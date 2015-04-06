Virgo EA MT4

Ограниченное предложение: осталось 3/10 экземпляров, цена будет увеличиваться на 1200 долларов за каждые десять проданных экземпляров, окончательная цена — 29000 долларов.


1.) Торговые сигналы


2.) Характеристики продукта

  1. Согласно результатам бэктеста, долгосрочный процент выигрышей составляет ±80%, а максимальный совокупный годовой темп роста составляет ±130%.
  2. Минимальный стартовый капитал, необходимый для торговли, составляет всего 100 долларов США.
  3. Никаких громоздких настроек параметров нет, вам нужно только установить время торговли и управление средствами.
  4. Клиенты могут выбрать, включать ли метод управления средствами Мартингейл в соответствии со своими потребностями.
  5. Используйте True Trailing Stop и Trailing Stop в каждой сделке.
  6. По результатам бэктеста каждая сделка проводится не более одной недели.
  7. Торгуйте только тогда, когда есть большой тренд, и не торгуйте до трех месяцев, основываясь на результатах тестирования на истории, а в среднем один раз в неделю.
  8. Нет необходимости фильтровать новостные события или загружать дополнительные файлы.
  9. Требования к типу брокера, типу счета, брокерскому спреду и сетевой задержке не высоки.
  10. Его можно использовать в сочетании с другими советниками, но инвестиционные цели между советниками не могут повторяться.
  11. Если не будет ошибки, влияющей на результаты торговли, советник не будет обновляться, что обеспечивает стабильность работы советника.
  12. Клиенты могут самостоятельно оптимизировать некоторые параметры, например, регулировать расстояния стоп-лосса и тейк-профита, чтобы адаптироваться к результатам тестирования своих брокеров.
  13. Если исключить влияние фактических спредов и проскальзывания, фактические результаты торговли почти соответствуют результатам тестирования исторических данных Tick.
  14. После более чем трёх лет тестирования вне выборки это гарантирует, что у советника не возникнет проблем с переоснащением.

3.) Требования к транзакции

  • Тип брокера: ECN, STP или MM доступны без ограничений.
  • Тип счета: Стандартный, с нулевым спредом или исламские счета принимаются без каких-либо ограничений.
  • Компенсационный счет: должен быть компенсационным счетом.
  • Часовой пояс брокера: клиенты могут установить его самостоятельно. Часовой пояс брокера обычно GMT+2 по летнему времени США.
  • Цель инвестиций: XAUUSD
  • Часовой пояс графика: m1
  • Стартовый капитал: $100
  • Минимальное кредитное плечо: 1:30
  • Максимальный спред: лимита спреда нет, но чем ниже спред, тем лучше.
  • Максимальная задержка: 2000 мс
  • Тип VPS: необходимо использовать VPS на базе Windows.

4.) Что нужно знать о бэктестировании

  1. Перед тестированием на истории убедитесь, что часовой пояс GMT соответствует вашему брокеру, иначе результаты тестирования будут неверными. Если вы не знаете часовой пояс по Гринвичу, используемый вашим брокером, обратитесь к своему брокеру.
  2. В ходе тестирования с начала марта этого года по конец октября этого года летнее время должно быть установлено на № 1. Во время бэктеста с начала ноября этого года до конца февраля следующего года летнее время должно быть отключено, иначе результаты бэктеста будут неверными.
  3. При тестировании на исторических данных выберите данные как минимум за 1 минуту или за тик, чтобы гарантировать качество данных выше 98,00%.
  4. Рекомендуется проводить тестирование на платформе МТ5. Только платформа MT5 может предоставить актуальные исторические данные от брокеров. Если ваш брокер предлагает только платформу MT4, рассмотрите возможность перехода на брокера, который предлагает платформу MT5.
  5. Исторические данные сильно различаются между брокерами. Не рекомендуется использовать плагин MT4 для бэктестинга. Результаты бэктеста, предоставляемые плагином бэктеста, могут ввести вас в заблуждение и заставить вас установить неправильные определения рисков, что очень опасно.
  6. Тестирование на истории MT4 не поддерживает тестирование мультивалютных пар. Этот продукт использует несколько графиков валютных пар. При использовании платформы MT4 для тестирования на истории может возникнуть большая ошибка между результатами тестирования и фактическими результатами торговли. Настоятельно рекомендуется использовать платформу MT5. Проведите бэктестирование.

5.) Технические детали

  • Проверьте источник исторических данных: Pepperstone.
  • Время в пределах выборки: 2018.01.01 – 2019.01.01.
  • Запредельное время: 2019.01.01 - 2023.12.01.
  • Основа для входа в рынок: несколько индикаторов Уильямса подают сигналы входа в рынок.
  • Основа выхода: Автоматический выход, управляемый трейлинг-стопом.

