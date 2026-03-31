Exp5 SafetyLock PRO for MT5

SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — премиальная система защитного локирования и управления рисками

SAFETYLOCK for MT5 — это профессиональная утилита для MetaTrader 5, которая автоматически создает противоположный защитный отложенный ордер для уже открытой позиции.

Когда трейдер или другой Expert Advisor открывает сделку, SAFETYLOCK может разместить защитный Buy Stop или Sell Stop на заданной дистанции. Если рынок движется против исходной позиции, этот ордер активируется и формирует контролируемую safety lock-структуру.

Это не обычный hedge и не хаотичное усреднение. SAFETYLOCK помогает заранее подготовить recovery-сценарий: контролировать открытую позицию, активировать защитный ордер, использовать множитель лота, сопровождать защитную позицию и управлять дальнейшими действиями по заданным правилам.

Важно: SAFETYLOCK не гарантирует прибыль и не отменяет рыночный риск. Это инструмент профессионального контроля открытых позиций и построения защитной логики в сложных рыночных условиях.

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Что делает SAFETYLOCK

  • Контролирует уже открытые позиции в MetaTrader 5.
  • Создает противоположный защитный отложенный ордер.
  • Поддерживает Buy Stop и Sell Stop для safety lock-сценария.
  • Может динамически перемещать защитный pending order вслед за рынком.
  • Позволяет использовать множитель лота для защитного ордера.
  • Фильтрует позиции по символу, типу сделки, magic number, комментарию и размеру лота.
  • Может закрывать исходную позицию после активации защиты по заданным условиям.

Как это работает

  1. Вы или другой Expert Advisor открываете позицию.
  2. SAFETYLOCK проверяет ее по заданным фильтрам.
  3. Если позиция подходит, советник размещает противоположный защитный отложенный ордер.
  4. Если рынок идет против исходной позиции, защитный ордер активируется.
  5. После активации SAFETYLOCK выполняет дальнейшую логику управления согласно настройкам.

Когда SAFETYLOCK особенно полезен

  • когда нужен автоматический защитный сценарий после открытия сделки
  • когда сделки открывает другой советник, а вам нужен дополнительный слой контроля риска
  • когда нужно заменить эмоциональное ручное хеджирование заранее заданной логикой
  • когда важно управлять сделками по magic number, символу, комментарию или размеру лота
  • когда нужен recovery-сценарий для сложных рыночных ситуаций

Основные параметры

  • MilliSecondsTimerForMonitoring — интервал проверки позиций в миллисекундах.
  • SymbolMonitoring — символы для мониторинга. ALL_SYMBOL контролирует все символы на счете.
  • Type_Monitoring — тип контролируемых позиций: BUY, SELL или ALL.
  • Magic_Monitoring — magic number позиций для мониторинга. Можно указать несколько значений через запятую.
  • Comment_Monitoring — фильтр позиций по комментарию.
  • Min_Lot_Monitoring — минимальный лот позиции для мониторинга.
  • Max_Lot_Monitoring — максимальный лот позиции для мониторинга.
  • SafetyPosMonitoring — контроль позиций, ранее открытых SAFETYLOCK.

Параметры защитного ордера

  • StopLosse — Stop Loss для защитного отложенного ордера.
  • TakeProfite — Take Profit для защитного отложенного ордера.
  • MNLOT — множитель лота для защитного ордера.
  • StopOrderDeltaifUSE — расстояние в пунктах для размещения защитного ордера.
  • NumberofStopOrder — количество защитных ордеров для одной позиции.
  • DistancefromStopOrders — шаг между защитными ордерами.
  • ModifyOrdPend — динамическое перемещение защитного отложенного ордера.
  • ModifyOrdPend_STEP — шаг перемещения защитного ордера.
  • ReopenClosedSafetyOrders — повторное открытие защитных ордеров, пока исходная позиция остается открытой.

Логика управления после активации защиты

  • Close_One_if_Safety_Closed_In_Profit — закрывает исходную позицию, если закрытая SafetyLock-позиция компенсировала текущий убыток.
  • Close_One_if_Safety_More_profitable — закрывает исходную позицию, если активная SafetyLock-позиция стала прибыльнее текущего убытка.
  • CloseOneifStopsActive — закрывает исходную позицию сразу после активации защитного ордера.
  • CloseSafetyPositionsifclosed — закрывает SafetyLock-позиции после закрытия исходной позиции.
  • Remove_TAKEPROFIT_ofOriginalifStopsActive — удаляет Take Profit исходной позиции после активации защиты.
  • Remove_STOPLOSS_ofOriginalifStopsActive — удаляет Stop Loss исходной позиции после активации защиты.

SAFETYLOCK for MT5 создан для трейдеров, которым нужен структурированный защитный сценарий, автоматические противоположные отложенные ордера, динамическое сопровождение защиты и гибкое управление риском в MetaTrader 5.

Vladon, Expforex

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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
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Chioma Obunadike
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Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
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Lukas Roth
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EA Auditor
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EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
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Фильтр:
Atila R Akdeniz
515
Atila R Akdeniz 2026.05.04 04:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vladislav Andruschenko
311044
Ответ разработчика Vladislav Andruschenko 2026.05.04 05:45
Thank you :-)
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