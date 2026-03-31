Exp5 SafetyLock PRO for MT5

SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — премиальная система защитного локирования и управления рисками

SAFETYLOCK for MT5 — это профессиональная утилита для MetaTrader 5, которая автоматически создает противоположный защитный отложенный ордер для уже открытой позиции.

Когда трейдер или другой Expert Advisor открывает сделку, SAFETYLOCK может разместить защитный Buy Stop или Sell Stop на заданной дистанции. Если рынок движется против исходной позиции, этот ордер активируется и формирует контролируемую safety lock-структуру.

Это не обычный hedge и не хаотичное усреднение. SAFETYLOCK помогает заранее подготовить recovery-сценарий: контролировать открытую позицию, активировать защитный ордер, использовать множитель лота, сопровождать защитную позицию и управлять дальнейшими действиями по заданным правилам.

Важно: SAFETYLOCK не гарантирует прибыль и не отменяет рыночный риск. Это инструмент профессионального контроля открытых позиций и построения защитной логики в сложных рыночных условиях.

Что делает SAFETYLOCK

Контролирует уже открытые позиции в MetaTrader 5.

Создает противоположный защитный отложенный ордер.

Поддерживает Buy Stop и Sell Stop для safety lock-сценария.

Может динамически перемещать защитный pending order вслед за рынком.

Позволяет использовать множитель лота для защитного ордера.

Фильтрует позиции по символу, типу сделки, magic number, комментарию и размеру лота.

Может закрывать исходную позицию после активации защиты по заданным условиям.

Как это работает

Вы или другой Expert Advisor открываете позицию. SAFETYLOCK проверяет ее по заданным фильтрам. Если позиция подходит, советник размещает противоположный защитный отложенный ордер. Если рынок идет против исходной позиции, защитный ордер активируется. После активации SAFETYLOCK выполняет дальнейшую логику управления согласно настройкам.

Когда SAFETYLOCK особенно полезен

когда нужен автоматический защитный сценарий после открытия сделки

когда сделки открывает другой советник, а вам нужен дополнительный слой контроля риска

когда нужно заменить эмоциональное ручное хеджирование заранее заданной логикой

когда важно управлять сделками по magic number, символу, комментарию или размеру лота

когда нужен recovery-сценарий для сложных рыночных ситуаций

Основные параметры

MilliSecondsTimerForMonitoring — интервал проверки позиций в миллисекундах.

— интервал проверки позиций в миллисекундах. SymbolMonitoring — символы для мониторинга. ALL_SYMBOL контролирует все символы на счете.

— символы для мониторинга. ALL_SYMBOL контролирует все символы на счете. Type_Monitoring — тип контролируемых позиций: BUY, SELL или ALL.

— тип контролируемых позиций: BUY, SELL или ALL. Magic_Monitoring — magic number позиций для мониторинга. Можно указать несколько значений через запятую.

— magic number позиций для мониторинга. Можно указать несколько значений через запятую. Comment_Monitoring — фильтр позиций по комментарию.

— фильтр позиций по комментарию. Min_Lot_Monitoring — минимальный лот позиции для мониторинга.

— минимальный лот позиции для мониторинга. Max_Lot_Monitoring — максимальный лот позиции для мониторинга.

— максимальный лот позиции для мониторинга. SafetyPosMonitoring — контроль позиций, ранее открытых SAFETYLOCK.

Параметры защитного ордера

StopLosse — Stop Loss для защитного отложенного ордера.

— Stop Loss для защитного отложенного ордера. TakeProfite — Take Profit для защитного отложенного ордера.

— Take Profit для защитного отложенного ордера. MNLOT — множитель лота для защитного ордера.

— множитель лота для защитного ордера. StopOrderDeltaifUSE — расстояние в пунктах для размещения защитного ордера.

— расстояние в пунктах для размещения защитного ордера. NumberofStopOrder — количество защитных ордеров для одной позиции.

— количество защитных ордеров для одной позиции. DistancefromStopOrders — шаг между защитными ордерами.

— шаг между защитными ордерами. ModifyOrdPend — динамическое перемещение защитного отложенного ордера.

— динамическое перемещение защитного отложенного ордера. ModifyOrdPend_STEP — шаг перемещения защитного ордера.

— шаг перемещения защитного ордера. ReopenClosedSafetyOrders — повторное открытие защитных ордеров, пока исходная позиция остается открытой.

Логика управления после активации защиты

Close_One_if_Safety_Closed_In_Profit — закрывает исходную позицию, если закрытая SafetyLock-позиция компенсировала текущий убыток.

— закрывает исходную позицию, если закрытая SafetyLock-позиция компенсировала текущий убыток. Close_One_if_Safety_More_profitable — закрывает исходную позицию, если активная SafetyLock-позиция стала прибыльнее текущего убытка.

— закрывает исходную позицию, если активная SafetyLock-позиция стала прибыльнее текущего убытка. CloseOneifStopsActive — закрывает исходную позицию сразу после активации защитного ордера.

— закрывает исходную позицию сразу после активации защитного ордера. CloseSafetyPositionsifclosed — закрывает SafetyLock-позиции после закрытия исходной позиции.

— закрывает SafetyLock-позиции после закрытия исходной позиции. Remove_TAKEPROFIT_ofOriginalifStopsActive — удаляет Take Profit исходной позиции после активации защиты.

— удаляет Take Profit исходной позиции после активации защиты. Remove_STOPLOSS_ofOriginalifStopsActive — удаляет Stop Loss исходной позиции после активации защиты.

SAFETYLOCK for MT5 создан для трейдеров, которым нужен структурированный защитный сценарий, автоматические противоположные отложенные ордера, динамическое сопровождение защиты и гибкое управление риском в MetaTrader 5.

Vladon, Expforex

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