6.) Управление капиталом

определение риска баланс мартингейл Среднегодовой темп роста максимальная просадка точка максимального проигрыша Риск ликвидации
низкий риск 500 долларов США настоящий Совокупный годовой темп роста ± 20% Среднее ДД±20% СреднийDD±30% Да
высокий риск 100 долларов настоящий Совокупный годовой темп роста ± 130% БДР±80% БДР±100% Да
низкий риск 500 долларов США Неправильный Совокупный годовой темп роста ± 10% Среднее ДД±10% Среднее ДД±20% Нет
высокий риск 100 долларов Неправильный Совокупный годовой темп роста ± 55% БДР±45% БДР±100% Нет

      7.) Информация о покупке

      • Если у советника нет нужных вам функций, не покупайте его. Я не буду добавлять в продукт какие-либо новые функции, если не возникнет ошибка, влияющая на результаты торговли. Частые обновления раздражают большинство клиентов. Надеюсь, вы понимаете.
      • Фактические результаты торговли могут различаться у разных брокеров. Выберите брокера, которого вы хотите использовать для тестирования на истории, и убедитесь, что результаты тестирования вас удовлетворяют, прежде чем принимать решение о покупке.
      • Если у вас возникнут какие-либо трудности после покупки, немедленно свяжитесь со мной, не стесняйтесь! Чем скорее вы сообщите мне об этом, тем скорее я смогу провести расследование. Чем раньше будет проведено расследование, тем быстрее проблема будет решена.
      • В настоящее время я продаю свои продукты только на MQL5.com. Если вы видите, что кто-то продает мою продукцию на других сайтах, будьте осторожны, это мошенничество.

      8.) Свяжитесь со службой поддержки клиентов

      • Окно контактов: https:   //www.mql5.com/en/users/sqrc
      • Время контакта: самое быстрое время ответа составляет пять минут, самое медленное время ответа не превышает 24 часов, 7 дней в неделю, круглый год.
      • Контактная информация: Пожалуйста, нажмите кнопку [Отправить сообщение] справа от публикации с фотографией, чтобы немедленно связаться со мной. Вы также можете оставить сообщение в разделе обсуждения продукта, но я не получу ваше сообщение сразу.
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      Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
      Gold Trade Pro
      Profalgo Limited
      4.61 (23)
      Эксперты
      Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
      Xyron Edge MT4
      Ahmad Sidik
      Эксперты
      Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
      Kenni Trades Gold Breakout MT4
      Ken Rmah
      Эксперты
      Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
      Gold Hunter Pro MT4
      Farell Edson Mazarin
      Эксперты
      Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
      Multi Sniper mq
      DMITRII GRIDASOV
      5 (4)
      Эксперты
      Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
      Aura Neuron MT4
      Stanislav Tomilov
      4.67 (15)
      Эксперты
      Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
      Vortex Gold MT4
      Stanislav Tomilov
      4.93 (43)
      Эксперты
      Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
      Mirror EA mt4
      Vasiliy Strukov
      5 (1)
      Эксперты
      Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
      EA Black Dragon
      Ramil Minniakhmetov
      4.74 (568)
      Эксперты
      EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
      Vortex Turbo EA MT4
      Stanislav Tomilov
      5 (10)
      Эксперты
      Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
      EA Gold Stuff
      Vasiliy Strukov
      4.7 (1091)
      Эксперты
      EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
      AW Double Grids EA
      AW Trading Software Limited
      4.5 (8)
      Эксперты
      Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
      Golden Moon Scalper
      Nguyen Hang Hai Ha
      2.8 (5)
      Эксперты
      Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
      Bypass Generator MT4
      Connor Michael Woodson
      1 (1)
      Эксперты
      Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
      Trend Catcher Exp
      Ramil Minniakhmetov
      5 (2)
      Эксперты
      Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
      HFT Prop EA
      Manpreet Singh
      4.93 (257)
      Эксперты
      HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
      BB Return mt4
      Leonid Arkhipov
      4.89 (18)
      Эксперты
      BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
      Scalp On Scalp Off MT4
      Connor Michael Woodson
      Эксперты
      Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
      Adaptive Gold Scalper MT4
      Fan Yang
      Эксперты
      Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
      Aurum AI mt4
      Leonid Arkhipov
      4.94 (34)
      Эксперты
      ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
      BF Scalper PRO
      Lachezar Krastev
      4.05 (56)
      Эксперты
      BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
      Quantum Nexus MT4
      Farell Edson Mazarin
      Эксперты
      Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
      Другие продукты этого автора
      Virgo EA MT5
      Hong Yi Li
      Эксперты
      目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過過度擬合，請勿購買。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。 （舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 處女座 EA 低風險：  https://www.mql5.com/zh/signals/2209017 我的所有信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用 Martingale 資金管理方式。 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。 無需過濾新聞事件或下載任何其他
      Gemini EA MT5
      Hong Yi Li
      Эксперты
      目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過歷史數據校準，請勿購買。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Gemini EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2309494 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。 根據回測結果，利潤因子約為 2.4
      Piggy Bank EA MT5
      Hong Yi Li
      Эксперты
      目前這個 EA 定價為兩年 1190.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Piggy Bank EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2324069 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由6組SPX500交易策略與4組XAUUSD交易策略組成，共10組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆
      Cat Box EA MT5
      Hong Yi Li
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      目前這個 EA 定價為兩年 5900.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。 （舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Cat Box EA MT5 Medium risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2382696 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 US500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組US500交易策略與5組XAUUSD交易策略組成，共15組交易策略。 US500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。
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