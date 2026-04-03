AccountTrackerPro

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  • Artem Khakalo
    Artem Khakalo

    Artem Khakalo

    3.5 (6)
    Welcome to my profile! 👋

    We are passionate about algorithmic trading 📈 and develop high-quality Expert Advisors (EAs) 🤖 and indicators 📊 for the MetaTrader community.
    Our goal is to create tools that help traders implement their strategies effectively and reliably 👍.
    6 продуктов
  • Версия: 1.26
  • Обновлено: 20 июля 2026
  • Активации: 10
AccountTracker PRO - это профессиональный MT5 индикатор статистики торговли и трекер результатов счета для MetaTrader 5. Он объединяет мониторинг торговой эффективности, анализ просадки, дневной прибыли, почасовой статистики, статистики по дням недели и календарной истории в одной компактной панели прямо на графике.

Если вам нужен трекер счета MT5, индикатор торговой статистики MetaTrader 5, монитор просадки, панель аналитики торговли или удобный инструмент для контроля дневной прибыли, AccountTracker PRO создан именно для этого. Он в реальном времени показывает баланс, equity, floating P/L, текущую просадку, максимальную просадку, peak balance, количество сделок, открытые позиции, Profit Factor, Win Rate и историю по дням.

Особенно важна корректная логика пополнений и выводов. Движения капитала исключаются из торгового P/L, а пиковый баланс корректируется так, чтобы пополнение или вывод не создавали ложный всплеск просадки. В результате статистика отражает именно торговую эффективность, а не переводы денег.

Ключевые преимущества:
- Аналитическая панель прямо на графике MetaTrader 5
- Вкладки Overview, Hours, Days и Calendar
- Тепловая карта по часам и дням недели
- Трекер дневной прибыли и монитор эффективности счета
- Монитор просадки в реальном времени: Current DD, Max DD, Peak Balance
- Profit Factor и Win Rate на основе реально закрытых сделок
- Календарный вид с дневным P/L, просадкой и подробными подсказками
- Постоянное сохранение данных и восстановление после перезапуска
- Экспорт статистики, алерты по просадке и Demo Mode
- Светлая и темная темы, перетаскиваемая и сворачиваемая панель

Лучше всего подходит для:
- Forex, золота, индексов, криптовалют и CFD
- Реальных счетов, демо-счетов и prop firm аккаунтов
- Любого брокера, любого символа и любого таймфрейма

Важно:
- Это индикатор, а не советник
- Может работать на одном графике вместе с любым EA
- Статистика хранится отдельно по каждому счету и символу
- По умолчанию cash-flow определяется через `DEAL_TYPE_BALANCE`
- Если брокер использует credits, corrections или charges как реальные движения капитала, включите соответствующие параметры
Отзывы 2
amcosmos
96
amcosmos 2026.04.15 20:28 
 

I have been testing AccountTrackerPro for a while now and it does exactly what I needed. The main strength of this indicator is how clearly it shows real-time equity, drawdown, and overall account performance without needing to dig through MT5 reports. For anyone running EAs or basket strategies, this is very useful. It gives a clear picture of what is actually happening to your account in real time, not just balance but equity behaviour, which is what really matters. The interface is simple and easy to read. No clutter, no unnecessary features. Everything important is visible at a glance. Installation was straightforward and it runs smoothly without slowing down the platform. What I like most is the ability to monitor drawdown properly. This is something MT5 does not handle well by default, especially if you are managing risk actively. If you are serious about trading and want better visibility over your account performance, this is a solid tool. It does what it says and does it well.

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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
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Фильтр:
sixhunter83
117
sixhunter83 2026.06.10 12:52 
 

overall still abit buggy and have some issues. not as stable and complete as it should have been in terms of both the tool and user support/experience. ps. some more update, its quite broken n not ready to use at all. even changing a simple timeframe will reset all your data away. extremely disappointed. strongly advise not to purchase. this product has not been tested enough to b used in a functional way.

amcosmos
96
amcosmos 2026.04.15 20:28 
 

I have been testing AccountTrackerPro for a while now and it does exactly what I needed. The main strength of this indicator is how clearly it shows real-time equity, drawdown, and overall account performance without needing to dig through MT5 reports. For anyone running EAs or basket strategies, this is very useful. It gives a clear picture of what is actually happening to your account in real time, not just balance but equity behaviour, which is what really matters. The interface is simple and easy to read. No clutter, no unnecessary features. Everything important is visible at a glance. Installation was straightforward and it runs smoothly without slowing down the platform. What I like most is the ability to monitor drawdown properly. This is something MT5 does not handle well by default, especially if you are managing risk actively. If you are serious about trading and want better visibility over your account performance, this is a solid tool. It does what it says and does it well.

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