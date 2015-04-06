Virgo EA MT4
- Эксперты
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Hong Yi Li「賺不賺錢不重要，主要是刺激。」－佚名
📌 關於我的經歷和所有產品以及常見問題
從2013年開始接觸外匯交易，並於2023年開始專注於MQL5/4程式開發。
致力於打造低風險、高回報、可持續盈利並適用於自營交易(Prop Firm)的自動化交易系統(EA)。
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Ограниченное предложение: осталось 3/10 экземпляров, цена будет увеличиваться на 1200 долларов за каждые десять проданных экземпляров, окончательная цена — 29000 долларов.
1.) Торговые сигналы
- Дева EA Низкий риск: https://www.mql5.com/en/signals/2209017
- Список всех моих сигналов: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller
2.) Характеристики продукта
- Согласно результатам бэктеста, долгосрочный процент выигрышей составляет ±80%, а максимальный совокупный годовой темп роста составляет ±130%.
- Минимальный стартовый капитал, необходимый для торговли, составляет всего 100 долларов США.
- Никаких громоздких настроек параметров нет, вам нужно только установить время торговли и управление средствами.
- Клиенты могут выбрать, включать ли метод управления средствами Мартингейл в соответствии со своими потребностями.
- Используйте True Trailing Stop и Trailing Stop в каждой сделке.
- По результатам бэктеста каждая сделка проводится не более одной недели.
- Торгуйте только тогда, когда есть большой тренд, и не торгуйте до трех месяцев, основываясь на результатах тестирования на истории, а в среднем один раз в неделю.
- Нет необходимости фильтровать новостные события или загружать дополнительные файлы.
- Требования к типу брокера, типу счета, брокерскому спреду и сетевой задержке не высоки.
- Его можно использовать в сочетании с другими советниками, но инвестиционные цели между советниками не могут повторяться.
- Если не будет ошибки, влияющей на результаты торговли, советник не будет обновляться, что обеспечивает стабильность работы советника.
- Клиенты могут самостоятельно оптимизировать некоторые параметры, например, регулировать расстояния стоп-лосса и тейк-профита, чтобы адаптироваться к результатам тестирования своих брокеров.
- Если исключить влияние фактических спредов и проскальзывания, фактические результаты торговли почти соответствуют результатам тестирования исторических данных Tick.
- После более чем трёх лет тестирования вне выборки это гарантирует, что у советника не возникнет проблем с переоснащением.
3.) Требования к транзакции
- Тип брокера: ECN, STP или MM доступны без ограничений.
- Тип счета: Стандартный, с нулевым спредом или исламские счета принимаются без каких-либо ограничений.
- Компенсационный счет: должен быть компенсационным счетом.
- Часовой пояс брокера: клиенты могут установить его самостоятельно. Часовой пояс брокера обычно GMT+2 по летнему времени США.
- Цель инвестиций: XAUUSD
- Часовой пояс графика: m1
- Стартовый капитал: $100
- Минимальное кредитное плечо: 1:30
- Максимальный спред: лимита спреда нет, но чем ниже спред, тем лучше.
- Максимальная задержка: 2000 мс
- Тип VPS: необходимо использовать VPS на базе Windows.
4.) Что нужно знать о бэктестировании
- Перед тестированием на истории убедитесь, что часовой пояс GMT соответствует вашему брокеру, иначе результаты тестирования будут неверными. Если вы не знаете часовой пояс по Гринвичу, используемый вашим брокером, обратитесь к своему брокеру.
- В ходе тестирования с начала марта этого года по конец октября этого года летнее время должно быть установлено на № 1. Во время бэктеста с начала ноября этого года до конца февраля следующего года летнее время должно быть отключено, иначе результаты бэктеста будут неверными.
- При тестировании на исторических данных выберите данные как минимум за 1 минуту или за тик, чтобы гарантировать качество данных выше 98,00%.
- Рекомендуется проводить тестирование на платформе МТ5. Только платформа MT5 может предоставить актуальные исторические данные от брокеров. Если ваш брокер предлагает только платформу MT4, рассмотрите возможность перехода на брокера, который предлагает платформу MT5.
- Исторические данные сильно различаются между брокерами. Не рекомендуется использовать плагин MT4 для бэктестинга. Результаты бэктеста, предоставляемые плагином бэктеста, могут ввести вас в заблуждение и заставить вас установить неправильные определения рисков, что очень опасно.
- Тестирование на истории MT4 не поддерживает тестирование мультивалютных пар. Этот продукт использует несколько графиков валютных пар. При использовании платформы MT4 для тестирования на истории может возникнуть большая ошибка между результатами тестирования и фактическими результатами торговли. Настоятельно рекомендуется использовать платформу MT5. Проведите бэктестирование.
5.) Технические детали
- Проверьте источник исторических данных: Pepperstone.
- Время в пределах выборки: 2018.01.01 – 2019.01.01.
- Запредельное время: 2019.01.01 - 2023.12.01.
- Основа для входа в рынок: несколько индикаторов Уильямса подают сигналы входа в рынок.
- Основа выхода: Автоматический выход, управляемый трейлинг-стопом.
6.) Управление капиталом
|определение риска
|баланс
|мартингейл
|Среднегодовой темп роста
|максимальная просадка
|точка максимального проигрыша
|Риск ликвидации
|низкий риск
|500 долларов США
|настоящий
|Совокупный годовой темп роста ± 20%
|Среднее ДД±20%
|СреднийDD±30%
|Да
|высокий риск
|100 долларов
|настоящий
|Совокупный годовой темп роста ± 130%
|БДР±80%
|БДР±100%
|Да
|низкий риск
|500 долларов США
|Неправильный
|Совокупный годовой темп роста ± 10%
|Среднее ДД±10%
|Среднее ДД±20%
|Нет
|высокий риск
|100 долларов
|Неправильный
|Совокупный годовой темп роста ± 55%
|БДР±45%
|БДР±100%
|Нет
7.) Информация о покупке
- Если у советника нет нужных вам функций, не покупайте его. Я не буду добавлять в продукт какие-либо новые функции, если не возникнет ошибка, влияющая на результаты торговли. Частые обновления раздражают большинство клиентов. Надеюсь, вы понимаете.
- Фактические результаты торговли могут различаться у разных брокеров. Выберите брокера, которого вы хотите использовать для тестирования на истории, и убедитесь, что результаты тестирования вас удовлетворяют, прежде чем принимать решение о покупке.
- Если у вас возникнут какие-либо трудности после покупки, немедленно свяжитесь со мной, не стесняйтесь! Чем скорее вы сообщите мне об этом, тем скорее я смогу провести расследование. Чем раньше будет проведено расследование, тем быстрее проблема будет решена.
- В настоящее время я продаю свои продукты только на MQL5.com. Если вы видите, что кто-то продает мою продукцию на других сайтах, будьте осторожны, это мошенничество.
8.) Свяжитесь со службой поддержки клиентов
- Окно контактов: https: //www.mql5.com/en/users/sqrc
- Время контакта: самое быстрое время ответа составляет пять минут, самое медленное время ответа не превышает 24 часов, 7 дней в неделю, круглый год.
- Контактная информация: Пожалуйста, нажмите кнопку [Отправить сообщение] справа от публикации с фотографией, чтобы немедленно связаться со мной. Вы также можете оставить сообщение в разделе обсуждения продукта, но я не получу ваше сообщение сразу.