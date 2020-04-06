Trading Buddy MT5 Bot

Описание советника: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT Версия: 1.03

Инструменты: USDJPY, EURUSD Платформа: MetaTrader 5 (MT5) Тип советника: трендовый, система пересечения скользящих средних

Обзор USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли парами USDJPY и EURUSD на платформе MetaTrader 5. Советник использует стратегию тройного пересечения скользящих средних для определения направления тренда и открытия сделок. Встроенные функции управления рисками включают стоп-лосс, трейлинг-стоп, время ожидания между сделками и подробную панель на графике для отображения информации.

Логика входа Советник основан на трёх простых скользящих средних (SMA): Короткая SMA (быстрая) – период по умолчанию: 5 Длинная SMA (средняя) – период по умолчанию: 10 Стоп SMA (медленная) – период по умолчанию: 50

Условия для покупки Сделка на покупку открывается, когда:

Короткая SMA > Длинная SMA

Длинная SMA > Стоп SMA

Предыдущая сделка не была покупкой

Условия для продажи Сделка на продажу открывается, когда:

Короткая SMA < Длинная SMA

Длинная SMA < Стоп SMA

Предыдущая сделка не была продажей

Советник открывает сделки только при отсутствии открытых позиций и после окончания периода ожидания.

Управление рисками Стоп-лосс (SL): фиксированный, настраиваемый (по умолчанию: 1200 пунктов) Трейлинг-стоп: опциональный, с настройкой дистанции и шага (по умолчанию: 3500 пунктов, шаг 1000) Таймер ожидания: предотвращает чрезмерное количество сделок, устанавливая паузу между ними (по умолчанию: 30 минут) Максимум сделок: ограничение количества сделок (по умолчанию: 5)

Основные настройки Размер лота: настраиваемый (по умолчанию: 0.01) Таймфрейм для SMA: H4 Таймфрейм для сигналов: M15 Торговое окно: сделки открываются только с 06:00 до 13:00 по времени сервера

Информация на панели (отображение на графике) Советник отображает:

Название и версию

Настройки SMA и таймфреймы

Размер лота и статус стоп-лосса

Статус и параметры трейлинг-стопа

Разрешённые направления торговли (Buy/Sell)

Таймер ожидания

Тип последней сделки

Текущую рыночную цену

Это помогает трейдерам отслеживать решения советника и контекст торговли в реальном времени для пар USDJPY и EURUSD.