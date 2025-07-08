スマートオートトレンドラインインジケーターは、MetaTrader 5チャート上に自動的にサポートとレジスタンストレンドラインを描画します。2つの方法（2つの極値（タイプ1）または極値とデルタ（タイプ2））を使用して主要な価格レベルを特定します。トレンドラインは新しいバーが形成されたときにのみ更新され、最適なパフォーマンスを保証します。





**特徴**

**2つの極値（タイプ1）**：ユーザーが定義したバー範囲内で特定された2つの極値ポイント（高値/安値）に基づいてトレンドラインを描画します。





**極値とデルタ（タイプ2）**：極値ポイントと最小デルタポイントを組み合わせて、よりダイナミックなトレンドラインを描画します。





ラインの幅、色、極値の範囲などのカスタマイズ可能なパラメータ。





サポート（ピンク）とレジスタンス（ブルー）としてラインが描画され、選択および調整可能なプロパティを備えています。





**さらに詳しく**





レビューの投稿をお忘れなく！さらなる開発の助けになります。ご質問がある場合は、プライベートメッセージでお気軽にご連絡ください。





**成功したトレーディングをお祈りします！**