittliche Algorithmen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens nutzt, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades auf der MetaTrader 5 Plattform auszuführen.

Hauptfunktionen

KI-gestützte Analyse

Der Roboter verwendet ein neuronales Netzwerk zur Verarbeitung von Marktdaten, zur Identifizierung von Mustern und zur Treffen von Handelsentscheidungen basierend auf technischer Analyse.

Multi-Modell-Integration

Kombiniert Erkenntnisse aus mehreren analytischen Modellen, um die Genauigkeit der Marktanalyse zu verbessern.

Dynamische Anpassung

Das System passt sich an verändernde Marktdynamiken an und passt kontinuierlich seinen Analyseansatz an.

Risikomanagement

Enthält integrierte Risikomanagement-Funktionen zur Steuerung des Exposures.

Automatisierte Ausführung

Wenn eine Handelsmöglichkeit identifiziert wird, kann der Roboter Trades automatisch ausführen und den gesamten Lebenszyklus einer Position vom Einstieg bis zum Ausstieg verwalten.

Funktionsweise

Der Roboter überwacht kontinuierlich die Finanzmärkte und verarbeitet Preisbewegungen, Indikatoren und andere relevante Datenpunkte. Seine KI-Engine analysiert diese Informationen, um potenzielle Handelssetups zu identifizieren. Wenn das System ein Setup identifiziert, das seinen vordefinierten Kriterien entspricht, wird es fortfahren, einen Trade zu eröffnen und zu verwalten.

Benutzeroberfläche

AI STRIX verfügt über ein sauberes und minimalistisches Panel im Chart, das wichtige Informationen anzeigt, ohne das Trading-Chart zu überladen. Dies ermöglicht eine einfache Überwachung des Status und der Leistung des Roboters.

Einrichtung und Konfiguration

Mindestguthaben

Ein Mindestguthaben von $500 wird für den Start empfohlen, dies kann jedoch je nach Kontotyp und Hebelwirkung Ihres Brokers variieren. Es ist ratsam, mit einem Demokonto zu beginnen, um das Verhalten des Roboters vor dem Live-Trading zu verstehen.

Unterstützte Instrumente

Der Roboter ist für Hauptwährungspaare wie EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD und Gold (XAUUSD) optimiert. Er kann auch auf anderen Instrumenten verwendet werden. Wenn Ihr Broker niedrige Spreads und Provisionen auf Kryptowährungen anbietet, können Sie den Roboter auch auf diesen testen. Es wird empfohlen, Backtesting auf Ihren gewählten Instrumenten durchzuführen, um optimale Einstellungen zu finden.

Empfohlene Zeitrahmen und Risiko

Zeitrahmen Risikoniveau Handelsfrequenz
15 Minuten (M15) Mittel Höher
1 Stunde (H1) Niedrig Niedriger

Installation vom MQL5 Marktplatz

  1. Öffnen Sie Ihr MetaTrader 5 Terminal.
  2. Gehen Sie zur Registerkarte "Markt" am unteren Rand des Terminals.
  3. Suchen Sie in der Suchleiste des Marktplatzes nach "AI STRIX".
  4. Klicken Sie auf das Produkt und wählen Sie den Kauf oder die Miete des Expert Advisors.
  5. Nach dem Kauf wird der Roboter automatisch heruntergeladen und in Ihrem Terminal installiert.
  6. Sie finden den Roboter im "Navigator"-Fenster unter "Expert Advisors" und dann "Markt".
  7. Ziehen Sie "AI STRIX" aus dem Navigator auf das Chart des gewünschten Währungspaares.
  8. Konfigurieren Sie in der Registerkarte "Eingaben" die Parameter gemäß Ihren Handelspräferenzen und Ihrer Risikotoleranz.
  9. Stellen Sie in der Registerkarte "Allgemein" sicher, dass "Algo-Trading erlauben" aktiviert ist.
  10. Klicken Sie auf "OK", um den Roboter zu starten.

Wichtige Hinweise

Dieser Trading-Roboter ist als Werkzeug für Händler konzipiert, die künstliche Intelligenz in ihren Trading-Ansatz integrieren möchten. Vergangene Leistungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Trading birgt Risiken, und Sie sollten nur mit Kapital handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Es wird empfohlen, den Roboter gründlich auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden. Passen Sie die Risikoeinstellungen entsprechend Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße an.

Support

Für Fragen und Support nutzen Sie bitte den Kommentarbereich unten oder das MQL5-Nachrichtensystem.

