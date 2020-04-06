Trading Buddy MT5 Bot
- Lungile Mbanjwa
- Версия: 1.5
- Обновлено: 18 декабря 2025
- Активации: 12
Описание советника: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT Версия: 1.03
Инструменты: USDJPY, EURUSD Платформа: MetaTrader 5 (MT5) Тип советника: трендовый, система пересечения скользящих средних
Обзор USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли парами USDJPY и EURUSD на платформе MetaTrader 5. Советник использует стратегию тройного пересечения скользящих средних для определения направления тренда и открытия сделок. Встроенные функции управления рисками включают стоп-лосс, трейлинг-стоп, время ожидания между сделками и подробную панель на графике для отображения информации.
Логика входа Советник основан на трёх простых скользящих средних (SMA): Короткая SMA (быстрая) – период по умолчанию: 5 Длинная SMA (средняя) – период по умолчанию: 10 Стоп SMA (медленная) – период по умолчанию: 50
Условия для покупки Сделка на покупку открывается, когда:
-
Короткая SMA > Длинная SMA
-
Длинная SMA > Стоп SMA
-
Предыдущая сделка не была покупкой
Условия для продажи Сделка на продажу открывается, когда:
-
Короткая SMA < Длинная SMA
-
Длинная SMA < Стоп SMA
-
Предыдущая сделка не была продажей
Советник открывает сделки только при отсутствии открытых позиций и после окончания периода ожидания.
Управление рисками Стоп-лосс (SL): фиксированный, настраиваемый (по умолчанию: 1200 пунктов) Трейлинг-стоп: опциональный, с настройкой дистанции и шага (по умолчанию: 3500 пунктов, шаг 1000) Таймер ожидания: предотвращает чрезмерное количество сделок, устанавливая паузу между ними (по умолчанию: 30 минут) Максимум сделок: ограничение количества сделок (по умолчанию: 5)
Основные настройки Размер лота: настраиваемый (по умолчанию: 0.01) Таймфрейм для SMA: H4 Таймфрейм для сигналов: M15 Торговое окно: сделки открываются только с 06:00 до 13:00 по времени сервера
Информация на панели (отображение на графике) Советник отображает:
-
Название и версию
-
Настройки SMA и таймфреймы
-
Размер лота и статус стоп-лосса
-
Статус и параметры трейлинг-стопа
-
Разрешённые направления торговли (Buy/Sell)
-
Таймер ожидания
-
Тип последней сделки
-
Текущую рыночную цену
Это помогает трейдерам отслеживать решения советника и контекст торговли в реальном времени для пар USDJPY и EURUSD.