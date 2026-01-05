AstroBot — это торговый советник для таймфрейма 10 минут на парах EURUSD, EURJPY, USDJPY. Он автоматически ищет моменты, когда цена “перегрета” и есть шанс на откат, и ведёт сделку по заранее заданным правилам.

Принцип работы

Поиск входа:

Советник использует Bollinger Bands (границы “нормального” диапазона цены) и MACD (показывает силу импульса). Если цена подходит к нижней границе Bollinger и MACD подтверждает движение — открывается BUY . Если цена подходит к верхней границе Bollinger и MACD подтверждает движение — открывается SELL .

Доборы (сетка):

Если цена идёт против позиции, советник может добавлять сделки по шагу GridStepPips , увеличивая объём по Fibonacci или Multiplier (на выбор) до лимита MaxOrders .

Фиксация прибыли:

Когда серия сделок выходит в плюс от средней цены на TrailStartPips, включается трейлинг-стоп: советник подтягивает стоп-уровень на расстояние TrailStopPips, чтобы зафиксировать прибыль при откате.

Преимущества

Полностью автоматическая торговля по понятным правилам.

Хорошо подходит для сценариев “ отката в диапазоне ” (mean reversion).

Гибкая настройка риска: лимит доборов (MaxOrders), шаг сетки (GridStepPips), увеличение лота (Fibo/Multiplier).

Встроенная защита от дублей (анти-повтор открытия на одном уровне).

⚠️ Важно: стратегия с доборами и увеличением лота — повышенного риска (в коде нет “жёсткого SL при открытии”, прибыль фиксируется через трейлинг). Используйте минимальные лоты, тестируйте на демо/в тестере и контролируйте MaxOrders.

Рекомендуемый баланс 1000$