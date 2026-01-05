AstroBot
- Эксперты
- Anatolii Rozhkov
- Версия: 1.33
- Активации: 5
AstroBot — это торговый советник для таймфрейма 10 минут на парах EURUSD, EURJPY, USDJPY. Он автоматически ищет моменты, когда цена “перегрета” и есть шанс на откат, и ведёт сделку по заранее заданным правилам.
Принцип работы
-
Поиск входа:
Советник использует Bollinger Bands (границы “нормального” диапазона цены) и MACD (показывает силу импульса).
-
Если цена подходит к нижней границе Bollinger и MACD подтверждает движение — открывается BUY.
-
Если цена подходит к верхней границе Bollinger и MACD подтверждает движение — открывается SELL.
-
-
Доборы (сетка):
Если цена идёт против позиции, советник может добавлять сделки по шагу GridStepPips, увеличивая объём по Fibonacci или Multiplier (на выбор) до лимита MaxOrders.
-
Фиксация прибыли:
Когда серия сделок выходит в плюс от средней цены на TrailStartPips, включается трейлинг-стоп: советник подтягивает стоп-уровень на расстояние TrailStopPips, чтобы зафиксировать прибыль при откате.
Преимущества
-
Полностью автоматическая торговля по понятным правилам.
-
Хорошо подходит для сценариев “отката в диапазоне” (mean reversion).
-
Гибкая настройка риска: лимит доборов (MaxOrders), шаг сетки (GridStepPips), увеличение лота (Fibo/Multiplier).
-
Встроенная защита от дублей (анти-повтор открытия на одном уровне).
⚠️ Важно: стратегия с доборами и увеличением лота — повышенного риска (в коде нет “жёсткого SL при открытии”, прибыль фиксируется через трейлинг). Используйте минимальные лоты, тестируйте на демо/в тестере и контролируйте MaxOrders.Рекомендуемый баланс 1000$