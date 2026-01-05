AstroBot

AstroBot  — это торговый советник для таймфрейма 10 минут на парах EURUSD, EURJPY, USDJPY. Он автоматически ищет моменты, когда цена “перегрета” и есть шанс на откат, и ведёт сделку по заранее заданным правилам.

Принцип работы

  • Поиск входа:
    Советник использует Bollinger Bands (границы “нормального” диапазона цены) и MACD (показывает силу импульса).

    • Если цена подходит к нижней границе Bollinger и MACD подтверждает движение — открывается BUY.

    • Если цена подходит к верхней границе Bollinger и MACD подтверждает движение — открывается SELL.

  • Доборы (сетка):
    Если цена идёт против позиции, советник может добавлять сделки по шагу GridStepPips, увеличивая объём по Fibonacci или Multiplier (на выбор) до лимита MaxOrders.

  • Фиксация прибыли:
    Когда серия сделок выходит в плюс от средней цены на TrailStartPips, включается трейлинг-стоп: советник подтягивает стоп-уровень на расстояние TrailStopPips, чтобы зафиксировать прибыль при откате.

Преимущества

  • Полностью автоматическая торговля по понятным правилам.

  • Хорошо подходит для сценариев “отката в диапазоне” (mean reversion).

  • Гибкая настройка риска: лимит доборов (MaxOrders), шаг сетки (GridStepPips), увеличение лота (Fibo/Multiplier).

  • Встроенная защита от дублей (анти-повтор открытия на одном уровне).

⚠️ Важно: стратегия с доборами и увеличением лота — повышенного риска (в коде нет “жёсткого SL при открытии”, прибыль фиксируется через трейлинг). Используйте минимальные лоты, тестируйте на демо/в тестере и контролируйте MaxOrders.

     Рекомендуемый баланс 1000$
