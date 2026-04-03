AccountTrackerPro

AccountTracker PRO - это профессиональный MT5 индикатор статистики торговли и трекер результатов счета для MetaTrader 5. Он объединяет мониторинг торговой эффективности, анализ просадки, дневной прибыли, почасовой статистики, статистики по дням недели и календарной истории в одной компактной панели прямо на графике.
Если вам нужен трекер счета MT5, индикатор торговой статистики MetaTrader 5, монитор просадки, панель аналитики торговли или удобный инструмент для контроля дневной прибыли, AccountTracker PRO создан именно для этого. Он в реальном времени показывает баланс, equity, floating P/L, текущую просадку, максимальную просадку, peak balance, количество сделок, открытые позиции, Profit Factor, Win Rate и историю по дням.
Особенно важна корректная логика пополнений и выводов. Движения капитала исключаются из торгового P/L, а пиковый баланс корректируется так, чтобы пополнение или вывод не создавали ложный всплеск просадки. В результате статистика отражает именно торговую эффективность, а не переводы денег.
Ключевые преимущества:
- Аналитическая панель прямо на графике MetaTrader 5
- Вкладки Overview, Hours, Days и Calendar
- Тепловая карта по часам и дням недели
- Трекер дневной прибыли и монитор эффективности счета
- Монитор просадки в реальном времени: Current DD, Max DD, Peak Balance
- Profit Factor и Win Rate на основе реально закрытых сделок
- Календарный вид с дневным P/L, просадкой и подробными подсказками
- Постоянное сохранение данных и восстановление после перезапуска
- Экспорт статистики, алерты по просадке и Demo Mode
- Светлая и темная темы, перетаскиваемая и сворачиваемая панель
Лучше всего подходит для:
- Forex, золота, индексов, криптовалют и CFD
- Реальных счетов, демо-счетов и prop firm аккаунтов
- Любого брокера, любого символа и любого таймфрейма
Важно:
- Это индикатор, а не советник
- Может работать на одном графике вместе с любым EA
- Статистика хранится отдельно по каждому счету и символу
- По умолчанию cash-flow определяется через `DEAL_TYPE_BALANCE`
- Если брокер использует credits, corrections или charges как реальные движения капитала, включите соответствующие параметры
I have been testing AccountTrackerPro for a while now and it does exactly what I needed. The main strength of this indicator is how clearly it shows real-time equity, drawdown, and overall account performance without needing to dig through MT5 reports. For anyone running EAs or basket strategies, this is very useful. It gives a clear picture of what is actually happening to your account in real time, not just balance but equity behaviour, which is what really matters. The interface is simple and easy to read. No clutter, no unnecessary features. Everything important is visible at a glance. Installation was straightforward and it runs smoothly without slowing down the platform. What I like most is the ability to monitor drawdown properly. This is something MT5 does not handle well by default, especially if you are managing risk actively. If you are serious about trading and want better visibility over your account performance, this is a solid tool. It does what it says and does it well.